Chớp thời cơ “vàng” trong giai đoạn Hội An phục hồi du lịch, nhiều nhà đầu tư tìm đến dự án Hoian d’Or, đặc biệt là phân khu shophouse Maison de Ville với những tiềm năng đầu tư hấp dẫn.

BĐS Hội An còn nhiều dư địa

Gần 2 năm “đóng băng” vì dịch bệnh, thị trường BĐS Hội An đang ấm dần lên sau thông tin thí điểm đón khách quốc tế. Các chuyên gia nhận định, thời gian tới sẽ “bùng nổ” làn sóng "tiêu dùng trả thù" để bù đắp cho khoảng thời gian dài bị hạn chế tham gia các hoạt động, trong đó có du lịch.

Trong toạ đàm “Hội An - Chu kỳ tăng trưởng mới” vào ngày 3/11, khi được hỏi về định hướng phát triển du lịch bình dân hay cao cấp, ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, tỉnh vẫn ưu tiên thu hút tệp khách chi tiêu cao đối với du lịch Hội An.

Điều này xuất phát từ việc lượng khách quốc tế chiếm tới 60% tổng lượt khách đến Hội An. Hơn nữa, sức chứa của thành phố di sản này là có giới hạn nên cần định vị Hội An với thị phần cao cấp.

Vẻ đẹp hiện đại và sang trọng của khu shophouse Maison de Ville - Hoian d’Or (ảnh phối cảnh dự án)

Trước những thông tin trên, nhà đầu tư trở lại thị trường quen thuộc này tìm kiếm cơ hội “đón sóng”, kỳ vọng vào mục tiêu đón hàng chục triệu lượt khách quốc tế trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo khảo sát, khu vực phố cổ khan hiếm nguồn cung và được nhận định là đã đạt đỉnh về giá khi chạm mốc 300 - 400 triệu đồng/m2 (tương đương 40 - 100 tỷ đồng/căn tuỳ diện tích). Người có nhu cầu cũng khó mua được vì không có người bán.

Trong khi đó, để đạt được mục tiêu đón 12 triệu lượt khách vào năm 2025, Quảng Nam phải đáp ứng khoảng 1.200 cơ sở lưu trú với 29.000 phòng vào năm 2021. Tại “thủ phủ” du lịch của Quảng Nam - Hội An, hiện chỉ có khoảng 600 cơ sở lưu trú đang hoạt động với 10.201 phòng, mặc dù chiếm tới 70% tổng lượng khách đến xứ Quảng. Do đó, Hội An vẫn là thị trường màu mỡ và giàu tiềm năng cho giới đầu tư khi còn nhiều dư địa ở mảng cơ sở lưu trú - giải trí cao cấp.

Quỹ đất gần kề phố cổ ngày một cạn kiệt, nhà đầu tư “săn lùng” những sản phẩm cận kề khu vực phố cổ nhưng có giá trị khai thác lớn. Và shophouse Maison de Ville trong lòng quần thể dự án Hoian d’Or được đón chờ với tiềm năng sinh lời hấp dẫn.

Bài toán đầu tư hiệu quả tại Maison de Ville

Theo khảo sát, thời điểm trước dịch vào năm 2019, giá thuê mặt bằng tại phố cổ Hội An dao động từ 1,2 triệu đồng/m2 (mặt đường Trần Phú) đến 2 triệu đồng/m2 (mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng) cho mỗi tháng.

“Với vị trí cách phố cổ chỉ 800m cùng hệ thống tiện ích hút khách, các căn shophouse tại Maison de Ville dự kiến có thể cho thuê với mức giá tối thiểu từ 800 nghìn/m2/tháng”, đại diện chủ đầu tư dự án Hoian d’Or cho biết.

Maison de Ville thỏa mãn cả hai phương án đầu tư cho thuê và tự kinh doanh (ảnh phối cảnh dự án)

Cũng theo chủ đầu tư, tính toán theo phương án cho thuê nguyên căn, nhà đầu tư khi chọn mua căn shophouse có diện tích đất 70m2 với giá dự kiến 8 tỷ đồng sẽ sở hữu tổng không gian cho thuê tới 170m2. Nếu tính giá cho thuê tối thiểu 800 nghìn/m2 thì một tháng chủ sở hữu sẽ thu về 136 triệu đồng/tháng, tương đương với 1,632 tỷ đồng/năm. Do đó nhà đầu tư có thể hoàn vốn chỉ trong 5 năm (khi thu về 8,160 tỷ đồng) nhờ tỷ suất lợi nhuận vượt trội lên tới 20,4%.

Nếu tự khai thác vận hành, điều mà nhà đầu tư quan tâm là lượt khách ghé thăm dự án và tỷ lệ lấp đầy phòng nếu kinh doanh homestay. Theo số liệu năm 2019, TP. Hội An đón 5,35 triệu khách, tương đương với 14.657 lượt khách/ngày. Chủ đầu tư dự án ước tính, Hoian d’Or sẽ đón 2.931 khách/ngày (chiếm 20% so với phố cổ) với mức chi tiêu theo khảo sát thực tế là 86,87 USD/ngày/khách (khoảng 2 triệu đồng).

“Khi đó, doanh thu trung bình toàn khu Maison de Ville đạt 5,983 tỷ đồng/ngày, tương ứng mỗi căn shophouse thu về 29,62 triệu đồng/ngày. Chi phí đầu vào chiếm khoảng 50%, do đó lợi nhuận ròng sẽ là 14,8 triệu đồng/ngày, tức 5,408 tỷ đồng/năm, tốc độ hoàn vốn rút ngắn còn 2 năm”, đại diện chủ đầu tư phân tích.

Shophouse Maison de Ville được xem là sản phẩm đầu tư hấp dẫn (ảnh phối cảnh dự án)

Đại diện chủ đầu tư dự án khẳng định: “Với chính sách bán hàng từ phía chủ đầu tư, bài toán tài chính của các nhà đầu tư trở nên dễ dàng và có lợi đáng kể”. Vị này cho biết, “khách hàng sẽ được ngân hàng TPBank hỗ trợ lên tới 65% giá trị sản phẩm; miễn lãi trong 18 tháng hoặc chiết khấu tới 8% khi thanh toán sớm 95%; trong thời gian ổn định kinh doanh một năm đầu, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ phí khai thác lên tới 8% và cam kết mua lại 5 năm bằng 120% giá trị ban đầu”.

Lệ Thanh