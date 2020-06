Chỉ đóng từ 9%, tương ứng 200 triệu đồng, khách hàng đã có thể ký hợp đồng mua bán tại dự án Bea Sky. Dự án còn tạo sức hút với chính sách chiết khấu lên tới 5%, tiến độ thanh toán linh hoạt, bàn giao cuối năm 2020...

Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn

Bea Sky là dự án chung cư cao cấp nằm trên Đại lộ Chu Văn An kết nối trực tiếp Nguyễn Xiển và Xa La, thuộc địa phận phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Sau hơn 1,5 năm thi công khẩn trương với chất lượng đảm bảo, dự án được cất nóc từ tháng 1/2020 và dự kiến sẽ bàn giao vào quý IV năm nay.

Dự án Bea Sky đã cất nóc từ tháng 01/2020 và dự kiến sẽ bàn giao vào quý IV/2020.

Các căn hộ tại đây đã được đặt mua tới hơn 85% sau khi ra mắt trong thời gian ngắn, hiện chỉ còn khoảng 100 căn cuối có vị trí đẹp trong đợt ra hàng cuối.

Ở đợt hàng này, chủ đầu tư Bea Holdings phối hợp cùng đơn vị phân phối - Hải Phát Land áp dụng nhiều chương trình ưu đãi đối với khách hàng mua nhà. Theo đó, chỉ cần đóng 200 triệu đồng, tương đương 9% giá trị căn hộ, khách hàng đã được ký hợp đồng mua bán.

Bên cạnh đó, dự án Bea Sky được Ngân hàng Vietin Bank hỗ trợ giải ngân song song ngay từ đợt 1. Đồng thời, ngân hàng sẽ hỗ trợ khách mua nhà Bea Sky mức lãi suất 0% trong vòng 12 tháng từ ngày giải ngân.

Với hình thức giải ngân song song, khách hàng vừa được hưởng lãi suất ưu đãi, vừa giảm được rủi ro tài chính và yên tâm khi lựa chọn mua căn hộ ngay từ đợt đầu để được hưởng mức giá tốt nhất khi vay mua nhà.

Chính sách này sẽ giúp khách hàng tự chủ cân đối phương án mua nhà cho phù hợp với điều kiện tài chính sẵn có. Đặc biệt, những chính sách ưu đãi của chủ đầu tư Bea Holdings bung ra được xem là ‘liều thuốc” tốt cho thị trường BĐS giai đoạn hồi phục.

Chốn an cư lý tưởng

Bea Sky nằm tại khu vực trung tâm có mạng lưới cộng đồng cư dân văn minh, hưởng lợi lớn từ hệ thống giao thông và hạ tầng thuận tiện của khu vực Tây Nam Hà Nội. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển, kết nối tới hàng loạt địa điểm như: công viên Chu Văn An 100ha; Đại học Thăng Long; Đại học Hà Nội; Học viện An ninh; bệnh viện 103;… Ngoài ra, Bea Sky còn nằm ở vị trí đối diện dự án tòa nhà Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ được hình thành trong tương lai gần, tạo ưu thế về an ninh cho toàn khu vực.

Các căn hộ tại dự án Bea Sky luôn thoáng gió và đủ ánh sáng tự nhiên.

Chung cư cao cấp Bea Sky sẽ cung cấp cho thị trường 441 căn hộ chất lượng cao có diện tích đa dạng từ 62 - 92m2. Điểm đặc biệt của các căn hộ là được thiết kế thông minh, với công năng sử dụng chuyên biệt cho mỗi phòng mà vẫn đảm bảo có đủ mọi không gian sinh hoạt cho cả gia đình.

Các phòng ngủ trong căn hộ Bea Sky đều nhận được ánh sáng tự nhiên, trong khi ngôi nhà luôn thoáng gió với cửa sổ trổ dọc, cách mặt sàn 10cm lên tới tận dầm. Khi bước vào mỗi căn phòng, chủ nhà sẽ cảm nhận được sự khác biệt này.

Với lợi thế về vị trí, mức giá cạnh tranh và chính sách bán hàng nhiều ưu đãi, Bea Sky sẽ là lựa chọn an cư lý tưởng cho nhiều gia đình đang có nhu cầu tìm mua và sở hữu nhà tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết về dự án, liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát - Hải Phát Land

Website: https://duanbeasky.com.vn/

Hotline: 0964 333 298

Lệ Thanh