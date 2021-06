Trong những ngày Hà Nội bước vào kỳ nắng nóng lên đến 40 độ C, công viên rộng 14ha The Matrix Park (thuộc dự án The Matrix One) của chủ đầu tư MIKGroup sẽ là “làn gió mới” mang đến không gian thoáng mát cho người dân Thủ đô.