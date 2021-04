Thuận tiện đi lại, cơ sở hạ tầng tiện ích đồng bộ, môi trường sống xanh, sống khoẻ... là những lí do khiến tòa căn hộ dịch vụ Gateway Tower tại Vinhomes Smart City trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều chuyên gia, người nước ngoài ở Hà Nội.

Vị trí vàng sinh lời từ nguồn khách thuê quốc tế

Thị trường BĐS cho thuê tại Hà Nội đang đổ dồn sự chú ý về phía tây, với sự quan tâm đặc biệt của dòng khách hàng nước ngoài đến Gateway Tower - tòa căn hộ dịch vụ cao cấp đầu tiên tại đại đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa được mở bán.

Ông Nguyễn Trường Thành, Giám đốc một trung tâm tư vấn BĐS tại Hà Nội cho biết, số lượng khách hàng nước ngoài quan tâm tìm thuê căn hộ tại Vinhomes Smart City đã tăng gần gấp đôi sau thông tin mở bán Gateway Tower. Cá biệt có công ty vốn đầu tư nước ngoài sẵn sàng thuê hàng chục căn tòa dịch vụ này để phục vụ các đoàn chuyên gia cao cấp sang Việt Nam làm việc.

“Vị trí đắc địa tại trung tâm mới phía tây là lợi thế đầu tiên để Gateway Tower thu hút khách thuê nước ngoài”, ông Thành lý giải về sức hút của tòa căn hộ dịch vụ cao cấp đầu tiên tại Vinhomes Smart City.

Gateway Tower hưởng trọn lợi thế ví trí đắc địa giữa trung tâm mới phía tây Thủ đô của Vinhomes Smart City

Theo đó, Gateway Tower hưởng trọn lợi thế "đắc địa" của Vinhomes Smart City, toạ lạc tại tâm điểm trung tâm hành chính mới phía tây Hà Nội, cách Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình chỉ vài phút chạy xe.

Theo quy hoạch đã được Hà Nội phê duyệt, tuyến đường kết nối từ đại đô thị này tới sân vận động Mỹ Đình sẽ chỉ còn trên dưới 3km - đây được cho là lợi điểm lớn sẽ hút dòng khách thuê "khủng" từ toàn bộ khu vực trung tâm Mỹ Đình đến Vinhomes Smart City.

Cũng theo ông Thành, cộng hưởng với vị trí đắc địa là lợi thế về hạ tầng giao thông đồng bộ đã hoặc chuẩn bị thành hình ở khu vực đại đô thị phía tây Thủ đô, nơi toạ lạc toà Gateway Tower. Cư dân sống tại đây dễ dàng di chuyển tới các khu vực trung tâm Hà Nội cũng như các địa điểm quan trọng như sân bay Nội Bài, nhờ sự kết nối chặt chẽ với những tuyến đường huyết mạch như Đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn, các tuyến đường vành đai 2, 3.

Đặc biệt, khách thuê nước ngoài vốn ưa thích di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, trong tương lai gần có thể lựa chọn 3 tuyến metro trọng điểm 5, 6, 7 chạy qua, hay chọn hệ thống VinBus nội khu và ngoại khu chuẩn bị đi vào hoạt động thời gian tới đây.

Ông Thành cho biết thêm, một lí do nữa khiến căn hộ cho thuê tại Gateway Tower "hot" là vì số lượng chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại khu vực này rất lớn. Riêng khu Công nghệ cao Láng - Hòa Lạc gần đó có hàng ngàn chuyên gia quốc tế đang làm việc. Chưa kể sắp tới, khi toà văn phòng quốc tế The Valley quy mô 1,29 ha trong nội khu Vinhomes Smart City đi vào hoạt động, nhu cầu thuê nhà tại đây sẽ còn lớn hơn nhiều lần.

Đại đô thị đáp ứng nhiều chuẩn mực khắt khe

Trước khi Gateway Tower trở thành địa chỉ được khách thuê nước ngoài quan tâm hàng đầu, Vinhomes Smart City đã là lựa chọn của hàng nghìn cư dân quốc tế khi tìm một nơi an cư lý tưởng tại Hà Nội.

Theo thống kê, đại đô thị phía Tây đang quy tụ một cộng đồng lớn từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ... phần lớn là chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam.

Để trở thành “địa chỉ vàng” trong mắt cộng đồng nổi tiếng "khó tính" về tiêu chuẩn sống này, Vinhomes Smart City đã được đầu tư đồng bộ đầy đủ về cơ sở vật chất, hạ tầng, tiện ích để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Tiêu chuẩn căn hộ và không gian sống tại Vinhomes Smart City đáp ứng chuẩn sống cao cấp của các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam

Nhiều cư dân nước ngoài tại Vinhomes Smart City cho biết, họ hài lòng với môi trường sống xanh, sống khỏe nơi đây. Sở hữu mật độ xây dựng thấp kỷ lục, chỉ 14,7%, Vinhomes Smart City thu hút khách hàng quốc tế nhờ bộ 3 công viên liên hoàn 16,3ha trải dài 3km chạy dọc dự án và hệ thống tiện ích nội khu đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tập luyện của các lứa tuổi, từ các môn thể thao như tennis, cầu lông, bóng rổ, sân patin, thiền, bóng bàn, chạy bộ, đạp xe…

Bên cạnh không gian sống xanh, sống khỏe, Vinhomes Smart City mang đến cuộc sống đa tiện ích, nổi bật với “bộ tứ kim cương” vốn đã là tiêu chuẩn đồng bộ nhất tại Việt Nam: Chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; giáo dục Vinschool; Giải trí - mua sắm tại Vincom Mega Mall và chuẩn mực sống hoàn hảo từ quản lý và vận hành Vinhomes.

Đặc biệt, khả năng vận hành thông minh ở Vinhomes Smart City cũng là một điểm nhấn thu hút khách nước ngoài có nhu cầu tìm nơi an cư. Tại đây, face ID nhận diện khuôn mặt tích hợp với hệ thống phân tầng thang máy hiện đại, giúp cư dân thuận tiện ra vào và lên đúng tầng mà không cần thẻ nhưng vẫn đảm bảo an ninh tối đa. Trong khi đó, Smart Parking giúp cư dân tiết kiệm thời gian tìm chỗ và dễ dàng đỗ xe; hệ thống an ninh đa lớp với camera 24/7, bảo vệ và tuần tra, có thể phát hiện và xử lý kịp thời mọi vấn đề, mang lại môi trường sống lý tưởng cho mọi cư dân.

Vinhomes tung chính sách bán hàng tốt chưa từng có tại Gateway Tower Hiện nay, khách mua căn hộ dịch vụ Gateway Tower chỉ cần trả trước 20% giá trị căn hộ - tương đương từ 274 triệu đồng - đã có thể nhận nhà với gói nội thất cơ bản để cho thuê ngay. Với khoản vay ngân hàng lên tới 80% giá trị căn hộ, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 12 tháng, giúp khách hàng có thêm thời gian thu xếp tài chính. Đặc biệt, khách hàng mua căn hộ dịch vụ tại toà Gateway Tower được Vinhomes cam kết lợi nhuận 7%/năm trong 18 tháng. Chính sách này giúp nhà đầu tư an tâm trong thời gian đầu khi vừa được hỗ trợ lãi suất, vừa nắm chắc được một khoản lợi nhuận.

