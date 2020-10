Đón trước làn sóng kích cầu du lịch, giới đầu tư địa ốc đang săn tìm những sản phẩm BĐS biển giàu tiềm năng. Đáng chú ý nhất chính là các dự án đô thị biển tại “thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam” - Phú Quốc.

Săn đón bất động sản Phú Quốc

Mới đây, tại Hội thảo "Sức hút đô thị biển", ông Phạm Lâm - Chủ tịch DKRA Vietnam đã khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của bất động sản biển sau khi trải qua chặng đường 10 năm (2010-2020) với nhiều biến động: "Dù trải qua nhiều thăng trầm trong 10 năm qua, nhưng giá BĐS biển vẫn tăng 3 - 4 lần". Trong đó, loại hình biệt thự biển, shophouse trong các khu đô thị biển ghi nhận biên độ tăng giá cao nhất.

Trên thực tế, suốt thời điểm dịch Covid-19, nhiều dự án, nhiều công trường chưa nghỉ một ngày thi công. Bước vào quý 4, các “ông lớn” bất động sản vẫn tiếp tục chào bán quỹ căn mới hay ra mắt nhiều dự án bất động sản biển, đô thị biển có quy mô hàng trăm, hàng ngàn héc-ta. Điều này vừa khẳng định sức sống tiềm tàng của các chủ đầu tư, vừa cho thấy tầm nhìn của các doanh nghiệp trong việc chuẩn bị cho một tương lai phát triển bùng nổ các sản phẩm đô thị biển.

Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi được giới đầu tư săn đón

Trong các thị trường du lịch biển thì Phú Quốc đang nổi lên với mức tăng trưởng kỳ diệu lên tới hơn 30%. Sự tham gia của những tập đoàn lớn như Sun Group đầu tư hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại tương hỗ lẫn nhau đã biến Phú Quốc với tâm điểm Nam đảo thành thiên đường du lịch hút khách. Thêm vào đó, đề án thành lập TP. Phú Quốc đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng đã khiến bất động sản tại đảo Ngọc được giới đầu tư săn đón.

Thống kê Quý 3 từ các sàn giao dịch tại Phú Quốc cho thấy những dự án nằm trong hệ sinh thái của Sun Group ở Nam đảo được giới đầu tư địa ốc quan tâm khi vừa thỏa mãn được yếu tố về thiên nhiên, địa lý, uy tín chủ đầu tư; đồng thời dễ dàng hưởng lợi từ dòng khách khổng lồ đổ về vui chơi, giải trí ở Nam đảo. Trong đó, nổi bật là dự án nằm trong 6% quỹ đất sở hữu lâu dài ít ỏi của Phú Quốc – khu đô thị Sun Grand City New An Thoi.

Là khu đô thị kiểu mẫu ngay giữa thủ phủ du lịch Nam Phú Quốc, các chuyên gia đánh giá Sun Grand City New An Thoi đang là dòng sản phẩm hiếm hoi vừa mang tới cuộc sống an cư lâu dài, vừa đảm bảo cơ hội kinh doanh thịnh vượng.

Tiềm năng tăng giá vô hạn

Dự báo cho thấy, đến năm 2025, tầng lớp trung lưu Việt Nam có thể chiếm đến 25% dân số, tức khoảng 25 triệu người và ngày càng nhiều người trong số này có nhu cầu sở hữu một căn nhà thứ hai để nghỉ dưỡng và tích lũy tài sản. Sun Grand City New An Thoi ra đời đã đón đầu nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ hai như một món tài sản hồi môn vừa ở vừa kinh doanh sinh lời...

Khu đô thị nằm tại tâm điểm giao thương kết nối giữa bờ Đông và bờ Tây của Nam đảo, giúp tiếp cận lượng khách lưu trú lớn và thường xuyên, ổn định. Kinh doanh tại Sun Grand City New An Thoi, chủ nhân sẽ được thừa hưởng nguồn khách dồi dào từ khách du lịch tới đảo Ngọc, cư dân Phú Quốc và chính cư dân tại khu đô thị.

Mặt tiền khủng của Sun Grand City New An Thoi

Cùng với đó, thiết kế của Sun Grand City New An Thoi tối đa công năng kinh doanh trên nền diện tích từ 100m2 đến 250m2. Mỗi căn nhà phố được thiết kế cao 5 tầng với mặt tiền “khủng” tới 8m thoáng đãng tạo không gian tràn ngập ánh sáng và gió trời. Đặc biệt, Sun Grand City New An Thoi còn có những căn 2 mặt tiền với diện tích sử dụng lên đến 600m2 nằm tại Đại lộ New An Thoi và Đại lộ Gate Way thích hợp để làm những khách sạn lớn, phòng trưng bày, boutique của những thương hiệu lớn.

Là dự án được quy hoạch với các loại hình sản phẩm đa dạng bậc nhất Phú Quốc, ngoài những căn nhà phố trên đại lộ trung tâm, khu đô thị còn có những căn tiếp cận thảm xanh trong lành ở công viên, đường dạo bộ, quảng trường công cộng, phù hợp vừa ở, vừa làm trụ sở công ty riêng hay các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần không gian yên tĩnh.

Điểm nhấn đặc biệt của Sun Grand City New An Thoi nằm ở ngôn ngữ kiến trúc Địa Trung Hải nhất quán trong từng màu sơn, lối đi lát gạch tới các công trình công cộng như hệ thống 4 công viên, đài phun nước… đưa khu đô thị trở thành một biểu tượng du lịch hút khách, mang tới nguồn thu dồi dào cho các hộ kinh doanh.

Còn cư dân đô thị cũng sẽ được hưởng các tiện ích y tế, giáo dục, an ninh, để sinh hoạt trong một môi trường lành mạnh, hiện đại, đủ đầy dịch vụ.

Công viên đầu tiên trong khu đô thị đã hoàn thiện

Hội tụ những thế mạnh cả về nghỉ dưỡng, thương mại và an cư lâu dài, Sun Grand City New An Thoi sở hữu tiềm năng tăng giá vô hạn hiếm dự án nào có được.

Trong vài năm tới đây, với sức phát triển rực rỡ của du lịch Phú Quốc cùng những nền tảng chính sách, hạ tầng hoàn thiện, dòng sản phẩm vừa an cư vừa kinh doanh thương mại như Sun Grand City New An Thoi sẽ còn vượt qua cả mức tăng trung bình 3, 4 lần của thị trường.

(Nguồn: Sun Group)