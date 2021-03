Người dân mua căn hộ tại chung cư Phú Hoàng Anh đã thanh toán tiền và được cấp sổ hồng. Tuy vậy, ban quản trị và ban quản lý chung cư gây khó khăn khiến họ không thể sinh sống trong chính căn hộ của mình.

Không được vào ở dù căn hộ đã có sổ hồng

Phản ánh đến VietNamNet, bà N.T.C (70 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) cho biết, năm 2017 con trai bà có mua 3 căn hộ tại tầng 2, block D chung cư Phú Hoàng Anh, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM do Công ty CP Phú Hoàng Anh làm chủ đầu tư.

Trước đó, 3 căn hộ này đã được Sở TN&MT Thành phố cấp sổ hồng cho chủ đầu tư. Sau đó, chủ đầu tư đã sang tên cho con trai bà C. Vì không có nhu cầu sử dụng nên con trai bà C. đã làm thủ tục tặng cho bà C.

Theo bà C, tháng 7/2017 bà nhận bàn giao 3 căn hộ sau khi thanh toán tất cả các khoản thuế, phí liên quan đến việc sở hữu. Để thi công nội thất các căn hộ, bà C. đề nghị ban quản lý chung cư Phú Hoàng Anh mở nước thì đơn vị này trả lời cần xin ý kiến của ban quản trị (BQT).

“Khi tôi quay trở lại căn hộ của mình thì thang máy lên tầng 2 bị khoá, ổ khoá căn hộ bị trét keo không thể mở cửa. Không những vậy, cửa thoát hai đầu cầu thang bộ thoát hiểm cũng bị khoá. Từ đó đến nay tôi không thể vào các căn hộ của mình được”, bà C. bức xúc.

Căn hộ đã có sổ hồng nhưng 4 năm qua bà C. không được vào sinh sống.

Bà C. cho hay, lý do BQT yêu cầu ban quản lý chung cư dùng nhiều biện pháp ngăn không cho bà vào căn hộ vì cho rằng theo quyết định phê duyệt thiết kế dự án, chung cư Phú Hoàng Anh không có tầng 2. Từ đó suy luận các căn hộ của bà thuộc khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng hay phòng kỹ thuật và chủ đầu tư đã ngăn ra để bán (!?)

Ngoài bà C, một số khách hàng khác mua căn hộ tại tầng 2 block D chung cư Phú Hoàng Anh cũng rơi vào trình trạng tương tự.

Sự việc kéo dài hơn 4 năm qua, bà C. đã gửi nhiều đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng. Mặc dù UBND huyện Nhà Bè có xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của các khách hàng mua căn hộ tại tầng 2 block D chung cư Phú Hoàng Anh, tuy nhiên BQT chung cư vẫn gây khó khăn.

Ban quản trị có “lộng quyền”?

Tìm hiểu của PV VietNamNet, vào tháng 9/2017, sau khi tiếp nhận đơn phản ánh những cư dân đã được cấp sổ hồng nhưng không được vào căn hộ tại tầng 2 block D chung cư Phú Hoàng Anh, UBND huyện Nhà Bè đã có văn bản giải quyết.

Cụ thể, UBND huyện Nhà Bè thông tin, vào tháng 6/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đã cấp 6 sổ hồng cho các cư dân ở tầng 2 block D chung cư Phú Hoàng Anh. Trước đó, năm 2016, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận việc bố trí các căn hộ tại tầng 2 block D của chung cư là phù hợp với thiết kế được duyệt.

Do đó, UBND huyện Nhà Bè yêu cầu BQT chung cư Phú Hoàng Anh chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu của các hộ dân. Đồng thời, chỉ đạo ban quản lý chung cư tạo điều kiện cho cư dân nhận bàn giao, sử dụng căn hộ theo quy định.

Tại cuộc họp ba bên vào tháng cuối năm 2018, UBND xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cũng yêu cầu BQT chung cư Phú Hoàng Anh mở cửa các căn hộ và bàn giao cho các cá nhân được cấp sổ hồng tại tầng 2 block D.

Tuy nhiên, các thành viên BQT chung cư lại cho rằng do chưa được bàn giao các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc tranh chấp tại 6 căn hộ ở tầng 2 block D từ BQT nhiệm kỳ trước. Do đó, BQT hiện nay không có đủ thông tin pháp lý để giải quyết tranh chấp và chưa thể tiến hành giải quyết theo yêu cầu của UBND xã Phước Kiển.

Không những không giải quyết, Trưởng BQT chung cư Phú Hoàng Anh còn không ký biên bản làm việc và cho biết mọi vấn đề liên quan đến 6 căn hộ này sẽ được đưa ra hội nghị nhà chung cư gần nhất để lấy ý kiến cư dân (!?)

Theo tìm hiểu, dự án chung cư Phú Hoàng Anh được Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt thiết kế theo Quyết định số 55/QĐ-SXD-PTN ngày 29/4/2008 (Quyết định 55). Dự án gồm 5 block, đã nghiệm thu chất lượng và đưa vào sử dụng từ năm 2012.

Tại quyết định phê duyệt thiết kế dự án, Sở Xây dựng TP.HCM ghi nhận, các căn hộ tại block D dự án được bố trí từ tầng 2 đến tầng 34. Bản vẽ đính kèm theo quyết định này được Sở Xây dựng thẩm định cũng thể hiện các căn hộ tại tầng 2.

Trả lời về vụ việc trên, một thành viên BQT chung cư Phú Hoàng Anh cho biết, những chủ căn hộ tầng 2 đã có chìa khoá và tự khoá căn hộ của họ lại. Việc đòi BQT giao nhà là không hợp lý bởi “có phải nhà của BQT đâu mà giao”.

“Nút bấm thang máy lên tầng 2 hiện nay không có. Cửa hai bên hành lang cũng bị khoá lại. Đây là hiện trạng từ trước khi BQT nhiệm kỳ 2018 – 2021 tiếp nhận quản lý. BQT cũ không bàn giao bất kỳ thứ gì cho BQT nhiệm kỳ mới, kể cả khu vực tầng 2, nên chúng tôi không biết giải quyết thế nào?”, vị này nói.

Trước câu hỏi vì sao không mở điện, nước cho cư dân tại tầng 2 vào sinh sống, thành viên BQT chung cư Phú Hoàng Anh cho rằng họ phải làm đơn thì BQT mới xem xét cung cấp các dịch vụ. Bởi theo Quyết định số 55, khu vực tầng 2 không phải căn hộ (!?)

Luật sư Trần Nguyễn Ngọc Trâm (Đoàn Luật sư TP.HCM), nếu có tranh chấp tại các căn hộ ở tầng 2 block D chung cư Phú Hoàng Anh, các bên có thể khởi kiện ra toà để giải quyết.

Còn việc BQT có hành vi ngăn cản, gây khó khăn cho cư dân trong việc quản lý, sử dụng căn hộ hợp pháp của mình là vi phạm pháp luật. Cư dân có thể khởi kiện, yêu cầu BQT chung cư chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với việc thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản.

Phương Anh Linh