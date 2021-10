Dịch Covid-19 làm thay đổi tâm lý chọn nhà của người dân và hình thành khái niệm mới - “nhà an toàn”. Người mua có xu hướng lựa chọn các sản phẩm trong khu đô thị khép kín, gần gũi với thiên nhiên, đảm bảo an ninh và sức khỏe…

Xu hướng lựa chọn sản phẩm nhà ở đảm bảo an toàn, sức khỏe

Chia sẻ trong một tọa đàm gần đây, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc Cấp cao CBRE cho biết, trong 10 năm trở lại đây, đặc biệt là 5 năm gần nhất, người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe.

Những tác động từ bên ngoài như ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn kể cả căng thẳng trong công việc không giảm đi mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Do đó, mong muốn nâng cao, tái tạo và hồi phục sức khỏe là một nhu cầu bền vững. Đây sẽ là đề bài cho những chủ đầu tư làm sao để phát triển sản phẩm nhà ở đảm bảo an toàn, sức khỏe, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Để thực hiện được điều này, bà Dung cho rằng, chủ đầu tư cần giải quyết các câu hỏi như: sản phẩm có đáp ứng được nhu cầu người mua không, có khoảng xanh nâng cao sức khỏe không, có đảm bảo dịch vụ quản lý và vận hành an toàn không?... Chỉ khi chủ đầu tư thực hiện được các cam kết trên cùng với nhu cầu của người mua, xu hướng này mới phát triển bền vững.

Đồng tình với bà Dung, nhiều chuyên gia nhận định, Covid-19 cũng là một trong những yếu tố thay đổi tâm lý chọn nhà của người dân trong thời gian gần đây. Người mua có xu hướng tìm đến những sản phẩm nhà ở có không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, khó có khả năng lây nhiễm trong các khu compound để bảo vệ sức khỏe bản thân và cả gia đình. Khi nhu cầu mua để ở tăng cao, các chủ đầu tư cũng sẽ thay đổi dần phương thức thực hiện sản phẩm để phù hợp thực tế.

Những ngôi nhà khu compound khép kín với không gian xanh mát trở thành nơi ở lý tưởng giữa dịch Covid-19

Ngoài ra, ngày càng nhiều nhà đầu tư có xu hướng sở hữu các sản phẩm BĐS như nhà phố, đất nền với không gian sống, tiện ích đầy đủ. Báo cáo của Savills Việt Nam trong quý III/2021 chỉ ra, trước tác động của các biện pháp đóng cửa và giãn cách xã hội, người mua nhà ngày càng quan tâm đến các dự án phức hợp đa dạng tiện ích nội khu. Các dự án khu vực ngoài trung tâm TP.HCM sẽ tiếp tục thu hút khách mua nhờ quỹ đất sẵn có, quy hoạch đô thị tốt và cơ sở hạ tầng được đầu tư đầy đủ.

“Nhà an toàn” - điểm sáng của thị trường BĐS

Nắm bắt nhanh tâm lý thị trường cùng xu hướng sống xanh của đại bộ phận người dân trong 2 năm trở lại đây, Tập đoàn Thắng Lợi đã triển khai nhiều dự án đô thị vệ tinh tích hợp tiện ích xanh cùng lối quy hoạch bài bản, mục tiêu mang lại không gian sống khỏe, an toàn cho cư dân.

Điển hình là dự án The Sol City - Thành phố vệ tinh Nam Sài thành - điểm đến của nhà đầu tư lẫn khách hàng ở thực khi tiên phong xây dựng theo hướng đô thị bán compound với không gian xanh mát, an lành, nhiều tiện ích chuẩn “một chạm”, được bảo vệ an toàn 24/7.

Dự án được phát triển những giá trị cân bằng, gần gũi với thiên nhiên với lối quy hoạch đồng bộ giữa không gian sống và tiện ích nội khu. Các dãy nhà liền thổ tại dự án đều đảm bảo sự riêng tư, yên tĩnh, hạn chế tiếp xúc để phòng dịch bệnh.

Tổng cộng 39 tiện ích được triển khai gồm công viên cây xanh, bến thuyền kayak, khu thể thao đa năng, trung tâm thương mại… không chỉ giúp cư dân tận hưởng những giá trị sống đích thực, gần gũi thiên nhiên mà còn được bảo vệ an toàn 24/7 khi nằm trong khu bán compound khép kín, có đội phản ứng nhanh luôn túc trực và hỗ trợ cư dân.

Ngọc Minh