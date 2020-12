Nổi lên qua các thương vụ M&A đình đám, Tập đoàn Danh Khôi sau gần 15 năm hình thành và phát triển đã sở hữu nhiều quỹ đất “vàng” với những dự án lớn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng, góp phần tăng nguồn cung cho thị trường BĐS.

Tại TP. Đà Nẵng, Tập đoàn Danh Khôi đã mua lại 100% nguồn vốn từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier để chính thức trở thành chủ đầu tư dự án Sun Frontier và bắt tay triển khai dự án với tên gọi mới là The Royal - Boutique & Condo Da Nang. Cũng tại Đà Nẵng, Danh Khôi đã mua lại dự án Đà Nẵng Hotel & Resort Đà Nẵng từ Công ty CP Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước và đang tiến hành xây dựng dự án mới với tên gọi Aria Đà Nẵng Hotel & Resort.

Bên cạnh năng lực tài chính mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư Nhật Bản, gồm: Sanei Architecture Planning Co., Ltd; G-7 Holdings INC và Anabuki Kosan Group, Tập đoàn Danh Khôi còn đồng hành cùng các đối tác hàng đầu trong từng lĩnh vực như: Central, DKO Architecture, Apave, Savills, CBRE, AKA, RitaVõ-Kohler, VPBank, PVcomBank…

Đại diện Tập đoàn Danh Khôi cho biết, hiện tập đoàn đang áp dụng các ưu đãi hấp dẫn không chỉ dành cho khách hàng mà còn cho các chuyên gia bán hàng tham gia phân phối hai dự án The Aston Luxury Residence và Astral City.

Khai trương Show Gallery lớn bậc nhất TP. Nha Trang

Ngày 27/12, Show Gallery dự án The Aston Luxury Residence đã khai trương tại Tầng 11 - Toà nhà Gold Cost TP. Nha Trang. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 500 khách hàng.

Ngoài DKO - đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu trong khu vực, Tập đoàn Danh Khôi còn đồng hành cùng đơn vị thiết kế danh tiếng BOHO để kiến tạo Show Gallery quy mô, nơi khách hàng được trải nghiệm và khám phá không gian sống tương lai của The Aston Luxury Residence. Bên cạnh đó, Welham đảm nhận vai trò quản lý vận hành, mang đến những trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp cho khách tham quan.

The Aston Luxury Residence sở hữu hệ sinh thái tiện ích chuẩn “5 sao” với hơn 30 tiện ích nội khu vượt trội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ dưỡng và giải trí hằng ngày như: 1.800m² phố đi bộ trên không, 1.200m² hồ bơi tràn vô cực, 12.000m² thương mại dịch vụ, phòng gym, công viên nội khu rộng 2.000m², khu vui chơi trẻ em…

Ra mắt tòa tháp sở hữu không gian sống như resort ở Astral City

Tiếp nối sự thành công của tòa tháp đầu tiên The Sirius, Astral City ra mắt tòa tháp The Rigel mang phong cách “sống hơn nghỉ dưỡng”. Tòa tháp The Rigel thuộc phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City đang được giới thiệu ra thị trường với phong cách Aqua Resort, kiến tạo không gian sống “hơn cả nghỉ dưỡng”.

Sức nóng của Astral City được thể hiện qua sự tham gia đông đảo của khách hàng tại sự kiện “Căn hộ cao cấp khẳng định chất lượng sống vượt trội với dịch vụ quản lý & Vận hành tiêu chuẩn quốc tế” diễn ra ngày 27/12.

Khách hàng tìm hiểu mô hình tổng thể dự án Phức hợp thương mại & căn hộ cao cấp Astral City

Đại diện Tập đoàn Danh Khôi chia sẻ, chất lượng sản phẩm và dịch vụ của tòa tháp The Rigel nói riêng, dự án Astral City nói chung được bảo chứng bởi hàng loạt thương hiệu uy tín trên thị trường như: Phát Đạt - chủ đầu tư và nhà phát triển dự án, Tập đoàn Danh Khôi - Đơn vị hợp tác đầu tư, Central - Tổng thầu thiết kế và thi công dự án, Turner - Tư vấn giám sát xây dựng, AKA - Đơn vị cung cấp giải pháp nội thất cao cấp, Rita Võ - Đại diện phân phối thương hiệu Kohler tại Việt Nam và Ngân hàng VPBank tài trợ. Đặc biệt, Astral City là dự án hiếm hoi tại Bình Dương được CBRE quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn cao cấp.

Theo chủ đầu tư, hiện tháp The Rigel đang được DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối giới thiệu ra thị trường với chính sách ưu đãi thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà. Trong đó, đợt đầu chỉ thanh toán 15% giá trị sản phẩm và 5% mỗi 6 tháng tiếp theo. Đặc biệt, Ngân hàng VP Bank hỗ trợ tài chính với khoản vay lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng.

Tập đoàn Danh Khôi cho biết đang áp dụng các chính sách ưu đãi đặc biệt cho 2 dự án The Aston Luxury Residence và Astral City với chương trình “40 ngày quyết thắng”. Chương trình không chỉ dành cho khách hàng tin tưởng lựa chọn sở hữu sản phẩm, tập mà còn áp dụng các chương trình chăm sóc các đại lý, đơn vị phân phối chiến lược. Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ: - Tổng đại lý phân phối & tiếp thị dự án Astral City: Công ty cổ phần DKRA Việt Nam: Website: https://astralcity.vn/ Hotline: 0916 79 6006 - Tổng đại lý phân phối & tiếp thị dự án The Aston Luxury Residence: Công ty cổ phần bất động sản DKRD: Website: https://theaston.vn/ Hotline: 0903 719 779

Thu Hằng