Tọa lạc ngay vị trí “trái tim” của “thành phố biển hồ” Vinhomes Ocean Park, tháp S1.08 là một trong những tòa căn hộ đẹp nhất của Sapphire by The Sea (cụm tòa Sapphire gần biển hồ nhất), sở hữu bộ tứ tâm điểm đáng mơ ước “giao thông - tiện ích - giáo dục - tầm nhìn”. Tòa tháp nằm ở tọa độ trung tâm “cận biển, kề hồ”, trong bán kính di chuyển không tới 3 phút đến hồ Ngọc Trai rộng tới 24,5 ha và biển hồ nước mặn lớn nhất Việt Nam có diện tích 6,1 ha. Tòa tháp S1.08 sở hữu hệ thống tiện ích hoàn hảo cho các gia đình trẻ với điểm nhấn bể bơi Cá voi xanh phong cách resort, hệ thống sân tập thể thao đa dạng, các sân chơi vận động dành cho trẻ em,… Ngay cạnh tòa tháp là hệ thống giáo dục toàn diện Vinschool, với đầy đủ các cấp học từ Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT. Toàn bộ hệ thống giáo dục Vinschool hiện đang ưu tiên tiếp nhận con em cư dân Vinhomes Ocean Park đăng ký tuyển sinh vào năm học 2020 - 2021. Truy cập để có thêm thông tin và nắm bắt cơ hội cuối cùng sở hữu các căn hộ đẹp tại S1.08: https://oceanpark.vinhomes.vn/sapphire-by-the-sea/ Hotline: 1900 1018