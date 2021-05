Nằm giữa lòng đại đô thị Vinhomes Smart City - tâm điểm phía tây Thủ đô, tòa căn hộ dịch vụ Vinhomes Serviced Residences không chỉ là nơi lưu trú chất lượng mà còn mang đến cho khách thuê những trải nghiệm “đặc quyền” của một chủ nhà đích thực.

Trải nghiệm đặc quyền đẳng cấp tại đại đô thị quốc tế

Mới đi làm hơn 1 năm tại một chi nhánh ngân hàng khu vực Mỹ Đình, Anh Tuấn có nhu cầu tìm kiếm chỗ ở mới. Ngôi nhà anh thuê hiện không còn đáp ứng nhu cầu nữa do sinh hoạt bất tiện, thiếu tiện ích. Giờ đã đi làm, anh cần một không gian sống chất lượng hơn cho bản thân để cuối tuần có thể nghỉ ngơi.

Sau một thời gian tìm kiếm, anh bị thuyết phục bởi căn hộ dịch vụ tại Vinhomes Smart City, chỉ cách chỗ làm 15 phút đi xe. Khi xem nhà, anh thực sự hài lòng với không gian sống tại đây. Không có sự xô bồ như các khu xóm trọ, nhịp sống ở khu đô thị tràn ngập năng lượng tích cực, “chủ nhà” và “hàng xóm” văn minh.

Đặc biệt, anh không còn phải đối diện với nỗi buồn chán “về nhà trọ là đóng kín cửa”. Khách thuê tại Vinhomes Smart City được hưởng thụ như cư dân. Bên cạnh những tiện ích nội khu đã đi vào hoạt động như sân bóng rổ, bể bơi ngoài trời… anh và mọi người còn được sử dụng miễn phí hàng loạt tiện ích “sang - xịn”.

Khách thuê được thụ hưởng các tiện ích như cư dân, hòa nhịp cùng cuộc sống năng động tại Vinhomes Smart City

Một trường hợp khác, gia đình chị Lan có ý định chuyển vào miền Nam công tác để thuận lợi cho công việc kinh doanh. Trong thời gian chờ đợi, chị quyết định đi thuê một căn nhà mới tiện nghi hơn và Vinhomes Smart City là lựa chọn tối ưu của hai vợ chồng.

Tại đây, gia đình chị cũng như các khách thuê khác được tận hưởng môi trường sống hiện đại, trong lành từ công viên trung tâm với dải cát trắng, công viên thể thao có hệ thống máy tập hiện đại hay dạo bộ thư giãn giữa Vườn Nhật. Ngoài ra, nằm trong nội khu còn có hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị mini dưới chân tòa nhà, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của cuộc sống.

Đặt thuê nhà dễ dàng với vài “click” chuột

Vinhomes Serviced Residences là dòng sản phẩm căn hộ dịch vụ cao cấp được vận hành và quản lý bởi Vinhomes. Tại Vinhomes Smart City, các căn hộ Vinhomes Serviced Residences phân bổ tại 29 tầng thuộc tòa Gateway Tower phân khu Sapphire 2 - tâm điểm nhịp sống sôi động của thành phố thông minh.

Từ căn hộ, khách thuê có thể thuận tiện di chuyển đến các khu vực xung quanh và vào trung tâm thông qua đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn... và các tuyến Metro 5-6-7 được hình thành trong tương lai. Xung quanh Vinhomes Smart City còn là trung tâm hành chính - kinh tế mới của Thủ đô, khu công nghệ cao Hòa Lạc..., giúp các căn hộ dịch vụ tại đây lọt vào tầm ngắm của nhiều đối tượng khách thuê khác nhau, từ chuyên gia quốc tế, dân văn phòng đến sinh viên.

Bên cạnh việc đặt thuê trực tiếp, khách thuê dễ dàng tìm chọn căn hộ phù hợp chỉ với vài “click” chuột trên website https://stay.vinhomes.vn – sàn thương mại điện tử chuyên về cho thuê của Vinhomes. Tại đây, từng ngóc ngách của căn hộ Vinhomes Serviced Residences được giới thiệu một cách rõ nét nhất mà khách không cần tốn thời gian, công sức di chuyển.

Thuê nhà trực tuyến nhanh chóng, an toàn tại https://stay.vinhomes.vn

Với diện tích đa dạng, thiết kế thông minh tận dụng tối đa không gian và nội thất tinh tế, căn hộ dịch vụ Vinhomes Serviced Residences với giá thuê chỉ từ 6.719.000 triệu đồng/tháng với căn trang bị nội thất cơ bản và từ 8.093.000 triệu đồng/tháng với căn hộ đầy đủ nội thất, có thể chiều lòng nhiều đối tượng khách thuê khác nhau từ cộng đồng công dân quốc tế có tiêu chuẩn sống khắt khe, người trẻ hiện đại yêu thích tự do hay gia đình nhiều thế hệ

Các căn hộ Vinhomes Serviced Residences được thiết kế tận dụng tối ưu không gian và ánh sáng

Đồng thời, sảnh lễ tân sang trọng và chuyên nghiệp tại tòa Gateway Tower cũng mang đến sự chào đón hoàn hảo nhất không chỉ dành cho khách thuê mà còn cả các đối tác, bạn bè và người thân. Tổng đài chuyên biệt tại đây luôn sẵn sàng lắng nghe và nhanh chóng giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

Với hệ thống an ninh đa lớp 24/7, khách thuê có thể có thể an tâm về một môi trường sống an toàn. Sẽ không còn những rắc rối về mất trộm hay kẻ gian đột nhập - nỗi niềm “chưa bao giờ cũ” của phần đông khách hàng khi tìm thuê căn hộ. Tất cả những gì khách hàng cần làm khi chọn thuê căn hộ dịch vụ Vinhomes Serviced Residence là thảnh thơi tận hưởng cuộc sống tiện nghi, thảnh thơi giữa không gian sang trọng, thời thượng.

Nhân dịp ra mắt trang https://stay.vinhomes.vn, từ 19/03 đến 30/06/2021, khách hàng ký hợp đồng thuê căn hộ dịch vụ thuộc tòa S2.17 - Vinhomes Ocean Park và tòa Gateway Tower - Vinhomes Smart City sẽ được Vinhomes Serviced Residences tặng nhiều ưu đãi như miễn phí dịch vụ truyền hình, internet hay tặng giá trị ưu đãi lên tới 1 tháng tiền thuê. Để biết thêm thông tin chi tiết và điều kiện áp dụng chương trình khuyến mãi, liên hệ: Hotline: 098 500 3379 Website: https://stay.vinhomes.vn

Minh Tuấn