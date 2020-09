Đối diện với dịch bệnh, không gian sống xanh, đồng bộ tiện ích cùng các yếu tố về sức khỏe đã và đang được người mua nhà quan tâm hơn, khiến cho BĐS xanh trở thành xu hướng lựa chọn hàng đầu.

Tư duy thay đổi qua mùa dịch

Lịch sử thế giới cho thấy, các dịch bệnh lớn đều góp phần như chất xúc tác tạo ra những chuyển biến trong cách ứng phó của con người. Có thể kể đến đợt bùng phát dịch tả năm 1830 đã dẫn tới các giải pháp xử lý nước thải tốt hơn tại London (Anh); hay dịch SARS vào năm 2003 đã khiến Singapore phải nâng cấp hạ tầng y tế và thiết lập hệ thống theo dấu dịch bệnh.

Tương tự, Covid-19 như một lời cảnh tỉnh người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng trong bối cảnh “sống chung với dịch”.

Nhu cầu về không gian sống xanh, sống sạch, biệt lập đang trở thành xu hướng tất yếu, nhất là đối với các tầng lớp từ trung lưu, có thu nhập cao và ổn định

Tại Việt Nam, Covid-19 đã tạo nên những thay đổi đáng kể trong hành vi của con người. Cụ thể, 47% người dân đã thay đổi thói quen ăn uống, hướng đến các thực phẩm tốt cho sức khỏe, 60% thay đổi các hoạt động giải trí, hạn chế đến những nơi đông người, 70% xem xét lại nơi du lịch (Số liệu theo Nielsen Việt Nam công bố). Điều này có thể cho thấy ý thức về việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dân.

Cũng từ đó, các sản phẩm BĐS xanh, BĐS sinh thái gần gũi với thiên nhiên, có tính biệt lập được nhiều chuyên gia dự báo sẽ lên ngôi trong thời gian tới.

Hiện số lượng các sản phẩm BĐS đạt tiêu chuẩn xanh ở Việt Nam còn khá ít so với nhu cầu. Một phần do chi phí đầu tư lớn, phần khác do quy trình, thủ tục thiết kế, thẩm định, phê duyệt và thi công các dự án theo tiêu chuẩn xanh còn khá phức tạp khiến các chủ đầu tư e ngại. Tuy nhiên, với cú huých từ thị trường thời hậu Covid-19, nhiều chủ đầu tư chuyển hướng sang phân khúc BĐS xanh để tung ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

Casamia - lời giải cho bài toán “sống xanh”

Casamia - quần thể biệt thự sinh thái nổi với bến du thuyền tại gia tại Hội An, được giới chuyên gia đánh giá là dự án hội tụ các yếu tố hàng đầu cho một sản phẩm BĐS xanh đáng sống. Đây là sản phẩm BĐS đầy tâm huyết sau 18 năm hoạt động của Công ty Cổ phần Đạt Phương, chủ đầu tư Đạt Phương chia sẻ.

Dự án có vị trí đắc địa khi tiếp giáp Rừng dừa Bảy Mẫu - nằm trong nơi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với vị trí này, Casamia được thừa hưởng giá trị sinh thái với diện tích thiên nhiên nguyên sơ lên đến hơn 100 ha, thoáng mát quanh năm.

Casamia tái hiện hình ảnh một Hội An thứ 2 mềm mại và tinh tế bên sông Cổ Cò.

Bên cạnh đó, qua bàn tay của KTS Võ Trọng Nghĩa với lối kiến trúc “bàn tay xòe”, cư dân nơi đây được thưởng thức trọn vẹn sự tinh túy của thiên nhiên, từ mặt nước bao quanh, đến rừng dừa rộng lớn,…

Đại diện Casamia cho biết, chủ đầu tư chú trọng đầu tư hệ thống vật liệu xây dựng, thiết kế đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và thân thiện với môi trường. Ví dụ, sử dụng đá tự nhiên để trang trí tại mặt ngoài các biệt thự, mái ngói là sản phẩm gốm sứ Bát Tràng hay nội thất ưu tiên sử dụng đá, tre, gỗ,…

Mật độ xây dựng thấp chỉ 37,5%, cùng diện tích cây xanh và mặt nước lên đến 7 ha, chỉ số không gian xanh cho mỗi người tại Casamia dự kiến là 44,54%, vượt gấp 5 lần so với tiêu chuẩn đặt ra (Theo WHO, mức độ tối thiểu không gian xanh cho mỗi người là 9m² và mức cơ bản là 10 -15 m²).

Giữa lòng phố Hội, Casamia lưu giữ những kiến trúc truyền thống hòa cùng nhịp sống hiện đại với những dãy phố shophouse kinh doanh nhộn nhịp, hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp: nhà hàng, gym, spa, clubhouse, bể bơi vô cực,…

Cộng hưởng với các yếu tố trên là mật độ xây dựng thấp, chỉ 37,5%, Casamia khẳng định được giá trị khi hội tụ 3 yếu tố trong cùng 1 sản phẩm “Lý tưởng để ở - Hấp dẫn để đầu tư - Ngôi nhà thứ 2 đẳng cấp”, hứa hẹn trở thành chốn nghỉ ngơi thảnh thơi sau những bộn bề công việc.

Trong chuyến thăm quan dự án, KTS. Trần Ngọc Chính - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đánh giá rất cao về quy hoạch đã khai thác được yếu tố thiên nhiên để đưa vào dự án, kiến trúc độc đáo mang trọn vẹn nét tinh tế của Hội An và tổ chức không gian xanh rộng lớn tại Casamia. Đặc biệt, với yếu tố du thuyền tại gia và cảnh quan sinh thái quanh nhà sẽ tạo nên sự khác biệt giúp giá trị BĐS tăng lên nhiều lần.

Casamia - Du thuyền tại gia, Sinh thái quanh nhà Website: http://casamiahoian.vn/vi Fanpage: https://www.facebook.com/casamiahoian.vn/ Đơn vị phân phối độc quyền dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) Hotline: 0939156888

Doãn Phong