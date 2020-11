Hệ sinh thái “nghỉ dưỡng kép” tại The Grand Sapphire The Grand Sapphire - phân khu duy nhất sở hữu biểu tượng Blue Sapphire kiêu hãnh, mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, may mắn và thừa hưởng trọn vẹn hệ thống cảnh quan nội khu đẹp bậc nhất đại đô thị gồm: bể bơi ngoài trời lên tới 1.000m2, sân thể thao, sân chơi trẻ em, vườn dạo cảnh quan… Đặc biệt, vị trí kế cận cầu vượt số 2 nối thẳng tới các trục đường chính giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới các đại tiện ích của dự án gồm: trung tâm thương mại Vincom Mega Mall; BV Đa khoa Quốc tế Vinmec với sân đỗ trực thăng và phòng tổng thống; Trường mầm non & liên cấp Vinschool; Hệ thống vận hành tiêu chuẩn Vinhomes mang đến cuộc sống thuận tiện, tiện nghi, thư thái và an nhiên.