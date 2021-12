Thị trường BĐS Bình Dương khởi sắc trở lại sau đại dịch, đón đầu dòng vốn đầu tư cuối năm của các nhà đầu tư khắp cả nước, trong đó có dự án mới đổi tên của chủ đầu tư Lê Phong là An Residence

Bất động sản Bình Dương tăng trưởng “nóng”

Cùng với sự biến động của kênh gửi tiền tiết kiệm, đầu tư chứng khoán và đồng tiền bitcoin không ổn định, bất động sản cho thấy vẫn là kênh trú ẩn an toàn. Báo cáo của DKRA Vietnam ghi nhận sức cầu chung toàn thị trường tháng 11 có sự gia tăng so với tháng trước, đặc biệt ở hai phân khúc đất nền và căn hộ.

Cụ thể, phân khúc đất nền tháng 11 ghi nhận 10 dự án mở bán. Nguồn cung ra thị trường đạt 671 sản phẩm, tăng 3,4% so với tháng 10 và tăng 77,5% so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn cung mới tập trung chủ yếu tại thị trường tỉnh Long An, Bình Dương.

Nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm thị trường vùng ven như Bình Dương tăng cao ngay sau giai đoạn bình thường mới

Bên cạnh đó, trong báo cáo thị trường của batdongsan.com.vn ghi nhận mức độ quan tâm thị trường các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An có mức tăng trưởng cao hơn thị trường TP.HCM là 30-35% so với thời điểm trước. Trong đó, loại hình đất nền vẫn giữ vững mức tăng trưởng quan tâm 22%.

Các chuyên gia lý giải, do quỹ đất TP.HCM ngày càng khan hiếm với mức giá quá cao, các nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn các thị trường địa phương liền kề, thị trường có hạ tầng giao thông đồng bộ, được quan tâm đầu tư. Trong đó, loại hình đất nền vùng ven có tính thanh khoản tốt hơn, nguồn hàng dồi dào hơn và nhu cầu mua đất để có ngôi nhà thứ 2, nghỉ dưỡng tăng cao.

Chính điều này đã tạo nên sức nóng cho thị trường bất động sản vùng ven, trong đó có Bình Dương, nơi hiện đang phát triển nóng cả về kinh tế và sự độ bổ của rất nhiều tên tuổi phát triển bất động sản lớn trên thị trường.

An Residence - hợp tác mới của Lê Phong và DKRS

Phân khúc đất nền từ lâu vẫn luôn được các nhà đầu tư săn đón vì tính thanh khoản cao. Báo cáo của Savills cho thấy, thị trường Bình Dương hiện có 68 dự án trong cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, cung cấp tổng cộng 22.700 căn hộ và đất nền, trong đó, phân khúc đất nền chiếm ưu thế trên thị trường với 56% thị phần, tập trung tại các huyện Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và thành phố mới Bình Dương.

Đón đầu sự ấm lên của làn sóng đầu tư ngay dịp cuối năm 2021, chủ đầu tư Lê Phong đã hợp tác cùng DKRS lên kế hoạch giới thiệu ra thị trường dự án đất nền thuộc vùng lõi của TP. Thuận An. Đó là khu dân cư - thương mại An Residence.

Tọa lạc mặt tiền đường Thuận An Hòa (lộ giới 19m), trên trục xương sống giao thông trung tâm TP. Thuận An và kết nối toàn Bình Dương thông qua tuyến Quốc lộ 13 - ĐT743 - cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, An Residence quy mô gần 200 nền có diện tích 67-126 m2, cho nhu cầu đầu tư, an cư, thừa hưởng hệ thống tiện ích từ mua sắm, y tế, giáo dục đến vui chơi, giải trí.

An Residence tọa lạc tại trung tâm Thuận An, mặt tiền đường Thuận An Hòa, ngay KDC sầm uất hiện hữu.

Bao quanh dự án là hệ thống tiện ích như khu công nghiệp VSIP, trung tâm thương mại AEON, bệnh viện quốc tế Becamex, hệ thống trường học đủ cấp. An Residence được chủ đầu tư kỳ vọng không chỉ là nơi an cư mà còn là tài sản có tiềm năng sinh lời, trên khía cạnh đầu tư hay khai khác cho thuê.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://dkrs.com.vn/

Lệ Thanh