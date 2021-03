KĐT Seoul Ecohome hứa hẹn trở thành “gà đẻ trứng vàng” cho các nhà đầu tư trong bối cảnh nguồn cung thị trường cho thuê tại Hải Phòng đang khan hiếm.

Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương,… và các khu vực lân cận Hải Phòng đổ về ‘săn” đất nền để xây biệt thự tại dự án Seoul Ecohome.

Tiềm năng sinh lời

Theo một nhà đầu tư, dự án này sẽ là kênh đầu tư “hốt bạc” nếu nhìn vào tiềm năng của khu vực An Dương, chưa tính đến các khu vực lân cận.

Dự án KĐT Seoul Ecohome nằm đối diện KCN Tràng Duệ (quy mô 600ha).

An Dương - nơi được mệnh danh “chiếc áo giáp” của thành phố Cảng tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như KCN Nomura, KCN An Hưng - Đại Bản, KCN An Dương, … và đặc biệt KCN Tràng Duệ giai đoạn 3 là dự án trọng điểm của Hải Phòng năm 2021. Với giao thông kết nối thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, An Dương đang trở thành một trong những huyện đi đầu thành phố về hoạt động sản xuất công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp 5 năm qua của An Dương đạt trên 798.001 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 55,2% giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố.

Mang trong mình tiềm năng phát triển lớn, huyện An Dương đã và đang thu hút lượng lớn vốn đầu tư FDI từ nước ngoài như công ty điện tử LG Electronics và hàng chục nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản… Trong 5 năm qua, An Dương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 66,5% vốn đầu tư nước ngoài toàn thành phố.

Với lợi thế được xem như “thỏi nam châm” thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), những năm gần đây số lượng chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại An Dương - Hải Phòng ngày càng nhiều. Cùng với đó, nhu cầu lưu trú của chuyên gia nước ngoài tại khu vực này “căng” lên từng ngày. Đây cũng là lý do, thị trường cho thuê tại An Dương đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn.

Seoul Ecohome - kênh đầu tư cho thuê hấp dẫn

Giới đầu tư cũng tin rằng, nguồn cung thị trường cho thuê tại An Dương nói riêng và Hải Phòng nói chung mặc dù có khan hiếm, thế nhưng, không phải dự án nào các chuyên gia nước ngoài tại Hải Phòng cũng chọn là “bến đỗ”. Họ thường ưu tiên các dự án có vị trí tốt - nơi có kết nối hạ tầng giao thông xuyên suốt, thuận tiện và nhanh chóng kết nối tới các trung tâm vui chơi, giải trí, giáo dục và y tế trọng điểm; hệ thống tiện ích và dịch vụ của dự án vượt trội; cộng đồng người nước ngoài sinh sống…

KĐT Seoul Ecohome là kênh đầu tư “hốt bạc” của thị trường cho thuê Hải Phòng.

Sự xuất hiện của dự án Seoul Ecohome không chỉ giải được bài toán lưu trú cho các chuyên gia người nước ngoài tại thị trường cho thuê Hải Phòng khi đáp ứng được các yêu cầu chất lượng sống, mà còn giải được bài toán cho chính giới đầu tư khi mức giá dự kiến hấp dẫn. Đặc biệt, dự án đã có sổ đỏ từng lô, sẵn sàng sang tên cho khách hàng.

“Chưa tính đến các yếu tố bên ngoài như An Dương lên quận, giá đất nền tại An Dương thấp hơn so với các khu vực lân cận, tiềm năng tăng giá khi hạ tầng dự án hoàn thiện, … những yếu tố nội tại của dự án Seoul Ecohome cũng đã đủ để chinh phục giới đầu tư. Seoul Ecohome sẽ là dự án “hốt bạc” của thị trường cho thuê còn bỏ ngỏ”, một nhà đầu chia sẻ.

Seoul Ecohome kiến tạo nên khu đô thị đẳng cấp với đầy đủ tiện ích đến từng ngưỡng cửa, mà vẫn giữ được môi trường sinh thái hài hòa, cảnh quan thiên nhiên trong lành. Với quy mô 42ha, bao gồm: biệt thự đơn lập; biệt thự song lập; shop villa, shophouse, liền kề, … được đánh giá là dự án lớn và có hạ tầng tốt ở khu vực, hiện đang là tâm điểm sáng giá cho các nhà đầu tư.

Seoul Ecohome hội tụ nhiều ưu điểm với đầy đủ tiện ích trong nội tại dự án như: Trường học liên cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại - dịch vụ - khách sạn, 16 công viên sinh thái…. Từ đây, còn có thể dễ dàng kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch như đường trung tâm Quốc lộ 10, Quốc lộ 5; Quốc lộ 17B; …

Thông tin liên hệ: Tên dự án: Khu đô thị Seoul Ecohome Địa chỉ: Quốc lộ 10, huyện An Dương, Hải Phòng Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng Đơn vị phát triển dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Saigontel Đơn vị tư vấn & phân phối chiến lược: VHA GROUP Hotline: 0936 118 659 Website: https://www.seoulecohome.com.vn/ Đại lý phân phối chính thức: Đại lý DHP Land; đại lý MP Homes; đại lý AB Land; đại lý HP Land; đại lý HTA, đại lý CenHomes

Lê Hương