Covid-19 hướng tâm lý mua BĐS của người dân vào những BĐS vừa có tiện ích kế cận, đẳng cấp vừa có không gian sống xanh mát, thoáng đạt. Những yêu cầu cao cấp, khắt khe này chỉ những dự án với quy mô khổng lồ mới đáp ứng được.

Về đô thị “all in one” để tận hưởng

Tại Việt Nam, giới chuyên gia nhìn nhận, thị trường BĐS đang tăng trưởng về chất, đặc biệt người mua cao cấp quan tâm đến môi trường sống cân bằng, bền vững hơn là một không gian sống đơn thuần. Vì thế, những “đô thị trong đô thị” hay bất động sản “all in one” có quy mô lớn, được quy hoạch tốt với nhiều tiện ích, trải nghiệm sống độc đáo đang dẫn dắt thị trường.

Ông David Jackson - Tổng Giám đốc Colliers Việt Nam cho rằng, do quỹ đất rộng lại ưu tiên mảng xanh nên các dự án phức hợp sẽ biến các khu dân cư có không gian thảnh thơi, giúp phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần. Vì giảm được thời gian di chuyển đến các địa điểm ăn uống hay công sở bên ngoài nên cư dân cũng có thể có nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe, thư giãn, phát triển kỹ năng mới, tận hưởng thú vui cá nhân hay bên cạnh người thân yêu trong gia đình, cũng là giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ví dụ điển hình nhất phải kể đến Đại đô thị nghỉ dưỡng Vinhomes Grand Park, có quy mô 271ha tại trung tâm TP. Thủ Đức với những siêu tiện ích chưa từng có dành cho giới thượng lưu như Đại công viên 36ha, Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory và Đại lộ Ánh sáng…

Trong đó, Đại công viên 36ha tầm cỡ hàng đầu Đông Nam Á, nổi bật với vườn cây Ánh sáng đa sắc màu khổng lồ, 15 công viên chủ đề trong đó có Công viên Gym hơn 800 máy tập ngoài trời, Công viên BBQ với hơn 100 điểm nướng; ngoài ra còn có 150 sân thể thao như bóng đá mini, tennis, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền hơi…; 11 hồ bơi ngoài trời; hơn 60 sân chơi trẻ em cùng hàng loạt sân chơi vận động liên hoàn phân bổ khắp khu đô thị khiến cuộc sống nghỉ dưỡng đủ đầy, trọn vẹn, đẳng cấp.

Cuộc sống nghỉ dưỡng đủ đầy, trọn vẹn tại Vinhomes Grand Park. Ảnh minh hoạ

Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory hội tụ chuỗi nhà hàng, cafe sang trọng cùng dịch vụ du thuyền phục vụ cư dân thượng lưu TP.HCM, mở ra không gian trải nghiệm đẳng cấp, cuốn hút và sang trọng bậc nhất nhờ vị trí ven sông đắt giá. Đại lộ Ánh sáng đậm chất giải trí, phồn hoa chất Mỹ giữa lòng Đại đô thị với 2 quảng trường trung tâm mang đến trải nghiệm sống hoàn hảo cho cư dân Vinhomes Grand Park.

The Beverly - hội tụ những giá trị tinh hoa

“Trình làng” cuối tháng 11/2021, The Beverly - dự án căn hộ đậm chất Mỹ cao cấp nhất Vinhomes Grand Park đã nhanh chóng trở thành “bom tấn” trên thị trường nhờ hưởng lợi trọn vẹn mô hình nghỉ dưỡng “all in one” cùng những giá trị tạo nên sự khác biệt.

The Beverly nằm trên “mảnh đất vàng” Đại đô thị khi trực diện Đại công viên 36ha. Cư dân có thể hưởng thụ chất sống như ở resort với bờ cát trải dài gần 1km với hàng dừa xanh tít tắp, thỏa sức ngắm trời mây, picnic, thả diều, vui chơi, chiêm ngưỡng vườn cây ánh sáng khổng lồ... ngay dưới thềm nhà; hưởng trọn vượng khí tươi mát, xanh trong cùng tầm nhìn triệu đô 360 độ nhìn ngắm sông Đồng Nai cũng như công viên nội khu đẳng cấp, đậm chất nghỉ dưỡng.

Vị trí kề cận vô vàn tiện ích từ Đại công viên 36ha, Đại lộ Ánh sáng phồn hoa, nhộn nhịp hay Vincom Mega Mall còn là những đặc quyền khiến cuộc sống thượng lưu thêm phần thảnh thơi, dễ dàng.

Được ví như “Hollywood thu nhỏ”, The Beverly còn mang đến hơn 200 tiện ích sống sang chất Mỹ, thoả mãn những yêu cầu khắt khe của giới thượng lưu như: chuỗi công viên phong cách Beverly Hills nổi danh, vườn suối sương mù uốn lượn; vườn treo nhiệt đới, khu tập gym dưới nước, sân khấu nhạc nước ngoài trời, đại lộ danh vọng The Beverly Hill... đều là các tiện ích đẳng cấp dành riêng cho cư dân The Beverly.

The Beverly được ví như Hollywood thu nhỏ giữa lòng thành phố Thủ Đức. Ảnh phối cảnh

Hoàn thiện chất sống đỉnh cao riêng biệt tại The Beverly với không gian sảnh chờ - sảnh lễ tân thông tầng 9m theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao cùng hồ bơi nước mặn đẳng cấp, giúp khách hàng tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng ngay dưới sảnh nhà.

Sự xuất hiện của The Beverly đã góp phần hoàn thiện mảnh ghép sống - nghỉ dưỡng hoàn mỹ, thảnh thơi giữa lòng TP. Thủ Đức. Những giá trị sống vượt trội, trải nghiệm mới mẻ của dự án đã lấy lòng được giới thượng lưu vốn rất khắt khe về tiêu chuẩn sống.

Minh Tuấn