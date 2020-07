Để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước và lợi ích hợp pháp cho các bên, Bộ Công an yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị chức năng cung cấp hồ sơ, ngăn chặn việc chuyển nhượng sở hữu doanh nghiệp tại loạt dự án.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, ngăn chặn việc chuyển nhượng sở hữu doanh nghiệp, dự án, bất động sản và cung cấp hồ sơ liên quan của loạt cá nhân, doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn.

Trước đó, ngày 3/6, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại – xây dựng – kinh doanh nhà Tân Hồng Uy (Công ty Tân Hồng Uy), Công ty CP Otran Miền Nam và Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý về dự án chung cư The Ruby Land, quận Tân Phú.

Để đảm bảo việc thu hồi tài sản cho Nhà nước và lợi ích hợp pháp cho các bên, cơ quan CSĐT Bộ Công an yêu cầu UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát và ngăn chặn việc chuyển nhượng sở hữu doanh nghiệp, dự án, bất động sản, tài sản của ông Đinh Hồng Hải – Nguyên Chủ tịch, Giám đốc Công ty Tân Hồng Uy.

Ngoài ra, 2 doanh nghiệp có liên quan do ông Đinh Hồng Hải làm đại diện pháp luật cũng bị ngăn chặn chuyển nhượng sở hữu doanh nghiệp và tài sản là Công ty Tân Hồng Uy và Công ty CP Tân Hoàng Thắng.

Bộ Công an còn yêu cầu UBND TP.HCM cung cấp hồ sơ liên quan đến chủ đầu tư, việc lập dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu căn hộ tại 3 dự án.

Đó là chung cư Tân Hồng Ngọc (tên thương mại là The Ruby Land), phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú; chung cư Vườn Hồng Ngọc (The Ruby Garden), phường 15, quận Tân Bình; dự án Khu nhà ở ven sông phường Bình An, quận 2.

Ông Đinh Hồng Hải - Nguyên Chủ tịch, Giám đốc Công ty Tân Hồng Uy, người vừa bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an, việc chuyển nhượng sở hữu doanh nghiệp, tài sản, bất động sản của ông Đinh Hồng Hải và các dự án nói trên chỉ được thực hiện khi có ý kiến của cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ án này, ngày 3/6 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Đinh Hồng Hải để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra bước đầu, ông Hải đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty CP Otran Miền Nam vay tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

