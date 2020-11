Được ví là sân sau của TP.HCM, BĐS Bình Dương đặc biệt là các khu vực giáp ranh với TP.HCM đang tăng giá mạnh trong 3 năm gần đây. So với năm 2017, một số dự án tại đây có mức giá tăng gần gấp 3 lần.

“Bệ phóng” hạ tầng

Từng phát triển rầm rộ rồi lại “đứng hình”, nhưng từ cuối năm 2018 cho đến nay, thị trường BĐS nhà ở Bình Dương trở lại sôi động cùng với làn sóng đầu tư ra vùng ven của các doanh nghiệp BĐS. Nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM cũng “nhập cuộc chơi” ở Dĩ An (Bình Dương) với hàng nghìn căn hộ và nhà phố tung ra thị trường. Hứa hẹn trong nửa cuối năm 2020 và thời gian tới, khu vực này sẽ tiếp tục tăng tốc.

Sở dĩ giới địa ốc kỳ vọng vào thị trường BĐS Dĩ An bởi nơi đây có bệ phóng hạ tầng quy mô. Dĩ An được xem là nơi có kết nối giao thông với TP.HCM thuận tiện. Trong đó, Quốc lộ 13 là tuyến đường huyết mạch giúp kết nối Bình Dương với TP.HCM.

BĐS Dĩ An (Bình Dương)

Ngoài việc kết nối trực tiếp với TP.HCM, Dĩ An cũng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam khi sở hữu 8/28 khu công nghiệp tại Bình Dương, nên khả năng kết nối đến các khu vực lân cận ngày càng thông suốt.

Thêm 1 yếu tố thúc đẩy BĐS Dĩ An là việc kéo dài tuyến metro số 1 từ ga Suối Tiên đến thẳng Dĩ An. Theo đó, tuyến metro góp phần đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa và gia tăng giá trị BĐS cho Dĩ An nói riêng, tỉnh Bình Dương nói chung.

Hệ thống giao thông đô thị cũng từng bước được đầu tư hoàn chỉnh. Hiện tại, Bình Dương đang tập trung xây dựng các tuyến đường trục chính kết nối với các trung tâm đô thị.

Bên cạnh đó, đầu năm 2020, Dĩ An cũng nhận quyết định từ thị xã lên thành phố, đây cũng là yếu tố góp phần đẩy giá BĐS Dĩ An, Bình Dương tăng.

Doanh nghiệp đón đầu

Cùng kỳ năm ngoái, tại Đông Hòa (Dĩ An), đất dự án nhà phố có giá 18-20 triệu đồng/m2. Đến cuối năm, giá đã tăng vọt lên 40-45 triệu đồng. Tại Đông Hiệp (Dĩ An), dự án nhà ở quy mô 6,5ha bán hồi quý I với giá 24 triệu đồng mỗi m2 nay tăng lên 34 - 36 triệu đồng/m2. Đất nền dự án trên Quốc lộ 1K, phường Bình An, Dĩ An, hiện giao dịch 30 - 36 triệu đồng/m2.

Dự án nhà phố thương mại Champaca Garden Dĩ An

Có thể thấy, các phân khúc BĐS tại Dĩ An từ cuối năm 2018 cho đến nay đã trở thành “thỏi nam châm” hút các doanh nghiệp địa ốc TP.HCM. Đón đầu cơ hội, nhiều doanh nghiệp BĐS sớm đã có mặt tại đây, hàng loạt dự án được tung ra. Cùng với cơ sóng nguồn cung này, thị trường nhà phố Dĩ An Bình Dương cũng đang thiết lập một mặt bằng giá mới.

Trở lại với đường đua này, Công ty TNHH bất động sản Đức Huy cũng tung ra dự án nhà phố thương mại với 173 căn hộ được thiết kế công năng kép: vừa ở vừa kinh doanh. Dự án tọa lạc tại trục đường chính Quốc lộ 1K, cầu nối quan trọng tam giác kinh tế TP.HCM - Đồng Nai - Bình Dương.

Bên cạnh hệ thống giao thông kết nối thuận tiện thì các tiện ích và công trình trọng điểm của khu vực đều hiện hữu trong bán kính 2km quanh dự án bao gồm: Big C Dĩ An, Bệnh viện đa khoa Dĩ An, chợ, trường học các cấp. Từ Champaca Garden, cư dân chỉ mất vài phút để tới Bến xe Miền Đông mới, sân bay Tân Sơn Nhất, thuận tiện di chuyển đến TP.HCM, Đồng Nai.

Phối cảnh sản phẩm nhà phố Champaca Garden Dĩ An

Dự án còn nằm liền kề làng đại học - nơi tập trung đông đảo cộng đồng tri thức, giảng viên, nghiên cứu sinh, công chức và sinh viên khối Đại học Quốc gia. Ngoài ra, dự án còn sở hữu nhiều tiện ích nội khu như: công viên nội khu, hồ bơi cùng hệ thống trường học, trung tâm mua sắm, cùng các địa điểm du lịch liền kề khu du lịch sinh thái Thủy Châu, Suối Tiên…

Mọi thông tin dự án liên hệ Công ty CP BĐS Hunter Land Chi tiết dự án: http://www.novahome.org/champaca-garden Fanpage: https://www.facebook.com/champacagarden.1609/ Hotline: 0877772508

(Nguồn: Công ty TNHH bất động sản Đức Huy)