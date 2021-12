Tập đoàn Nam Long vừa công bố dòng sản phẩm hạng sang với “concept” hoàn toàn mới: biệt thự “6 giác quan” trong khu compound biệt lập ven sông. Các sản phẩm này hội tụ một loạt yếu tố đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của giới siêu giàu.

Không gian sống của khu biệt thự compound The Mizuki tràn ngập mảng xanh và sông nước bình yên bao quanh - ảnh phối cảnh

Khu compound hiếm hoi tại trung tâm thành phố

Thị trường bất động sản đang trải qua những ngày cuối năm khá sôi động, ở khắp các phân khúc thị trường, từ đất nền, nhà phố/biệt thự cho đến căn hộ. Không chỉ tại TP.HCM, không khí sôi động còn lan tỏa mạnh mẽ ra các khu đô thị vệ tinh ở vùng ven như Long An, Đồng Nai.

Tại thị trường TP.HCM, sự xuất hiện của dự án hạng sang đến từ Tập đoàn Nam Long đang thu hút giới siêu giàu. Đó là khu compound The Mizuki với 39 biệt thự hạng sang nằm ở vị trí đẹp nhất khu đô thị tích hợp Mizuki Park quy mô 26ha tại Nam Sài Gòn.

The Mizuki là dự án biệt thự hiếm hoi còn sót lại tọa lạc ngay khu trung tâm phát triển năng động của TP.HCM, cách Phú Mỹ Hưng chỉ khoảng 5 phút và quận 1 gần 15 phút di chuyển. Đặc biệt hơn nữa khi The Mizuki còn là khu compound trải dọc 400m bờ sông trong khi mặt còn lại kết nối trực tiếp quảng trường bến thuyền Marina và đại lộ thương mại - giải trí xuyên suốt khu đô thị Mizuki Park. Lợi thế nổi bật này cho phép các chủ nhân The Mizuki tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, đảm bảo sự riêng tư và an ninh nhưng luôn gắn với thiên nhiên, cỏ cây, sông nước.

Một thiết kế mẫu biệt thự của The Mizuki với không gian mở rộng ra thiên nhiên xung quanh

Ngay trong khu compound tích hợp một loạt tiện ích đỉnh cao thỏa mãn mọi nhu cầu hưởng thụ tinh tế, sang trọng bậc nhất như 2 câu lạc bộ sang trọng; hồ bơi người lớn và trẻ em; phòng gym, spa; vườn BBQ và phòng tiệc riêng cho các gia đình; khu thể thao ngoài trời; công viên nội khu và công viên lớn ven sông…

Bên cạnh đó, The Mizuki còn được sử dụng hệ thống tiện ích phong phú của khu đô thị tích hợp Mizuki Park gồm hệ thống kênh đào lớn; hàng trăm nghìn mét vuông mảng xanh với hệ thống 8 công viên chủ đề; sân chơi thiếu nhi; đường dạo bộ; vườn thiền Nhật Bản; quảng trường trung tâm Event Park; bệnh viện; trường học; trung tâm thương mại; khu thể thao - giải trí ngoài trời… The Mizuki hứa hẹn mang đến một không gian sống bình yên tách biệt với sự náo nhiệt ở bên ngoài nhưng khi cần thì cư dân ngay lập tức có thể tận hưởng cả thế giới tiện ích như một thành phố thu nhỏ.

Tuyệt phẩm khác biệt và độc đáo

Công ty Tư vấn kiến trúc NQH Architects cho biết thiết kế của khu biệt thự The Mizuki được phát triển dựa trên concept “sáu giác quan” (six senses) hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của thị trường.

Theo đó, quy hoạch và thiết kế của The Mizuki được giật cấp thông minh, dựa trên địa thế bao quanh ba mặt bởi sông nước. Nhờ đó, mỗi căn biệt thự đều sở hữu “view” nhìn rộng thoáng ra sông hoặc thiên nhiên xung quanh thông qua các khung cửa kính rộng lớn hay hàng rào cây được tính toán chiều cao tỉ mỉ để vừa đảm bảo sự riêng tư vừa không che chắn tầm nhìn từ trong ra ngoài.

Bến thuyền và quảng trường Marina phía trước khu biệt thự compound The Mizuki là nơi để cư dân trải nghiệm đa dạng tiện ích hạng sang và kết nối với cộng đồng

Đặc biệt, mỗi biệt thự The Mizuki đều sở hữu thiết kế với một “gu” riêng khác nhau nhưng điểm chung vẫn theo phong cách không gian mở, dành nhiều không gian thư giãn và không gian kết nối giữa các thành viên cùng chung sống. Bên cạnh việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và kiến tạo cảnh quan hợp lý, mọi vật liệu sử dụng tại The Mizuki cũng đều được tinh chọn thận trọng, tinh tế hướng đến cảm xúc của các chủ nhân tương lai. Nhờ đó, không gian sống tại The Mizuki chạm đến cả sáu giác quan con người, mang lại sự bình yên và những trải nghiệm tươi mát tưởng chừng đã mất đi giữa bộn bề công việc hàng ngày.

Hiện nay, trên thị trường rất khó tìm thấy những dự án mang đến trải nghiệm sống mới mẻ, phóng khoáng, an yên với không gian sống ven sông như tại The Mizuki. Có thể đâu đó xuất hiện những mẫu biệt thự có kiến trúc mới lạ, bắt mắt nhưng không dễ để chạm đến miền cảm xúc thực sự của các chủ nhân. Khu biệt thự compound The Mizuki là một “báu vật” được thiên nhiên chắt chiu ban tặng kết hợp với tài hoa tinh tế của con người để trở thành một tuyệt phẩm mang lại sự tự hào cho các chủ nhân đẳng cấp.

Khánh An