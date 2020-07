Ngoài vẻ đẹp của kiến trúc, không gian, văn hóa và con người,… Hội An ngày nay còn được nhắc đến như một điểm đến đầu tư bất động sản (BĐS) đầy tiềm năng - vùng đất sinh lời cho các nhà đầu tư từ BĐS “di sản”.

Nội lực từ lợi thế hiếm có

Hội An là thành phố sở hữu những giá trị hiếm có với Phố cổ, bờ biển dài, giao thoa giữa nét đẹp của vùng đất di sản và tinh thần, sức sống của sự phát triển hiện đại, góp phần giúp nơi đây trở thành điểm đến đầu tư BĐS hấp dẫn bậc nhất 2020.

Hội An hấp dẫn nhà đầu tư BĐS từ lợi thế du lịch, bản sắc văn hóa,…

Đặc biệt hơn, Hội An sở hữu nội lực riêng của BĐS vùng “di sản”, được xem là yếu tố sẽ gia tăng giá trị cho các nhà đầu tư nơi đây. Giá trị BĐS di sản của Hội An không chỉ nằm ở vật thể (Phố cổ Hội An; Thánh địa Mỹ Sơn) mà còn là yếu tố bản sắc văn hóa - linh hồn của vẻ đẹp Hội An qua năm tháng, là yếu tố thu hút khách du lịch năm châu.

Đây cũng là lý do ngày càng nhiều giới đầu tư tìm đến thị trường Hội An để sở hữu BĐS như một tài sản, như một kênh sinh lời và như một báu vật. Đặc biệt, nhờ vị thế “di sản” các dự án BĐS khu vực này cũng vì thế được nâng tầm, được đầu tư và trở thành những BĐS biểu tượng trong kiến trúc, du lịch, nghỉ dưỡng và sinh thái.

Nhiều sản phẩm BĐS sinh thái độc đáo

Theo các chuyên gia, một trong những thách thức lớn của các chủ đầu tư và đơn vị phát triển BĐS khi gia nhập thị trường Hội An là bài toán bảo tồn cảnh quan, nét đẹp di sản song song với việc kiến tạo những giá trị hiện đại mới. Đó là lý do các dự án BĐS tại đây đòi hỏi những chủ đầu tư tiềm lực và tâm huyết với vùng đất phố Hội, để tạo nên những BĐS xứng tầm với thành phố di sản bên cạnh những giá trị mang đến cho khách hàng.

Phối cảnh dự án BĐS sinh thái Casamia với lợi thế cảnh quan thiên nhiên nằm bên sông Cổ Cò.

Tại vùng đất phố Hội đầy tiềm năng, Công ty Cổ phần Đạt Phương (Đạt Phương) - một trong số ít đơn vị có tiềm lực và kinh nghiệm trong việc xây dựng BĐS đã sớm nhận ra giá trị từ dòng sản phẩm sinh thái. Vì vậy, những dự án của chủ đầu tư Đạt Phương luôn ưu tiên yếu tố bảo tồn cảnh quan, tôn tạo môi trường và gia tăng giá trị bằng quy hoạch tổng thể, kiến trúc,…

Phối cảnh biệt thự tại Casamia với bến du thuyền tại gia.

Dự án đầy tâm huyết của chủ đầu tư Đạt Phương tại thị trường Hội An là Casamia - Quần thể biệt thự sinh thái nổi với bến du thuyền tại gia hiếm có. Thông qua đôi bàn tay tài hoa của KTS Võ Trọng Nghĩa, Đạt Phương đã kiến tạo nên một dự án BĐS sinh thái độc đáo với quy mô 15,6 ha ngay bên cạnh Khu dự trữ sinh quyển Rừng dừa Bảy Mẫu, gìn giữ được bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.

Thừa hưởng vẻ đẹp mềm mại của dòng sông Cổ Cò, Đạt Phương đã quy hoạch dự án như những ngón tay nhằm mục đích các căn nhà đều có sân vườn và mặt sông với bến thu thuyền riêng cho gia chủ. Cũng nhờ đó, các căn biệt thự đều sở hữu hệ sinh thái ấn tượng từ: cảnh quan, sông nước và biển.

Giới đầu tư BĐS nhận định, nhờ những điểm nhấn về du lịch, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng và môi trường đầu tư, các dự án BĐS sinh thái độc đáo như Casamia được dự báo trong 3 - 5 năm tới sẽ gia tăng giá trị lên nhiều lần khi nhu cầu tăng cao.

Lệ Thanh