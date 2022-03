Sở hữu vị trí đắc địa tiếp giáp TP.HCM và kết nối các khu vực ĐBSCL, Long An trở thành cửa ngõ giao thoa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhờ đó, nơi đây thu hút nhiều nhà đầu tư phát triển các dự án bất động sản.

Vị trí chiến lược, hạ tầng phát triển mạnh mẽ

Nằm giáp ranh TP.HCM, Long An được xem là “dấu gạch nối” giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Trong chiến lược chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - tài chính - công nghệ cao của TP.HCM, Long An được xem như khu vực mở rộng để di dời các nhà máy công nghiệp một cách thuận tiện nhất.

Long An đón đầu làn sóng dịch chuyển sản xuất, hứa hẹn trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ

Long An nằm ở vùng ĐBSCL, vừa thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh này có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, Long An cũng là địa phương có mật độ dân số đông, nguồn lao động trẻ dồi dào. Hiện Long An đang có 36 khu/cụm công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy đạt 80%. Nhờ đó nơi đây đang trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ của ĐBSCL.

Sự hình thành, phát triển các khu, cụm công nghiệp đã thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tập trung dân cư, góp phần mở rộng các thị trấn; đồng thời tạo lập thêm nhiều điểm dân cư đô thị mới trên địa bàn Long An. Theo quy hoạch, giai đoạn từ 2021 -2030, Long An sẽ phát triển 29 đô thị ở các khu vực giáp ranh TP.HCM.

Nhờ đó, nhiều chuyên gia nhận định, thị trường BĐS Long An đang trong giai đoạn “chín muồi” với nhiều “trợ lực” tích cực. Không chỉ hưởng lợi lớn từ các chỉ số phát triển kinh tế hay thông tin quy hoạch đô thị của TP.HCM, Long An còn nắm giữ những lợi thế bền vững về phát triển công nghiệp - dịch vụ, hệ thống hạ tầng, thu hút FDI và vị trí địa lý kết nối liên vùng thuận lợi.

Long An giữ lợi thế với hệ thống hạ tầng, thu hút FDI và vị trí địa lý kết nối liên vùng thuận lợi

Long An được nhiều chuyên gia đánh giá cao về khả năng phát triển cụm, khu công nghiệp khi sở hữu quỹ đất rộng, mặt bằng giá còn tương đối “mềm” là cơ sở để thu hút các chủ đầu tư về phát triển dự án. Hiện tại có nhiều dự án đang triển khai. Khi các tuyến đường hoàn thành nâng cấp mở rộng, đó sẽ là những dự án “vàng” cho nhà đầu tư.

Garden Riverside “đón sóng” các dự án đô thị gần kề TP.HCM

Trong các dự án nổi bật ở Long An, Garden Riveside - dự án đô thị sinh thái bên sông ngay cửa ngõ tây TP.HCM đang gây chú ý khi tiên phong xu hướng cho việc phát triển đô thị gắn liền môi trường sinh thái bao gồm các tiện nghi: từ làm việc, học tập, vui chơi giải trí cho đến chăm sóc sức khỏe, thương mại dịch vụ…

Dự án Garden Riverside sở hữu “vòng tròn sinh thái” độc đáo. Được bao bọc bởi hệ thống sông và kênh ngòi, phân khu nhà vườn bên sông của Garden Riverside sẽ luôn có một cảnh quan tuyệt đẹp và không gian sống xanh mát.

Dự án được chủ đầu tư chú trọng hàng đầu trong việc xây dựng không gian sống hài hòa với thiên nhiên. Cư dân tương lai sẽ được hưởng đặc quyền “sống xanh” với công viên cây xanh rộng lớn.

Dự án khu đô thị này chỉ cách TP.HCM 30 phút lái xe, kết nối hoàn hảo với các tiện ích nội ngoại khu, liền kề trung tâm hình chính và khu công nghiệp Thủ Thừa.

Đại diện chủ đầu tư dự án Garden Riverside cho biết, hiện sản phẩm ở dự án chỉ có giá khoảng 1,45 tỷ đồng. Cùng với đó, người mua còn nhận được các ưu đãi như: phương thức thanh toán đa dạng và linh hoạt gồm ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; ngân hàng sẽ hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc trong 12 tháng…

Các chuyên gia đánh giá, Garden Riverside là dự án có vị trí đẹp, kết nối khu công nghiệp và trung tâm hành chính, hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản. Garden Riversile hứa hẹn tạo nên sức hút hàng đầu khi là một trong những dự án khu đô thị sinh thái giàu tiềm năng tại vùng đô thị vệ tinh TP.HCM.

Ngọc Minh