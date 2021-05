Thuộc dự án quốc tế The Metrolines (nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City), phân khu The Sakura gây ấn tượng mạnh với thiết kế chuẩn Nhật Bản, hứa hẹn trở thành nơi an cư lý tưởng cho những ai yêu phong cách sống của xứ sở Phù Tang.

Phân khu The Sakura là sự hợp tác giữa Công ty Cổ phần Vinhomes và Tập đoàn BĐS hàng đầu Nhật Bản SAMTY.

The Sakura nằm trong tổng thể The Metrolines - dự án sở hữu vị trí đắc địa phía tây Hà Nội, nằm ở điểm giao cắt của “tam giác ván” của 3 tuyến metro trọng yếu số 5 - 6 -7. Đây là lý do khiến SAMTY, “ông lớn” BĐS đến từ đất nước có hệ thống metro hiện đại, quyết định rót vốn đầu tư nhằm đón đầu quy hoạch.

Là phân khu chuẩn Nhật với sự tham gia của đối tác Nhật Bản SAMTY, The Sakura sở hữu vườn Nhật nội khu duy nhất của dự án với những cảnh quan độc đáo, lần đầu xuất hiện tại đại đô thị Vinhomes Smart City, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo từ xứ sở Phù Tang.

Phối cảnh hồ cảnh quan với cầu Nhật độc đáo giúp cư dân tương lai thư thái dạo bộ mỗi ngày

Phối cảnh Vườn Thiền mang tới không gian an nhiên, tĩnh tại giữa phồn hoa, náo nhiệt

“Thung lũng” hoa đầy màu sắc - nơi cả gia đình có thể thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ

Cư dân tương lai của The Sakura sẽ được trải nghiệm bể bơi bốn mùa có mái che tại đại đô thị Vinhomes Smart City, với làn nước ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mỗi dịp hè

Phối cảnh sân chơi trẻ em nội khu ngay dưới dân toà nhà - nơi cư dân nhí thoả sức vận động mà không cần phải đi xa

Phối cảnh chòi nghỉ phong cách Nhật

Phối cảnh cầu dạo bộ phong cách Nhật Bản duy nhất tại Vinhomes Smart City, cũng là một trong số những tiện ích “chuẩn Nhật” dành cho cư dân The Sakura

Bên cạnh việc sở hữu các tiện ích đặc quyền chuẩn Nhật Bản, phân khu The Sakura nói riêng và dự án The Metrolines nói chung vẫn được thừa hưởng những dịch vụ hiện đại trong hệ sinh thái của Vinhomes Smart City gồm: bộ 3 công viên rộng tới 16,3ha, hệ thống giáo dục Vinschool và Trung tâm thương mại Vincom, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.

Các chuyên gia đánh giá, với nhiều giá trị hội tụ, phân khu The Sakura sẽ là một trong những sản phẩm được chờ đón nhất thị trường BĐS Thủ đô trong quý II/2021.

Minh Tuấn