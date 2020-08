Những dự án tổ hợp quy mô với các sản phẩm du lịch chủ đạo về nghỉ dưỡng, giải trí và đặc biệt là thể thao biển sẽ là động lực đưa Bình Thuận trở thành điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương.

Thanh Long Bay - thiên đường giải trí, nghỉ dưỡng và thể thao biển

Bình Thuận đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch thể thao biển mang tầm cỡ quốc gia, phấn đấu đến năm 2030 là một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chiến lược này đang được hiện thực hóa bằng hệ thống cơ sở giao thông hạ tầng hoàn thiện và những dự án quy mô mang tầm quốc tế đưa du lịch Bình Thuận cất cánh.

Tiêu biểu phải kể đến Tổ hợp Đô thị nghỉ dưỡng và Thể thao biển Thanh Long Bay do Tập đoàn Nam Group phát triển. Tọa lạc ngay bên biển Kê Gà, quy mô 90.3ha với lợi thế bờ biển dài và đẹp, Thanh Long Bay được mệnh danh là một “Hawaii Việt Nam” ngay ngõ Nam Phan Thiết.

Nhiều khách hàng nhận định, không nhiều dự án bất động sản tại Bình Thuận được quy hoạch bài bản với chiến lược dài hạn như Thanh Long Bay. Với đa dạng loại hình bất động sản và hàng ngàn tiện ích, Thanh Long Bay sẽ biến Kê Gà trở thành một “Hub” giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực.

Chỉ cách TP.HCM 2 giờ di chuyển sau khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thành, giới đầu tư kỳ vọng đây sẽ là thiên đường nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao biển sôi động nhất ngay cạnh TP.HCM.

Thanh Long Bay - một phiên bản Hawaii sống động tại Việt Nam.

The Sound by Thanh Long Bay - Phố đêm sôi động bên vịnh biển

Nam Group vừa cho mắt phân khu nhà phố thương mại biển đầu tiên trong Tổ hợp Thanh Long Bay mang tên The Sound. Tọa lạc ngay giao lộ đường ven biển DT719B và đường nối thẳng ra bến du thuyền, The Sound là phân khu nhà phố biển sở hữu vị trí đắt giá hàng đầu dự án cũng như hàng đầu khu vực.

Lấy cảm hứng từ mô hình kinh tế đêm sôi động trên thế giới như Seoul, Tokyo,…Tập đoàn Nam Group phát triển 4 cụm phân khu nhà phố tại dự án Thanh Long Bay theo mô hình này với diện tích đa dạng từ 108m2 - 300m2.

Phá vỡ những định nghĩa lối mòn về nhà phố thương mại trước đây, nhà phố bên biển tại The Sound chính là tác phẩm của lối thiết kế tinh tế, tỉ mỉ và xứng tầm chủ nhân.

Tại đây, hơn 300 căn nhà phố ven biển đều được thiết kế hai mặt tiền giúp giá trị sản phẩm gia tăng nhiều lần. Mặt tiền trước là đường nội khu lớn, sầm uất, thuận lợi cho kinh doanh dịch vụ. Mặt tiền sau là công viên gần 2000m2 đem đến không gian nghỉ dưỡng và xanh mát cho tất cả các căn nhà phố. Kiến trúc này cũng giúp nhà phố The Sound tối đa công năng và tối ưu lợi nhuận cho gia chủ với nhiều lựa chọn khai thác kinh doanh.

Phối cảnh nhà phố The Sound với mặt tiền trước sôi động

Mặt tiền sau là công viên thanh bình, xanh mát

Thừa hưởng hàng ngàn tiện ích nghỉ dưỡng và giải trí của một khu tổ hợp, The Sound được định hướng sẽ trở thành một phố đêm sôi động bên vịnh biển - một “thành phố không ngủ" thúc đẩy du lịch Bình Thuận cất cánh.

Nhà phát triển dự án Nam Group dự định giới thiệu Nhà phố The Sound đến khách hàng với chính sách ưu đãi hấp dẫn : Khách dễ dàng sở hữu khi thanh toán chỉ từ 1,5 tỷ (30% đến khi nhận nhà), Nam Group cam kết mua lại với lãi suất 12% sau khi bàn giao. Đây là chương trình đặc biệt được nhà phát triển dự án Nam Group áp dụng riêng cho phân khu The Sound nhằm giúp khách hàng an tâm đầu tư trong bối cảnh dịch Covid-19.

Tìm hiểu thêm thông tin tại: thanhlongbay.vn/thesound/

(Nguồn: Nam Group)