Tại lễ trao giải bất động sản Dot Property Vietnam Awards 2021 tổ chức ngày 12/11 tại TP.HCM, Tập đoàn Danh Khôi vinh dự được xướng tên tại hạng mục “Breakthrough Developer” - Nhà phát triển bất động sản đột phá.

Phát triển bất động sản bền vững

Dot Property Vietnam Awards là giải thưởng bất động sản quốc tế danh giá hàng đầu tại Đông Nam Á. Giải thưởng là sự công nhận chất lượng của các dự án và định vị uy tín cùng các hoạt động nổi bật của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) trong nước cũng như khu vực.

Năm 2021, Dot Property Awards tiếp tục quay trở lại trong bối cảnh đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng với những ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ đề “Phát triển bền vững trong lĩnh vực bất động sản” của giải thưởng bắt nguồn từ chính thực tế phát triển bất động sản tại Việt Nam, tìm kiếm và tôn vinh những đơn vị dẫn đầu trong xu hướng phát triển bền vững, chú trọng việc chăm sóc khía cạnh sức khỏe thể chất và tinh thần con người một cách toàn diện. Điều đó giúp Dot Property Awards vun đắp thêm giá trị cho 3 sứ mệnh cốt lõi xuyên suốt 6 năm qua: Tôn vinh - Truyền động lực - Phụng sự xã hội và cộng đồng.

Dot Property Awards vinh danh các Chủ đầu tư và Đơn vị phát triển dự án có nhiều thành tựu nổi bật và tiên phong trong các khía cạnh chủ đạo của phát triển bền vững, bao gồm: Kiến tạo môi trường sống xanh - Đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương - Đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội.

Tập đoàn Danh Khôi - Nhà phát triển bất động sản đột phá

Trên “đường đua” với nhiều thương hiệu bất động sản lớn khác, Tập đoàn Danh Khôi đã xuất sắc được vinh danh là Breakthrough Developer - Nhà phát triển bất động sản đột phá 2021.

Vượt qua thẩm định từ ban tổ chức, các dự án Danh Khôi triển khai trong năm 2021 có nhiều điểm nhấn mới về quy hoạch sản phẩm, thiết kế kiến trúc, cảnh quan, tiện ích và chiến lược tiếp thị truyền thông tạo được dấu ấn công trình mỹ quan đô thị và tối ưu chất lượng nguồn cung sản phẩm ra thị trường.

Danh Khôi cũng là một trong những doanh nghiệp có nhiều dấu ấn về chuyển đổi số, điều chỉnh và thay đổi phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả với tình hình thực tế; tạo nên nhiều đợt sóng thông tin liên tục hữu ích và có giá trị cho cộng đồng.

Đại diện Danh Khôi nhận vinh danh từ Ban Tổ chức

Với sự nỗ lực không ngừng trong suốt hơn 15 năm, Tập đoàn Danh Khôi đã góp phần không nhỏ vào sự thay đổi tầm vóc và diện mạo đô thị Việt Nam với nhiều bước tiến đột phá. Đặc biệt, trong 2 năm trở lại đây, với tốc độ phát triển thần tốc theo chiến lược tối ưu giá trị, chuyển đổi ngoạn mục từ đơn vị phân phối sang doanh nghiệp Chủ đầu tư và Phát triển dự án, Tập đoàn Danh Khôi định vị thương hiệu chuyên nghiệp, uy tín trong nước và bắt đầu mở rộng sang thị trường quốc tế.

Trong những hình thức chuyển đổi linh hoạt phù hợp tình hình thị trường thực tế, Tập đoàn Danh Khôi vẫn liên tục giới thiệu dự án đến khách hàng qua hình thức trực tuyến, sẵn sàng kích hoạt đồng loạt kế hoạch tăng tốc khi thị trường mở cửa ở trạng thái bình thường mới.

Takashi Ocean Suite Kỳ Co - dự án thu hút sự quan tâm của đồng đảo khách hàng và nhà đầu tư. Ảnh phối cảnh

Dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co - Quy Nhơn được giới thiệu vào cuối tháng 9/2021 vừa qua cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Dự án cho thấy tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn trong việc đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng Staycation và vẫn đang ghi nhận những tín hiệu rất tích cực trong bối cảnh giao thoa trong và hậu Covid-19.

Một trong những dự án khác của Danh Khôi đang được các nhà đầu tư quan tâm phải kể đến Lagi New City với quy mô 43,4 ha. Được định hướng trở thành phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển hiện đại, dự án Lagi New City tích hợp hệ thống hơn 30 tiện ích nội khu cao cấp. Hiện dự án được Tập đoàn Danh Khôi cùng Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam hợp tác phát triển. Tọa lạc tại trung tâm thị xã La Gi (Bình Thuận), dự án kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị địa phương, thúc đẩy La Gi đến gần hơn với mục tiêu lên thành phố.

Lagi New City - dự án mới nhất trong chuỗi sản phẩm ven biển của Danh Khôi tại La Gi, Bình Thuận

Ngay trong Quý IV/2021, Danh Khôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án lớn tại nhiều tỉnh, có thể kể đến Nhơn Hội New City (Quy Nhơn), The Aston Luxury Residence (Nha Trang) hay "siêu phẩm" mang tên The Royal Đà Nẵng với tầm nhìn ôm trọn sông Hàn thơ mộng…

Tham dự tại sự kiện, ông Nguyễn Huy Cường - Tổng Giám đốc Tập đoàn Danh Khôi chia sẻ: Được ghi nhận và vinh danh tại hạng mục giải thưởng Breakthrough Developer là một niềm vinh dự và tự hào đối với Tập đoàn Danh Khôi. Có thể xem đây là một dấu ấn đặc biệt khẳng định hiệu quả của những chiến lược phát triển giúp Danh Khôi bứt phá ngoạn mục trong một năm nhiều thử thách. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo nên những dòng sản phẩm đa dạng, giàu giá trị, góp phần xây dựng một thị trường bất động sản bền vững và thịnh vượng.

Với sự ghi nhận, vinh danh từ Dot Property Awards, những thương hiệu bất động sản Việt điển hình như Danh Khôi đã thuyết phục thị trường và khách hàng về tính sáng tạo trong chiến lược khai thác dòng sản phẩm giàu giá trị, đáp ứng cung cầu, mang lại sự an tâm cho khách hàng đầu tư dự án được bảo chứng từ giải thưởng uy tín. Điều này cũng góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển BĐS bền vững tại Việt Nam hướng đến mục tiêu vươn tầm khu vực và quốc tế trong tương lai.

Thu Hằng