Sống hòa mình với thiên nhiên để có được sự cân bằng giữa sức khỏe thể chất và tinh thần đòi hỏi một môi trường sống phù hợp, mà khí hậu chính là yếu tố quan trọng nhất.

Bảo Lộc - thành phố cao nguyên xanh trong lành

Bảo Lộc là thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm khoảng giữa quãng đường từ TP.HCM đi lên Đà Lạt. Qua đèo Bảo Lộc, du khách đã đặt chân đến cao nguyên Di Linh. Nằm ở độ cao 800m so với mực nước biển nên Bảo Lộc có thời tiết khá ôn hòa. Khí hậu nơi đây tương đối giống Đà Lạt.

Vừa nằm ở độ cao, vừa có nhiều hồ, sông suối, thác nước, khiến thời tiết nơi đây mát mẻ, se se lạnh làm cho bao người si mê. Bảo Lộc trở nên quyến rũ hơn trong mắt bao nhiêu du khách.

Thời tiết Bảo Lộc thường se lạnh vào buổi sáng và khi về chiều. Nhiệt độ trung bình cả năm vào khoảng 21 - 22 độ C, cao nhất khoảng 27 - 28 độ C, thấp nhất khoảng 16 - 17 độ C. Buổi trưa, trời có nắng nhưng không quá nóng.

Vào những tháng cuối năm (tháng 10 - 12) và những tháng đầu năm sau (tháng 1 - 2) là thời điểm tương đối lạnh ở Bảo Lộc, nhiệt độ dao động từ 14 - 18 độ C, thời tiết lạnh có thể kèm theo mưa, du khách ngồi thưởng thức đúng ly cà phê nguyên chất của Bảo Lộc, đó chính là sự thụ hưởng nét đặc trưng của vùng đất cao nguyên thơ mộng này.

Chị Gia An, làm việc tại một đơn vị truyền thông ở TP.HCM, có vài lần du lịch Bảo Lộc nhận xét, Bảo Lộc không quá lạnh như Đà Lạt, cũng không quá nóng như TP.HCM nên nơi đây xứng đáng là nơi nghỉ dưỡng hoặc đầu tư “second home”.

Bình minh tại Bảo Lộc không vội vã. Mặt trời chầm chậm vươn lên đẩy sương sớm ra xa, đón chào ngày mới. Sau 8 giờ sáng, sương mới tan dần. Nhưng nếu du khách có đủ can đảm dậy sớm từ 5 giờ để chạy bộ hay đạp xe dọc các con đường, chắc chắn du khách sẽ “nếm” trọn vẹn cảm giác khí hậu ở vùng đất này khi làn sương sớm vẫn còn bao phủ vạn vật.

Theo số liệu quan trắc trong hơn 30 năm nay của các trạm khí tượng tại Đà Lạt, Liên Khương và Bảo Lộc cho thấy, Lâm Đồng xuất hiện nhiều sương mù hơn so với một số tỉnh lân cận và đạt giá trị cao nhất vào tháng 3, tháng 4 hàng năm. Trong 2 tháng này, trung bình mỗi tháng có từ 6 đến trên 13 ngày sương mù xuất hiện tại hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

Khí hậu “đẩy” trà, cà phê lên

Với sự ưu đãi của tạo hóa như thế, khí hậu hòa quyện với thiên nhiên, đưa thành phố Bảo Lộc trở thành thủ phủ trồng trà (chè) lớn nhất khu vực phía Nam. Nhờ khí hậu đặc biệt ôn hòa mà Bảo Lộc có hương vị trà thơm ngon hàng đầu cả nước. Du khách đến đây không nên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức một chén trà nóng thơm ngon. Những đồi trà ở đây lúc nào cũng xanh tươi. Du khách đến Bảo Lộc vào ngày đông lạnh buốt, hay những ngày nắng ấm thì đồi trà ở đây vẫn cứ mơn mởn xanh ngát. Thời tiết trong lành hòa vào không gian khoáng đạt khiến đồi trà Bảo Lộc tuy mộc mạc, giản dị nhưng đầy sức sống mãnh liệt.

Bảo Lộc cũng được biết đến với đặc sản cà phê rất thích hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của vùng đất cao nguyên này. Trong cái không khí se lạnh của cao nguyên, người ta có thể hẹn nhau đến những không gian đẹp, đầm ấm, đầy thơ mộng để trò chuyện hàn huyên bên ly cà phê hương thơm quyến rũ, hương vị độc đáo.

Đô thị nghỉ dưỡng đáng sống

Người ta tin rằng, giá trị phục hồi sức khỏe, giá trị thư giãn tinh thần ở các nơi sinh sống hay địa điểm du lịch thường là những nơi có khí hậu trong lành, dễ chịu. Nơi nghỉ dưỡng lý tưởng không chỉ cho người lớn tuổi mà cả giới trẻ là nơi họ được sống vui vẻ, thư giãn, không căng thẳng về tinh thần hay hít thở phải môi trường ô nhiễm.

Tạo hóa đã tạo cho Bảo Lộc một ưu điểm nổi trội dành cho mọi người muốn có chất lượng sống nghỉ dưỡng tốt. Đó là khí hậu. Màu xanh bát ngát của thiên nhiên hòa cùng những làn sương mỏng tràn ngập không gian của ngày mới luôn quyến rũ du khách thập phương. Đến với Bảo Lộc để được hoà mình vào thiên nhiên đất trời rực rỡ như thế thì khó ai có thể bỏ qua.

Do khí hậu mát mẻ quanh năm nên vùng đất này là nơi lý tưởng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái. Làn gió mát mẻ, trong lành của Bảo Lộc rất dễ níu chân du khách.

Khí hậu Bảo Lộc là như vậy đó. Sống gần gũi với thiên nhiên là con đường ngắn nhất để có chất lượng sống tốt nhất. Đại dịch Covid-19 càng làm cho mọi người thấy giá trị của sức khỏe quan trọng như thế nào. Tìm một ngôi nhà thứ hai (second home) trên vùng đất cao nguyên để nghỉ dưỡng và làm “của để dành” cho tuổi nghỉ hưu là điều mà bất cứ ai có điều kiện tài chính cũng sẽ nghĩ đến.

Thanh Trúc