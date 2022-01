Giai đoạn giao thời năm cũ - năm mới luôn là mùa cao điểm “shopping” săn nhà mới đón lộc Xuân khi lãi suất cho vay mua nhà thấp cùng nhiều ưu đãi lớn của các chủ đầu tư.

The Matrix One sở hữu loại hình căn hộ Dual Key “hot hit” trên thị trường. Ảnh phối cảnh dự án

Những người thành công sau một năm đầu tư, kinh doanh thường thích ghi dấu thành quả bằng món quà năm mới ý nghĩa cho mình và người thân. Đó có thể là chuyến nghỉ đông cho cả gia đình, sang hơn thì một chiếc xế hộp để cả nhà vi vu… Không ít người lại nhân cơ hội này tậu thêm một căn hộ hoặc đổi nhà đón lộc Xuân.

Ngọc Huyền, phụ trách một sàn giao dịch bất động sản ở khu vực Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ, “Việc tậu nhà mới dịp cuối năm thường được gọi là “mùa shopping của những người thành đạt”. Kinh nghiệm cho cô thấy hầu hết những khách hàng đi tìm nhà dịp này đều quyết rất nhanh, nhưng lại rất giỏi tận dụng đòn bẩy tài chính. Đây là nhóm khách hàng bận rộn, lại vào thời điểm cuối năm, thời gian với họ là tiền bạc nên các dự án đã hoặc sắp hoàn thiện rất được quan tâm vì khách chỉ cần đến một lần là “thực mục sở thị””.

“Một trong các dự án hạng A đang được khách hàng đặc biệt quan tâm tại khu vực phía Tây Hà Nội là The Matrix One. Dự án đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trước khi bàn giao vào cuối quý I, đầu quý II năm nay nên càng hot hơn. Có điều, số lượng căn không còn nhiều”, Huyền bật mí.

Thanh Tuấn - một nhà đầu tư chứng khoán thuộc thế hệ F0 - đang đi “ngó nghiêng” thực địa dự án The Matrix One cho biết: “Thường em sẽ làm việc ở nhà và tranh thủ ngó bảng điện tử đến hết giờ giao dịch buổi sáng nên rất cần một không gian riêng cho tập trung. Em ưng nhất căn hộ hai chìa khóa ở The Matrix One vì nó các không gian cực kỳ riêng biệt, không khác gì hai căn hộ trong một mái nhà”, Tuấn tâm đắc.

Với 2 lối vào khác nhau, chủ nhân căn hộ Dual Key The Matrix One có thể vừa ở vừa làm văn phòng start-up hoặc cho thuê

Thắng lớn trên sàn chứng khoán nhờ đòn bẩy tài chính nên Tuấn khá tự tin khi gõ cửa ngân hàng vay mua nhà. “Những nhà đầu tư thành công nhất là những người tận dụng dòng vốn của người khác một cách khôn ngoan nhất”, Tuấn khẳng định. Lãi vay mua nhà đang ở mức thấp nhất cả thập kỷ qua nên không dại gì mà không sử dụng vốn vay để mua nhà trong khi khoản tiền có được vẫn dành phần lớn cho hoạt động đầu tư.

Thực tế, từ cuối tháng 10/2021 và bước sang quý I/2022, các ngân hàng liên tục tung ra những gói tín dụng ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm, bao gồm cả cho vay mua nhà.

Theo TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, giảm lãi vay để kích thích người dân mua nhà trả góp là giải pháp tăng trưởng tín dụng được các nhà băng áp dụng thời gian qua. Do đó, người có nhu cầu có thể cân nhắc tận dụng các ưu đãi lãi vay mua nhà từ ngân hàng kết hợp cùng các chương trình kích cầu của chủ đầu tư.

Việc vay ngân hàng một phần và tìm kiếm những dự án căn hộ có chính sách hỗ trợ thanh toán tối ưu đang là lựa chọn ưu tiên của rất nhiều người.

Dự án The Matrix One đang ở khâu cuối cùng trước khi bàn giao - trở thành tòa nhà sở hữu tầm view vào hạng đẹp nhất khu vực phía Tây Hà Nội

Chẳng hạn, tại tổ hợp hạng A The Matrix One, chủ đầu tư vừa đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn với chương trình siêu ưu đãi "Mua Dual Key - Rinh lộc đón Tết". Theo đó, chỉ từ 610 triệu đồng là khách hàng có thể ký hợp đồng mua bán, sở hữu căn hộ Dual Key hạng A nằm trong tổ hợp tiện ích đa tầng.

Với chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 24 tháng, hoặc chiết khấu đến 9,5% cùng gói quà tặng đặc biệt mừng xuân mới, khách hàng sẽ “bỏ túi” ngay 870 triệu đồng khi “chốt” căn hộ Dual Key.

Chính sách tài chính ưu việt này khiến The Matrix One không chỉ được người ở thực thích thú mà còn hút mạnh dòng tiền đầu tư. Bởi, nhiều nhà đầu tư nhắm đến việc cho cộng đồng người Nhật Bản, Hàn Quốc rất lớn ở khu vực Mỹ Đình thuê lại và kỳ vọng vào đà tăng giá các sản phẩm chung cư cao cấp đang rất rõ rệt.

Một góc căn hộ lớn trong căn Dual Key với 2 phòng ngủ, phòng khách và phòng ăn rộng rãi

Theo bà Lê Thị Phương Lan, Trưởng Bộ phận tư vấn đầu tư của Savills Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ tại các quận Từ Liêm và Cầu Giấy đã tăng quý thứ 12 liên tiếp tính đến quý IV/2021 vừa qua và ghi nhận mức tăng trưởng mỗi năm tương đương với 10% và 17%.

Xu hướng chuyển dịch trong thị trường cũng được thúc đẩy bởi sự phát triển về cơ sở hạ tầng. Tuyến đường vành đai 3, số 3,5 và đường sắt đô thị số 3 là động lực thúc đẩy sự bùng nổ của khu vực phía Tây.

Ngọc Minh