Dự án An Residence là một trong những lời giải cho cơn khát đầu tư đất nền đang gia tăng mạnh mẽ tại thị trường Bình Dương.

Tiềm năng sinh lời đầy hứa hẹn

Bất động sản TP.HCM đối mặt với sự e ngại ngày càng lớn khi mặt bằng giá liên tiếp thiết lập các cột mốc khó tin. Đợt đấu giá đất cuối năm tại Thủ Thiêm ghi nhận mức giá kỷ lục mới trên thị trường bất động sản với mức 2,4 tỷ đồng/m2. Tại Thạnh Mỹ Lợi, giá căn hộ được một chủ đầu tư tung ra bán với mức hơn 120 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, khu vực Thủ Đức và Quận 9 cũ cũng liên tiếp xuất hiện các căn hộ đắt tiền, giá xấp xỉ trăm triệu/m2. Nguồn cung khan hiếm tạo điều kiện cho các chủ đầu tư tăng giá bán ở tất cả phân khúc, từ căn hộ, nhà phố, biệt thự đến đất nền. Thị trường TP.HCM có khả năng bước vào cơn sốt mới và đứng trước giai đoạn thử thách giá trị. Nguy cơ giá ảo, đầu cơ đất đai, thổi giá cũng trở nên lớn dần.

Giá đất quá đắt đỏ tại TP.HCM khiến cho nhà đầu tư phải điều chỉnh chiến lược đầu tư, bởi tỷ suất lợi nhuận khó lòng đáp ứng được kỳ vọng trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu quay trở lại. Dòng vốn bất động sản vì vậy đang có khuynh hướng đổ về các địa phương còn nhiều tiềm năng tăng giá và hạ tầng kết nối thuận tiện.

Đáp ứng nhu cầu đầu tư đất nền rất lớn của khách hàng, chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong giới thiệu dự án Khu dân cư - thương mại An Residence thuộc phường Thuận Giao (Thuận An). Dự án ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng nhờ ưu thế vượt trội về vị trí, giá mềm.

Các hệ thống đèn chiếu sáng, điện - cáp âm, cây xanh đã được quy hoạch chỉn chu tại An Residence. Ảnh: DKRS

Hiện hiếm có dự án nào sở hữu vị trí “kim cương” như An Residence. Tọa lạc ngay mặt tiền đường 22/12 - Thuận An Hòa, trên trục xương sống giao thương của Thuận An, kết nối toàn Bình Dương thông qua tuyến Quốc lộ 13 - ĐT743 - cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, khu dân cư An Residence chỉ cách Aeon Mall, Lotte Mart, sân golf quốc tế Sông Bé 5 phút, được bao bọc xung quanh bởi hệ thống chợ, bệnh viện, giáo dục đủ cấp.

Đặc biệt, An Residence liền kề với loạt KCN quy mô lớn nhất miền Nam như VSIP 1, Sóng Thần, Đồng An, Việt Hương, Bình Chuẩn, giúp dự án trở thành nơi an cư lý tưởng cho đông đảo các chuyên gia, kĩ sư đến làm việc tại Bình Dương.

Thuận An là trung tâm công nghiệp lớn, có quá trình phát triển lâu dài của Bình Dương, đồng thời là mảnh ghép quan trọng thuộc đề án xây dựng Thành phố Thông minh của tỉnh. Tiềm năng của Thuận An còn được đánh giá cao nhờ vị trí sát sườn với TP.HCM, giao thương thuận tiện với Đồng Nai và vùng Tây Nguyên.

Khu dân cư - thương mại An Residence với hạ tầng hoàn thiện. Ảnh: DKRS

Nếu như Thuận An nổi tiếng là trung tâm công nghiệp, dịch vụ - thương mại hàng đầu của Bình Dương thì phường Thuận Giao chính là động lực tăng trưởng chủ đạo của Thuận An. Đây là nơi tập trung đông đúc dân cư đô thị, các trung tâm thương mại, khu công nghiệp có tính biểu tượng là VSIP 1 và Aeon Mall. Thuận Giao sở hữu vị trí giao thương chiến lược với 2 trục đường huyết mạch quan trọng nhất tỉnh (Quốc lộ 13 và Mỹ Phước- Tân Vạn), là đầu mối giao thông huyết mạch kết nối thông suốt từ TP.HCM đến TP.Thủ Dầu Một. Trong tương lai, Thuận Giao được xác định là hạt nhân trong chiến lược phát triển lên đô thị loại I của Thuận An, được tập trung phát triển các công trình dịch vụ - thương mại, các chung cư cao cấp, nhà cao tầng hiện đại.

Đột phá chính sách thanh toán

Dự án An Residence có quy mô gần 200 nền đất cùng 26 shophouse (1 trệt, 3 lầu) và nhà phố (1 trệt, 2 lầu), phù hợp với mọi nhu cầu an cư và đầu tư. Tọa lạc ngay khu dân cư sầm uất hiện hữu, tiếp cận mặt tiền đường lớn 200 m, An Residence sở hữu tiềm năng trở thành khu phố sôi động bậc nhất tại Thuận An nhờ nguồn cư dân hiện hữu cũng như nguồn khách vãng lai viếng thăm mỗi ngày.

Giá mềm là ưu thế vượt trội của An Residence khi so với các dự án tương tự tại TP.HCM. Với mức giá chỉ 36 triệu đồng/m2 (đã gồm thuế VAT), sản phẩm đất nền của An Residence còn mang tới cơ hội đầu tư hấp dẫn tại thị trường đang tăng trưởng tốt như Bình Dương.

Dự án An Residence với nhiều shophouse (1 trệt, 3 lầu) và nhà phố (1 trệt, 2 lầu), phù hợp với mọi nhu cầu an cư và đầu tư

Với sổ đỏ từng nền còn giúp khách hàng yên tâm khi quyết định sở hữu An Residence. Dự án có quy hoạch chuẩn mực, giao thông đồng bộ (lộ giới 12 - 13m), công viên cây xanh, đèn chiếu sáng, hệ thống điện, nước và viễn thông ngầm hóa. Trợ lực cho người mua đất còn đến từ chính sách thanh toán nhẹ nhàng, ngân hàng hỗ trợ 80% với kỳ hạn cho vay kéo dài đến 30 năm. Đây là giải pháp tài chính có tính “đột phá” lần đầu tiên xuất hiện tại Bình Dương, giúp giấc mơ an cư của nhiều gia đình có cơ hội trở thành hiện thực.

Ngọc Minh