Ngày 24/11/2020, chủ đầu tư Văn Phú - Invest tổ chức lễ cất nóc dự án The Terra - An Hưng.

Ra mắt vào cuối tháng 6/2019, The Terra - An Hưng là dự án nổi bật phía tây Thủ đô, sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật về thiết kế và tiện ích nội ngoại khu. Theo chủ đầu tư Văn Phú - Invest, từ khi mở bán The Terra - An Hưng thu hút đông đảo sự quan tâm của khách hàng. Hiện tại, gần như toàn bộ số căn hộ trong dự án đều đã có chủ nhân. Giới quan sát nhận định đây cũng là 1 trong những dự án có tính thanh khoản cao nhất tại thị trường bất động sản Hà Nội từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020.

Lễ cất nóc dự án The Terra - An Hưng được tổ chức ngày 24/11/2020

Đại diện Văn Phú - Invest cho biết: “Tiến độ là một trong những thước đo quan trọng để khách hàng đặt niềm tin vào uy tín và năng lực triển khai của chủ đầu tư. Sau gần 1 năm thi công, đến nay The Terra - An Hưng vẫn giữ vững tiến độ, về đích đúng hạn và bắt đầu bước vào giai đoạn hoàn thiện, song song với việc đảm bảo chất lượng công trình. Văn Phú - Invest cam kết sẽ bàn giao căn hộ cho cư dân từ quý IV/2021.”

“Dự án The Terra - An Hưng mang đến sự an tâm cho khách hàng bởi bên cạnh việc thi công đúng tiến độ, dự án này cũng được nhiều chuyên gia và các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao về tính chuyên môn, tập trung ở thiết kế, chất lượng công trình và tiện ích nội khu”, anh Trần Ngọc Tuấn Anh một khách hàng của dự án The Terra - An Hưng chia sẻ.

The Terra - An Hưng là tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng nổi bật phía tây Hà Nội

Trong lễ vinh danh PropertyGuru Vietnam Property Award 2020, dự án The Terra - An Hưng đã giành chiến thắng ở hạng mục “Dự án căn hộ trung cấp tốt nhất tại Hà Nội”. The Terra - An Hưng tạo được ấn tượng với ban giám khảo không chỉ bởi thiết kế hiện đại, phóng khoáng mà còn bởi những tiện ích đa dạng dành cho cư dân. Trong một tổ hợp gồm 166 căn thấp tầng và 1328 căn hộ cao tầng, chủ đầu tư Văn Phú - Invest vẫn đảm bảo được sự bài trí khoa học, thông minh cho từng sản phẩm: 100% các căn hộ với phòng khách, phòng ngủ đều được đón sáng tự nhiên, khu vực bếp được phân định rõ ràng không gian khô - ướt với sự bố trí logia hợp lý giúp hút mùi, thoáng khí và có tính thẩm mỹ cao.

Ngoài ra, dự án The Terra - An Hưng cũng được cấp chứng chỉ EDGE cho công trình xanh ở giai đoạn thiết kế. Chứng chỉ EDGE được cấp cho các dự án đạt 20% mức giảm tiêu thụ năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa trong vật liệu so với công trình thông thường. Việc đạt các tiêu chuẩn của chứng chỉ EDGE khẳng định sự chuyên tâm của chủ đầu tư Văn Phú - Invest trong việc xây dựng các công trình hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, The Terra - An Hưng còn sử dụng đa dạng các vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường.

Hướng tới nhóm khách hàng là các gia đình trẻ, The Terra - An Hưng kiến tạo hơn 30 tiện ích nội khu, thỏa mãn mọi nhu cầu của cư dân. Bên cạnh những dịch vụ tiện ích cơ bản như trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán café, phòng tập gym, yoga… tại The Terra - An Hưng cư dân sẽ có được những trải nghiệm mới mẻ tại bể bơi bốn mùa, phòng sinh hoạt cộng đồng, thư viện, phòng chơi game, phòng karoke gia đình hay đường dạo bộ ngắm cảnh trên cầu kính tại tầng 33…

Phòng chơi game tại The Terra - An Hưng là một tiện ích hiếm có ở các dự án chung cư tại Hà Nội

Mới đây, chủ đầu tư Văn Phú - Invest cũng tiếp tục giới thiệu ra thị trường sản phẩm shophouse khối đế The Terra - An Hưng. Sản phẩm shohouse khối đế với nhiều ưu điểm như diện tích đa dạng đáp ứng nhiều mục đích sử dụng, tính thanh khoản cao, khả năng sinh lời bền vững hứa hẹn là lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư bất động sản hiện nay.

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư Văn Phú Invest)