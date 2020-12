Ngày 1/1/2021, Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An tổ chức chương trình đón năm mới với chủ đề “Chạm” tại dự án Casamia, phường Võng Nhi, TP. Hội An với các hoạt động như trải nghiệm du thuyền, khám phá vẻ đẹp Casamia, thưởng thức BST áo dài…

“Chạm” đón năm mới với cơ hội sở hữu những phần quà sành điệu

Với mong muốn khách hàng “chạm” những cảm xúc tinh tế đầu tiên của ngày đầu năm mới, sự kiện “Chạm” tại dự án Casamia gồm các hoạt động đặc sắc như trải nghiệm du thuyền, khám phá vẻ đẹp Casamia qua góc nhìn thuận nhiên; thưởng thức ấn tượng nghệ thuật với BST áo dài “Chạm sắc - Chạm hương” của NTK nổi tiếng Việt Hùng; xúc cảm với âm nhạc đỉnh cao được biểu diễn bởi giọng ca của những giải quán quân Võ Hạ Trâm,… “Chạm” hứa hẹn mang tới cảm xúc nhẹ nhàng, lắng đọng và đầy sức cuốn hút cho một ngày đầu năm mới không thể nào quên.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, tham dự sự kiện, những chủ nhân tương lai của Casamia còn có cơ hội sở hữu nhiều phần quà giá trị với chương trình bốc thăm trúng thưởng. Cụ thể, bên cạnh sở hữu shophouse/biệt thự có bến du thuyền tại gia duy nhất tại Hội An chỉ với 3,3 tỷ đồng, khách hàng có cơ hội nhận được: 1 ô tô Mercedes trị giá 2 tỷ đồng; 2 số tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng/sổ; 3 xe máy Vespa trị giá 80 triệu đồng; 5 điện thoại iPhone 11 Promax trị giá 30 triệu đồng.

Phần quà giá trị trong chương trình dành cho khách hàng đặt mua dự án Casamia.

Đại diện công ty Phương Đạt cũng cho biết, cùng với những quà tặng giá trị, khách hàng đặt mua thành công dự án Casamia tại sự kiện cũng được áp dụng chương trình chính sách cho 9 căn biệt thự cuối cùng. Theo đó, khách hàng chỉ phải thanh toán 30% giá trị hợp đồng, 70% còn lại được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 36 tháng. Đồng thời, chủ đầu tư còn tặng gói hoàn thiện nội thất trị giá 7% giá trị hợp đồng và miễn phí quản lý dịch vụ cho cư dân trong 2 năm.

Casamia - dấu ấn nơi miền di sản

Được bắt đầu xây dựng từ năm 2018 và sau chưa đầy 1 năm ra mắt thị trường, dòng sản phẩm shophouse và biệt thự Casamia trở thành nơi thu hút “giới mộ điệu” trong làng bất động sản với những điểm độc đáo và giá trị dự án mang lại.

Đại diện chủ đầu tư Đạt Phương cho biết: “Dự án Casamia là sản phẩm đặc biệt Đạt Phương muốn dành tặng cho khách hàng đã tin tưởng vào tâm huyết phát triển bất động sản của mình. Khách hàng không chỉ có cơ hội sở hữu bất động sản cao cấp mà còn được sở hữu với những giá trị đỉnh cao từ vị trí cho đến không gian, thiết kế, tiện ích, cộng đồng...”

Không gian sống xanh chuẩn mực tại Casamia.

Dự án là một quần thể bất động sản tôn vinh giá trị xanh bền vững, được ví như “viên ngọc quý giữa lòng di sản”. Từ thiết kế thuận nhiên, cho đến vị trí tọa lạc bên dòng Cổ Cò nên thơ, nằm cạnh Khu dự trữ sinh quyển Rừng dừa Bảy Mẫu, gần vịnh Cửa Đại và cách khu phố Cổ Hội An chỉ 5 phút chạy xe.

Sở hữu mức nước ổn định, biệt thự sinh thái nổi Casamia không chỉ sở hữu bến du thuyền tại gia, mà còn lý tưởng cho việc neo đậu, di chuyển bằng du thuyền. Tất cả những điều đó tạo nên một chuẩn mực sống xanh kết hợp nghỉ dưỡng xứng tầm.

Bên cạnh giá trị xanh vĩnh cửu, Casamia còn được ví như hơi thở mới của Hội An. Với những nét kiến trúc tinh tế mang đậm dấu ấn Hội An từ cấu trúc chất liệu mái ngói, đá lát đường dạo bộ… những ngôi biệt thự tinh tế của Casamia góp phần khởi tạo nên một Hội An mới, là sự kết hợp tinh hoa của nét đẹp hiện đại và truyền thống.

Lê Hương