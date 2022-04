Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ hơn 800 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị (CUD) để thu hồi nợ.

Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị (CUD) là chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng sân golf Đầm Vạc (tên thương mại Heron Lake Golf Course) và Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm Đầm Vạc (Times Garden Vĩnh Yên Residences) tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo thông báo, tài sản đấu giá là khoản nợ xấu của CUD phát sinh theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01.01/099/HDTD-OJB ngày 7/8/2007 giữa Ngân hàng TMCP Đại Dương (nay đổi tên là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương) và CUD.

OceanBank bán đấu giá khoản nợ hơn 800 tỷ đồng của Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị, chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng sân golf Đầm Vạc và Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm Đầm Vạc (tỉnh Vĩnh Phúc) để thu hồi nợ

Tổng nghĩa vụ nợ tạm tính đến hết ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá (ngày 07/04/2022) là gần 808 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là hơn 229,8 tỷ đồng và tổng lãi, phạt là 578,1 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ là toàn bộ tài sản gắn liền với đất, đã, đang hoặc sẽ hình thành bao gồm nhưng không giới hạn sân golf, công trình câu lạc bộ, công trình khách sạn 5 sao, hệ thống giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, khu bảo dưỡng sân golf, các công trình phụ trợ khác... gắn liền với diện tích đất 503.200m2 thuộc quyền sử dụng của CUD trong thời hạn đến ngày 3/2/2054 tại địa chỉ xã Thanh Trù, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng số AB 933710, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất T00129/QSDĐ/404/QĐ-UB ngày 3/02/2005 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 26/12/2006.

Khu đất nói trên được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp Quyết định số 3349/QĐ-UB ngày 22/9/2004 về việc chấp thuận Dự án đầu tư xây dựng sân golf Đầm Vạc và khu biệt thự, nhà vườn Mậu Lâm Đầm Vạc, thị xã Vĩnh Yên và Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 sân golf và khu biệt thự, nhà vườn Mậu Lâm - Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên (lần 1).

Giá khởi điểm đấu giá tài sản nói trên được OceanBank đưa ra là 807,9 tỷ đồng. Thời gian tổ chức đấu giá vào 10h ngày 7/4/2022 tại trụ sở Trung tâm, số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Liên quan đến khoản nợ và tài sản đảm bảo của Hợp đồng, theo Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP nêu rõ: “Ngày 26/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định cố 1946/QĐ-TTg về việc: Phê duyệt quy hoạch sân golf đến năm 2020. Theo đó, dự án của CUD thuộc diện phải chia tách hoạt động sân golf độc lập với khu đô thị. Vì vậy, CUD đã dùng các tài sản là sân golf góp vốn vào pháp nhân mới để vận hành sân golf (Công ty Cổ phần Khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc).

“Các cổ đông CUD đã cùng thỏa thuận thành lập pháp nhân mới quản lý khai thác phần sân golf theo hướng dẫn của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi pháp nhân mới thành lập, các cổ đông cũ và cổ đông mới tại CUD đã hoàn đổi cổ phần tại CUD sang cổ phần của Công ty Cổ phần Khu nghỉ dưỡng sân golf Đầm Vạc. Việc hoán đổi cổ phần này, tại CUD đã phát sinh một khoản công nợ phải thu từ các cổ đông hoán đổi chuyển sang cổ đông Công ty Cổ phần Khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc với số tiền 276,7 tỷ đồng”.

Theo OceanBank, CUD đã mang toàn bộ tài sản thế chấp góp vốn vào Công ty CP Khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc và đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần góp vốn của mình tại Công ty CP Khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc cho các tổ chức, cá nhân khác. Đây là vi phạm của CUD không thực hiện đúng nghĩa vụ của Bên thế chấp. Ngân hàng OceanBank đã yêu cầu CUD trả lại nguyên trạng tài sản thế chấp nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện được.

Công ty Cổ phần Khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc được thành lập từ tháng 12/2011, hiện nay do ông Vũ Duy Thành làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty đăng ký trụ sở trùng với địa chỉ của Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển đô thị tại phố Đình Ấm, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Thành cũng là một trong những nhân sự quan trọng trong hệ sinh thái My Way Group (một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng và bất động sản tại Quảng Ninh, Hà Nội và Huế), là cổ đông sáng lập của Công ty CP Thể thao và Giải trí C.L.U.B.M, Công ty CP My Way Việt Nam. Ông Thành còn đang đứng tên tại Công ty CP Thực phẩm và Đồ uống My Way.

Thuận Phong