- Trong 6 dự án được xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn TP. Cần Thơ có 2 dự án chung cư nhà ở xã hội với số lượng 250 căn.

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ cho biết, tính đến tháng 3/2020, trên địa bàn thành phố có 6 dự án được xác nhận đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai. Phần lớn các dự án đủ điều kiện bán thuộc quận Cái Răng, trong khi đó huyện Thới Lai chỉ có 1 dự án.

Tại quận Cái Răng, 5 dự án được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai gồm: Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Ấu (phường Hưng Phú) do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển BĐS Tân Phương Đông làm chủ đầu tư; Quỹ đầu tư phát triển TP. Cần Thơ có 2 dự án là Khu dân cư và tái định cư Trung tâm văn hoá Tây Đô (phường Hưng Thạnh) và Khu dân cư Hưng Phú (phường Hưng Phú);

Chung cư Gia Phúc, dự án nhà ở xã hội cho công nhân đầu tiên ở TP. Cần Thơ.

Hai dự án còn lại là chung cư nhà ở xã hội Nam Long – Hồng Phát (phường Hưng Thạnh) của Công ty CP Nam Long – Hồng Phát và chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ (phường Ba Láng) do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Tại huyện Thới Lai chỉ có dự án mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu (thị trấn Thới Lai) của Công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch Mê Kông được “bán nhà trên giấy” với số lượng 32 căn nhà ở thấp tầng.

Trong số 517 sản phẩm nhà ở được phép bán nhà hình thành trong tương của 6 dự án nói trên tại TP. Cần Thơ có 47 biệt thự, 220 nhà ở thấp tầng và 250 căn nhà ở xã hội.

Theo Sở Xây dựng TP. Cần Thơ, việc công khai các dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là để người dân nắm bắt thông tin, tránh tham gia giao dịch tại các dự án “ma”, không đủ điều kiện huy động vốn.

