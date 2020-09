Dự án nhà phố Champaca Garden hứa hẹn là cú hích mới cho thị trường địa ốc khi đáp ứng nhu cầu nhà phố thương mại ngay gần kề TP.HCM.

BĐS Bình Dương dần “thức tỉnh”

Cuối năm 2017, thị trường BĐS TP.HCM gần như rơi vào trạng thái “ngủ đông” và đuối sức khi các dự án mới mở ra ngày càng ít. Phải gánh tốc độ dân số tăng cao chóng mặt, các dự án hiện có hầu như không đáp ứng đủ nhu cầu ở cho người dân đô thị.

Năm 2018 không chỉ đánh dấu sự khởi sắc tích cực của thị trường BĐS TP.HCM, mà còn chứng kiến sự tỉnh giấc của hàng loạt dự án BĐS vùng ven, nhất là tại các tỉnh liền kề thành phố như Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai,... Đặc biệt, thị trường BĐS Bình Dương đang có những bước tiến dài, hứa hẹn là tâm điểm của toàn thị trường trong thời gian tới.

Sở hữu lợi thế là đô thị vệ tinh mới của TP.HCM, TP Dĩ An - Bình Dương đang là “điểm đến vàng” mới của giới địa ốc. Xét về vị trí địa lý, Dĩ An nằm cạnh Quận 9 và Quận Thủ Đức, đây là hai khu vực được cho là sầm uất bậc nhất thành phố.

BĐS Bình Dương đầy hứa hẹn. (Ảnh: champaca-garden vn)

Xét về hạ tầng giao thông kết nối, từ Dĩ An di chuyển đến các quận huyện của TP.HCM chỉ mất 15 - 30 phút. Bên cạnh đó là dự án Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dự kiến được kéo dài đến Dĩ An.

Xét về tiềm năng tăng trưởng, Bình Dương đang xếp vị trí thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Toàn tỉnh hiện có 28 khu công nghiệp và cụm khu công nghiệp, riêng Dĩ An có 8 khu.

Tuy được giới địa ốc đánh giá cao về tính thanh khoản lẫn khả năng sinh lời, thế nhưng số lượng dự án BĐS nhà phố thương mại trên địa bàn thành phố Dĩ An chưa nhiều. Các chủ đầu tư chủ yếu đánh mạnh vào phân khúc căn hộ - mô hình BĐS đã quá quen thuộc với giới đầu tư.

Một vài dự án có vị trí thuận lợi, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng vốn có, quy hoạch chưa bài bản, thiết kế còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Champaca Garden Dĩ An - dự án nhà phố thương mại nằm cạnh làng Đại học Quốc gia TP.HCM. Champaca Garden Dĩ An được đánh giá là “trận mưa giải hạn” cho cơn khát BĐS gần TP.HCM hiện nay.

Champaca Garden Dĩ An - cơ hội đầu tư hấp dẫn

Nhà phố thương mại (shophouse) vốn được ưa chuộng ở Mỹ và châu Âu. Tại những thành phố lớn Đông Nam Á, mô hình này cũng được ưa chuộng nhờ công năng kép vừa ở vừa kinh doanh.

Đón đầu xu hướng đó, dự án Champaca Garden Dĩ An tung ra 173 căn nhà phố thương mại có thiết kế đa dụng bao gồm nhiều tầng. Tầng trệt ưu tiên sử dụng cho hoạt động kinh doanh, các tầng lầu tận dụng để sinh sống. Mỗi căn được thiết kế theo tiêu chuẩn hộ gia đình có 2 - 4 phòng ngủ, tương đương diện tích từ 60 - 110m2/căn.

Dự án nhà phố thương mại Champaca Garden Dĩ An/. (Ảnh: champaca-garden vn)

Nhà phố làng đại học Champaca Garden. (Ảnh: champaca-garden vn)

Mặt tiền shophouse Champaca Garden Dĩ An được tính toán thiết kế chiều ngang rộng 4 - 5m cộng thêm phần diện tích vỉa hè nhằm phục vụ tối đa cho mục đích thương mại.

Là dự án khu dân cư compound, nhà phố thương mại Champaca Garden Dĩ An có hạ tầng giao thông kết nối hiện đại và quy hoạch đồng bộ an ninh khép kín. Đồng thời, shophouse Champaca Garden Dĩ An cũng có lợi thế cạnh tranh hơn hẳn nhờ luồng giao thông nhộn nhịp và tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Dĩ An, cạnh khu dân cư sầm uất.

Dự án nằm ngay sát Làng đại học Thủ Đức - tổ hợp quy tụ 8 trường đại học TP.HCM với gần 55.000 sinh viên đang theo học và cộng đồng dân cư tri thức: giảng viên, giáo sư, tiến sĩ,...

Bên cạnh đó là những tiện ích ngoại khu hiện hữu như: 3 phút đến chợ Đông Hòa, siêu thị BigC; 5 phút đến bưu điện thành phố, trung tâm hành chính, sân vận động Dĩ An; 10 phút để đi đến TP Biên Hoà, khu du lịch Suối Tiên, bệnh viện Ung Bướu 2, trạm Metro số 1… Đây được xem như là “lợi thế vàng” cả về thương mại lẫn điều kiện sống.

Phối cảnh nhà phố thương mại Champaca Garden Dĩ An

Kế thừa những giá trị bền vững của những dự án đi trước của chủ đầu tư, dự án nhà phố thương mại Champaca Garden Dĩ An không chỉ là sự nâng cấp vượt trội của nhà phố truyền thống với tiềm năng sinh lời kinh doanh hấp dẫn, mà còn là không gian sống tinh tế tân cổ điển sang trọng, nâng tầm danh giá và đẳng cấp chủ sở hữu.

