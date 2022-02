Chủ đầu tư dự án Nam Hội An đề xuất chuyển công trình khu nhà ở nhân viên thành khách sạn lưu trú, du lịch.

Mới đây, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Công ty Nam Hội An), chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất điều chỉnh chức năng sử dụng của công trình khu nhà ở nhân viên từ khu nhà ở dành cho nhân viên dự án thành khách sạn lưu trú, du lịch.

Theo Công ty Nam Hội An, đến nay, giai đoạn 1 của dự án với tổng diện tích sử dụng đất 122,07 ha đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng bao gồm 6 công trình (gói). Trong đó, khu nhà ở nhân viên (gói 7) có diện tích xây dựng công trình 9.318m2 gồm 2 khối nhà cao 13 tầng, khối hành chính, căng tin và các khối phụ trợ. Khu nhà ở nhân viên này có 960 phòng lưu trú.

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An muốn chuyển đổi công năng sử dụng khu nhà ở nhân viên thành khu khách sạn lưu trú, du lịch

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó nhu cầu lưu trú của nhân viên tại dự án ở mức rất thấp, dẫn đến công suất hoạt động của khu nhà ở nhân viên bị lãng phí, kém hiệu quả, trong khi đó chi phí duy trì hoạt động, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng công trình rất tốn kém. Đồng thời chất lượng công trình, trang thiết bị không được sử dụng thường xuyên sẽ nhanh chóng bị xuống cấp theo thời gian.

Vì vậy, Công ty Nam Hội An mong muốn chuyển đổi công năng sử dụng khu nhà ở nhân viên thành khu khách sạn lưu trú, du lịch.

Được biết, khu nhà ở nhân viên (gói 7) có diện tích khoảng 32.988 m2. Cơ cấu sử dụng đất gồm mật độ xây dựng 40%, diện tích sàn 52.737 m2, tầng cao tối đa 13 tầng, hệ số sử dụng đất là 1,6.

Công ty Nam Hội An đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, cho phép điều chỉnh tên và chức năng khu nhà ở nhân viên tại đồ án quy hoạch 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt thành khu khách sạn lưu trú, du lịch để công ty có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Liên quan đến đề xuất trên, văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Đề xuất tăng công trình nhà ở chiếm 61,7% nhà ở thương mại toàn tỉnh

Tại dự án này, trước đó, chủ đầu tư từng đề xuất điều chỉnh tăng số công trình nhà ở để bán và cho thuê từ dưới 2.500 căn nhà ở thành khoảng 22.000 căn nhà ở. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, theo đề nghị của nhà đầu tư, diện tích sàn nhà ở của dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An chiếm đến 61,7% diện tích nhà ở thương mại của toàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 (hơn 7,6 triệu/12,4 triệu m2 sàn).

Trong khi đó, theo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phát triển khoảng hơn 42.800 căn nhà ở thương mại, chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại ở huyện Duy Xuyên là 71,4ha và ở huyện Thăng Bình là 95ha. Dự án Nam Hội An đề xuất được triển khai nội dung nhà ở với diện tích 325,5ha, tổng số nhà ở là 22.000 căn là lớn hơn nhiều so với nhu cầu phát triển nhà ở của địa phương.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án chưa làm rõ sự phù hợp của dự án với kế hoạch, chỉ tiêu, số lượng, tổng diện tích phát triển nhà ở của tỉnh. Đặc biệt đối với huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình và các địa bàn lân cận trong giai đoạn từ nay đến năm 2029.

Cùng với đó, hồ sơ dự án cũng chưa thể hiện rõ giải pháp đảm bảo khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Dự án) được UBND tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 10/12/2010, chứng nhận thay đổi lần 1 vào ngày 23/3/2015, Ban kinh tế mở Chu Lai cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần 2 vào ngày 02/8/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam chứng nhận thay đổi lần 3 vào ngày 28/9/2020. Dự án có diện tích 985,6ha, thuộc địa phận xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và Bình Dương (huyện Thăng Bình). Chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, thuộc Tập đoàn VinaCapital. Dự án được chia thành 7 giai đoạn với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD. Giai đoạn 1 được phát triển trên diện tích 163ha với mức đầu tư 500 triệu USD gồm các hạng mục: sân golf 18 lỗ có tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, khu nghỉ dưỡng 1.000 phòng, đã đi vào hoạt động.

Thuận Phong