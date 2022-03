Hơn 20 ngàn cư dân đến từ 20 quốc gia đã chọn Vinhomes Smart City làm nơi an cư nhờ môi trường sống đa sắc màu văn hóa. Đây cũng chính là hấp lực kéo dòng chuyển cư về phía tây Hà Nội ngày càng mạnh mẽ.

Mái nhà của cộng đồng quốc tế

Hơn 93.000 lao động nước ngoài thuộc diện được cấp giấy phép đang làm việc tại Việt Nam, theo số liệu vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố. Những người này đến từ 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu giữ các vị trí giám đốc, quản lý và nhiều nhất là chuyên gia, lao động kỹ thuật cao. Trong đó, khoảng 11% đang làm việc tại các doanh nghiệp, dự án trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nếu như trước đây, lao động nước ngoài ở Thủ đô thường sống rải rác tại nhiều khu vực phố cũ, phố cổ thì nay, phần lớn đã dịch chuyển vào các khu đô thị được đầu tư bài bản, văn minh, đầy đủ tiện ích. Khu vực phía Tây, nơi quy tụ nhiều dự án đắng cấp, cùng sự xuất hiện của các tòa nhà văn phòng, các khu công nghệ cao đang là tọa độ đón nhận lượng lớn lao động quốc tế đổ về. Trong đó, Vinhomes Smart City là một trong những khu đô thị được lựa chọn. Ước tính, trong số hơn 20 nghìn cư dân an cư, lạc nghiệp tại đây, hàng nghìn người đang sở hữu tấm hộ chiếu được cấp bởi 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Chuyển cư vào Vinhomes Smart City, cư dân được sống trong môi trường hội nhập toàn cầu đúng nghĩa. Đặc biệt, các hoạt động cộng đồng thiết thực được chủ đầu tư thường xuyên tổ chức, giúp mỗi cá nhân có cơ hội trải nghiệm, khám phá lối sống đa bản sắc, đa văn hóa, hòa trộn giữa truyền thống và hiện đại. Điển hình như vừa qua, chương trình “Phong vị Xuân Á Châu” kéo dài từ ngày 9 - 15/2/2022 được tổ chức tại đã thu hút sự quan tâm và hào hứng tham dự của đông đảo cư dân tại đây.

Chương trình “Phong vị Xuân Á Châu” giúp cư dân có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu phong tục truyền thống Việt Nam trong dịp đầu xuân, năm mới

Đáng chú ý, không chỉ năm nay mà tại Vinhomes Smart City, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật dành cho cộng đồng thường xuyên được chủ đầu tư Vinhomes tổ chức. Mới đây nhất là cuộc thi Trang trí Giáng sinh và chào năm mới tạo ra sân chơi mà tại đó, những cư dân sẽ được trực tiếp lên ý tưởng và trang trí Noel cho chính toà căn hộ của mình, giúp cộng đồng dân cư xích lại gần nhau.

Cuộc sống đa trải nghiệm giữa nghìn tiện ích

Sự thú vị trong cuộc sống ở Vinhomes Smart City còn được tạo ra bởi cách thiết kế, quy hoạch khu đô thị vì mỗi phân khu lại có một phong cách, mang theo những thông điệp về văn hóa bản địa đặc sắc. Điển hình như The Sakura đậm sắc màu truyền thống của đất nước mặt trời mọc Nhật Bản. Hay The Miami lại mang tới hơi thở sôi động của miền biển nhiệt đới của xứ sở cờ hoa ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Trong khi đó, The Tonkin lại tái hiện di sản kiến trúc Indochine đầy hoài niệm và quý hiếm… Sự giao thoa các phong cách quốc tế trong một chỉnh thể đã tạo ra cuộc sống toàn cầu đa sắc, hấp dẫn trong lòng Vinhomes Smart City.

Lựa chọn Vinhomes Smart City, cư dân sẽ có cơ hội trải nghiệm sự khác biệt của một cuộc sống chuẩn quốc tế nhờ hệ thống tiện ích đa dạng, đẳng cấp không khác gì resort. Đặc biệt, đây là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi trọn vẹn suốt 365 ngày trong năm, cân bằng 2 yếu tố “tĩnh” và “động” trong cuộc sống. Điểm nhấn của nó là bộ ba công viên liên hoàn rộng 16,3 ha, nơi mà mọi lứa tuổi sẽ đều tìm thấy không gian thích hợp cho mình.

Bộ ba công viên liên hoàn rộng 16,3 ha trong đại đô thị Vinhomes Smart City là không gian lý tưởng để cân bằng 2 yếu tố tĩnh và động trong cuộc sống của cư dân

Trong đó, Central Park gồm 16 chủ đề vận động liên hoàn phù hợp đã mang về cho dự án Vinhomes Smart City danh hiệu “Khu đô thị có công viên trung tâm đa dạng chủ đề thể thao nhất Việt Nam”. Tại đó, công viên dưỡng sinh với những bàn cờ vua, cờ tiên, khu yoga cùng chòi nghỉ thư giãn và sân vườn chuẩn phong cách Singapore sẽ là điểm đến lý tưởng cho những cư dân cao tuổi. Hay những công viên với loại hình vận động mạnh như công viên xe đạp địa hình, khu chèo thuyền Kayak, công viên aerobics chính là thiên đường vui chơi cho giới trẻ năng động.

Tương lai không xa, Vincom Mega Mall Smart City là trung tâm thương mại nổi lớn nhất trong hệ thống Vincom tại Hà Nội, với diện tích hơn 6,6 ha đi vào hoạt động sẽ thực sự là “thiên đường mua sắm và giải trí” của toàn khu vực phía Tây. Chưa dừng lại ở đó, hiện tại cư dân đã có thể thoả mãn mọi nhu cầu mua sắm nhờ hệ thống thương mại dịch vụ hay shop khối đế được bố trí rộng khắp.

Mảnh ghép hoàn chỉnh cuộc sống tiện ích đẳng cấp ở Vinhomes Smart City là các dịch vụ chất lượng. Đó là VinBus mang tới trải nghiệm của những “chuyến đi xanh” thân thiện môi trường; Vinschool chắp cánh hành trang để các cư dân nhí vững bước vào đời; Vinmec hoàn thành trong tương lai sẽ chăm sóc sức khỏe của từng cư dân theo tiêu chuẩn quốc tế…

Những ưu thế vượt trội này giúp hoàn chỉnh khái niệm “cuộc sống hội nhập”, là tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản ngay từ đầu năm 2022.

Thế Định