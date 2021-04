Khéo léo bố trí những tiện ích điểm nhấn trên tầng cao, The Aston mang đến cho cư dân những trải nghiệm đắt giá với tầm nhìn thượng đỉnh trên Vịnh Nha Trang.

Không phải ngẫu nhiên The Aston được xem là một nơi an cư hoàn hảo và đem đến niềm tự hào bất tận cho chủ nhân khi sở hữu một biểu tượng đẳng cấp nơi phố biển Nha Trang, bởi bên cạnh lợi thế vị trí ấn tượng, The Aston còn sở hữu những tiện ích, dịch vụ đặc quyền ấn tượng với tầm nhìn độc tôn trên vịnh biển.

An cư tại The Aston, những buổi chiều thanh mát, cả nhà sẽ cùng nhau dạo bộ trên đường dạo bộ trên không được bố trí ở tầng 24. Con trẻ sẽ được thoải mái vui chơi tại khu vui chơi thoáng rộng, kết nối bạn bè cùng trang lứa. Với những ai yêu thích tiệc tùng cùng bạn bè, khu BBQ sẽ là nơi mọi người được vui cười thoải mái, cùng nhau tổ chức những buổi tiệc nướng hấp dẫn, ngắm nhìn vịnh biển xinh đẹp và ghi lại những hình ảnh đáng nhớ.

Với những buổi tiệc gặp gỡ bạn bè hay đối tác, bạn không cần đi đâu xa xôi khi đã có không gian Sky Lounge sang trọng với tầm nhìn trên vịnh. Những cuộc trò chuyện sẽ thêm vui và những trao đổi sẽ thêm phần thuận lợi giữa không khí biển trời mênh mông.

Khu yoga/thiền được xem là tiện ích sức khoẻ điểm nhấn mà mọi cư dân không thể bỏ qua. Thả mình hít thở không khí trong lành biển cả vào buổi sớm mai, tập trung tinh thần loại bỏ những năng lượng tiêu cực sẽ luôn giúp cư dân The Aston luôn chào ngày mới đầy năng lượng.

Toạ lạc tại mặt tiền đường Trần Phú, nằm trong khu vực phát triển kinh tế ban đêm của thành phố, The Aston là nơi các cư dân dễ tiếp cận nhiều hoạt động văn hoá, ẩm thực, giải trí xung quanh. Ngay tại tòa nhà, các tiện ích trên cũng sẵn có tại 12.000 m2 mặt sàn dành cho khu vực thương mại. Ngoài ra, từ The Aston, cư dân dễ dàng di chuyển tới các địa điểm trong nội thành, các khu phố ẩm thực, biểu tượng văn hóa...

The Aston là một trong những dự án hiếm hoi tận hưởng các giá trị không thể đong đếm của một đô thị ven biển. Sự giao thoa giữa không gian đô thị sầm uất cùng vẻ đẹp bình yên của đại dương đang tạo nên một bản sắc khó có thể trộn lẫn. Giữa phố biển, The Aston hiện lên giống như một thanh âm trong trẻo đang ngân lên khúc hoan ca của phong cách kiến trúc cảm hứng từ đại dương hiện đại hòa quyện cùng các tiện ích xứng tầm.

Tại The Aston, không gian sống bài trí tối giản nhưng vẫn làm tôn vinh vẻ sang trọng với thiết kế tao nhã mà ấm cúng.

DKO - Đơn vị thiết kế nội thất danh tiếng quốc tế, đã khéo léo thiết kế một không gian sống tối ưu, đặt gia chủ làm trung tâm với những trải nghiệm xứng tầm. Mỗi căn hộ đều có ban công rộng mở, hài hòa với thiên nhiên. Điểm nhấn của dự án đến từ khoảng cách các bước cột lên tới 9,2m giúp căn hộ đón được nắng và gió tự nhiên một cách tối đa với tầm nhìn không giới hạn. Cùng với đó là các khung cửa sổ rộng giúp tối ưu hóa nguồn ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác về một không gian thoáng đạt và rộng mở cho cư dân.

Từ chi tiết đến tổng thể, The Aston xứng đáng là một nơi an cư thăng hoa trải nghiệm sống và đem đến niềm tự hào bất tận cho chủ nhân khi sở hữu một biểu tượng đẳng cấp nơi phố biển Nha Trang.

Đặc biệt, The Aston còn là sản phẩm do Tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư và phát triển cùng các đối tác lớn như Central, DKO, Apave, Savills, Welham... Hai ngân hàng VPBank, PVcomBank cung cấp giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng.

Theo đó, hiện nay khách hàng chỉ cần thanh toán 7% trong đợt đầu tiên và thanh toán chỉ 25% đến khi nhận nhà. Đồng thời được hỗ trợ vay 0% lãi suất, ân hạn nợ lãi suất trong 24 tháng. Bên cạnh đó, khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán nhanh còn được hưởng chiết khấu hấp dẫn lên đến 14%.

