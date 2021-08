Tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, định hướng lên quận vào năm 2025 cùng hạ tầng giao thông được đẩy mạnh đầu tư… là những ưu thế giúp BĐS khu vực An Dương (Hải Phòng) hấp dẫn giới đầu tư.

Cuối năm 2020, đầu năm 2021 thị trường BĐS Hải Phòng có hiện tượng “làm giá” khiến giá cao bất thường. Điều này khiến UBND TP. Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, về giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng, khuyến cáo người dân cảnh giác trước những tin đồn thất thiệt, tạo sóng gây “sốt đất” để trục lợi và kiểm soát các hoạt động mua-bán trái quy định pháp luật, …

Trước những động thái trên, một số khu vực Hải Phòng xuất hiện xu hướng giảm giá, cắt lỗ khiến các nhà đầu tư “đứng ngồi không yên”.

Trong bối cảnh này, Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản VHA Group đưa ra nhận định phần lớn nhà đầu tư “xuống tiền” tại khu vực huyện An Dương vẫn có xu hướng đầu tư trung và dài hạn. Lý giải điều này, theo VHA Group cho biết, tiềm năng của BĐS khu vực An Dương đã hiện hữu từ 5 năm trước. Ở thời điểm hiện tại, tiềm năng trở thành giá trị giúp BĐS khu vực này gia tăng sức hút với các nhà đầu tư.

Thị trường BĐS An Dương - Hải Phòng hướng tới sự phát triển bền vững

Theo đó, VHA Group chỉ ra 5 giá trị hướng tới sự phát triển bền vững của khu vực An Dương khiến các nhà đầu tư có thể yên tâm trước những biến động của thị trường.

Trước tiên, An Dương vẫn còn nhiều quỹ đất sạch, dư địa tăng giá còn lớn. Tiếp đó, An Dương tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, thu hút đông đảo lao động, chuyên gia nước ngoài tới làm việc và sinh sống. Bởi vậy, BĐS An Dương hướng tới nhu cầu thực của địa phương.

Thứ ba, huyện An Dương dự kiến sẽ lên quận vào năm 2025. Giá trị bất động sản tại khu vực được tăng cấp tất yếu sẽ tăng giá. Mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư nắm bắt thời cơ tại các thị trường bất động sản vốn nhiều tiềm năng này.

Cùng với đó, hàng loạt hạ tầng giao thông tại An Dương được đẩy mạnh đầu tư. Trong đó phải kể đến, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ nút giao Nam cầu Bính đến ngã 4 đường Tôn Đức Thắng - Máng nước - Quốc lộ 5 có tổng mức đầu tư 770 tỷ đồng; dự án mở rộng nâng cấp tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 17B; cải tạo các tuyến đường liên huyện, liên xã theo tiêu chuẩn đường phố đô thị.

Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nam cầu Bính: điểm nhấn giao thông đồng bộ và hiện đại tại cửa ngõ phía Tây Bắc của TP. Hải Phòng

Cuối cùng, các nhà đầu tư càng yên tâm “xuống tiền” tại An Dương khi trong thời gian qua, nhiều “ông lớn” BĐS tiếp tục đầu tư hàng trăm tỷ hay hàng nghìn tỷ đồng vào thị trường khu vực này. Trong đó phải kể dự án KĐT Seoul Ecohome do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng làm chủ đầu tư và VHA Group là đơn vị tư vấn và phân phối chiến lược.

Từ những yếu tố trên, VHA Group tin tưởng BĐS Án Dương tiếp tục là điểm đến hấp dẫn được nhiều nhà đầu tư “nhìn xa, trông rộng” ngắm đến trong thời gian tới.

Lệ Thanh