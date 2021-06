Dự án Đại đô thị Felicia City Bình Phước (xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) do Tập đoàn BĐS Thiên An Holdings phát triển nằm ở vị trí đắc địa, hưởng lợi không gian xanh mát, trong lành.

Phối cảnh dự án đại đô thị Felicia City Bình Phước

Không gian sống trong lành, kết nối

Dự án đại đô thị Felicia City Bình Phước tọa lạc trên tuyến đường huyết mạch ĐT74, gần núi Bà Rá được mệnh danh là “lá phổi xanh” của tỉnh Bình Phước. Dự án liên kết với các đô thị Phước Long, Đồng Xoài, Bù Đốp…

Nơi đây cách UBND xã Long Hưng, huyện Phú Riềng chưa tới 2km; cách trung tâm huyện Phú Riềng 15 km và nằm giữa TP. Đồng Xoài với thị xã Phước Long. Các chuyên gia đánh giá, dự án đại đô thị Felicia City Bình Phước có thể được xem là một

“dấu gạch nối” thông minh giữa 2 đô thị trẻ của tỉnh Bình Phước.

Đại diện Thiên An Holdings cho biết: “Dự án bao gồm 219 căn biệt thự; 1.062 căn nhà ở kết hợp thương mại; 218 căn nhà ở xã hội; hơn 3ha đất thương mại, dịch vụ, khu thể dục thể thao và hơn 3ha công viên cây xanh, 3 ha đất nông nghiệp công nghệ cao. Đại đô thị Felicia City Bình Phước hứa hẹn là chốn an cư lý tưởng cho khoảng 9.000 cư dân và hướng đến đưa vào khai thác, sử dụng vào cuối năm 2022.

Đặc biệt, Felicia City Bình Phước nằm ở nơi có khí hậu ôn hòa, môi trường sống lý tưởng. Nằm cách khu đô thị khoảng 3km theo đường chim bay là núi Bà Rá với độ cao trên 700m, diện tích hàng chục ngàn hecta, được bao phủ bởi rừng tự nhiên. Nơi đây được xem là “lá phổi xanh” cho vùng Phước Long nói chung và đại đô thị Felicia City Bình Phước trong tương lai nói riêng.

Ngoài ra, đại đô thị Felicia City Bình Phước còn hưởng lợi từ nguồn không khí mát lành trong lòng hồ thủy điện Thác Mơ. Đặc biệt, nằm gần Felicia City Bình Phước là Khu sinh thái Mỹ Lệ - một phần quan trọng của dự án đại đô thị Felicia City Bình Phước. Công ty TNHH Mỹ Lệ sẽ đầu tư chỉnh chu, đầy đủ tiện ích, nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc của một làng thuần nông.

Ðến đây, du khách sẽ được trải nghiệm hái đọt chè và tham gia quy trình chế biến chè Ô long. Ðối diện đồi chè là bạt ngàn vườn trái cây như: sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bưởi, quýt… Ðiểm nhấn của khu sinh thái Mỹ Lệ là những vườn điều rộng hàng chục hecta. Vào mùa điều chín, du khách được tham gia các khâu tách nhân hạt điều và chế biến các sản phẩm từ nhân hạt điều.

Di chuyển khoảng 10km là khu du lịch sinh thái, tâm linh Núi Bà Rá. Đây là một trong những địa danh nổi tiếng thu hút hàng chục ngàn lượt du khách đến tham quan mỗi năm.

Chủ đầu tư dự án Felicia City Bình Phước cho biết, dự án sẽ có hệ thống giao thông hiện đại và được đầu tư đồng bộ. Với định hướng trở thành khu dân cư kiểu mẫu tại Bình Phước, nội khu dự án tích hợp nhiều hệ thống tiện ích cao cấp như: công viên văn hóa, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, khu chăm sóc sức khỏe, khu thể dục thể thao ngoài trời… nhằm đáp ứng nhu cầu sống của cư dân tương lai.

Bình Phước tăng sức hút phát triển BĐS

Bình Phước là thị trường BĐS mới nổi ở khu vực phía Nam với hàng loạt hạ tầng đang được đầu tư, nhiều “ông lớn” BĐS đổ về đây phát triển dự án. Đây cũng là khu vực nổi danh với những các khu công nghiệp lớn. Các chuyên gia nhận định, dân số đông, mật độ đô thị hóa ngày càng cao, cùng mức thu nhập bình quân đầu người tăng… đã giúp BĐS khu vực này ngày càng hấp dẫn.

Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng đồng bộ cũng là “lực đẩy” cho BĐS Bình Phước “tăng nhiệt”. Sức hút của BĐS nơi đây còn thể hiện qua sự kết nối của Bình Phước với TP.HCM và các tỉnh thành khác ngày một nhanh, tiện.

Một chuyên gia BĐS nhận định: “Ghi nhận cho thấy, GDP Bình Phước ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là một trong những nhân tố tác động đến thị trường BĐS khu vực; cùng với đó là các chính sách thúc đẩy thu hút đầu tư đang được tỉnh đẩy mạnh. Đồng thời, xu hướng chuyển dịch đến các đô thị ở tỉnh thành ven đô hiện nay tạo động lực cho các chủ đầu tư kiến tạo bài bản hạ tầng, tiện ích”.

Với sức hút khó cưỡng, nhiều dự án khu đô thị có quy mô lớn gây chú ý ở Bình Phước. Trong số đó, nổi bật với dự án đại đô thị Felicia City Bình Phước (thuộc Công ty TNHH Mỹ Lệ) do Thiên An Holdings phát triển. Dự án Felicia City Bình Phước “ghi điểm” với vị trí chiến lược, không gian sống trong lành, là điểm an cư lạc nghiệp lý tưởng trong tương lai cho người dân trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, đầu năm 2021, UBND tỉnh Bình Phước đã cấp giấy chứng nhận đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Riềng, nhằm thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước để phát triển công nghiệp phía bắc tỉnh lỵ. Đây là cơ hội “vàng” giúp Felicia City Bình Phước hút người ở trong tương lai.

Lệ Thanh