Tháng 9/2007, UBND TP Hà Nội có công văn chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) được nghiên cứu lập và thực hiện “Dự án xây dựng nhà ở để bán, văn phòng cho thuê kết hợp dịch vụ thương mại” trên diện tích đất doanh nghiệp đang quản lý tại thửa đất BTL 0164 xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) và công ty có trách nhiệm chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. 4 năm sau, tháng 10/2011, UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội và Công ty CP Thương mại và dịch vụ tổng hợp An Bình đối với dự án xây dựng nhà ở để bán, văn phòng cho thuê kết hợp dịch vụ thương mại. Tháng 6/2012, Công ty CP thương mại và dịch vụ tổng hợp An Bình có thông báo khởi công công trình. Ngày 9/8/2013, UBND TP Hà Nội mới có văn bản chấp thuận về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại sang NOXH và điều chỉnh cơ cấu căn hộ theo đề xuất của Sở Xây dựng (Chưa có quyết định phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang NOXH và điều chỉnh cơ cấu căn hộ). Đến nay chủ đầu tư chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sang đất ở, UBND TP chưa có quyết định cho phép chuyển đổi mục đích từ nhà thương mại sang nhà ở xã hội, chưa giao đất cho chủ đầu tư. Thế nhưng, từ năm 2014 đến quý I/2016, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tây Hồ (Công ty Đầu tư và phát triển Tây Hồ) - đơn vị liên doanh, liên kết thay thế Công ty CP thương mại và dịch vụ tổng hợp An Bình đã triển khai xây dựng toà nhà 24 tầng trên khu đất, ký Hợp đồng bán căn hộ, bàn giao cho người mua nhà vào sử dụng vi phạm nghị định số 182 (năm 2004) của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đầu năm 2015, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng mua bán căn hộ NOXH với Công ty Đầu tư và phát triển Tây Hồ. Đến cuối năm 2015, chủ đầu tư đã bàn giao các căn hộ cho người mua nhà. Đến nay, 100% căn hộ đã chuyển vào ở và đã đóng 100% tiền cho chủ đầu tư. Tuy nhiên đã 5 năm qua người dân vẫn chưa nhận được sổ hồng, hạ tầng nhếch nhác lộn xộn.