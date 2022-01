Trong bối cảnh phục hồi kinh tế hậu Covid-19, thị trường bất động sản ven đô vẫn gia tăng sức hút với sự ra mắt của hàng loạt dự án thu hút giới đầu tư, tiêu biểu như dự án AMDI Green City ở Tiên Du, Bắc Ninh.

Vị trí tiềm năng

Hòa nhịp cùng xu hướng giãn dân, giảm áp lực cho thành phố, các đô thị vệ tinh có quy hoạch bài bản dần được hình thành và đầu tư phát triển đồng bộ. Thêm vào đó, trong bối cảnh sau đại dịch, nhu cầu của việc lựa chọn nơi an cư đã khắt khe hơn, chú trọng hơn về không gian sống xanh, dễ dàng kết nối về trung tâm thành phố. Việc lựa chọn những dự án ven đô với giao thông thuận tiện được xem là xu thế bất động sản trong thời gian sắp tới.

Chia sẻ về những lý do khi lựa chọn đầu tư dự án tại Tiên Du, Bắc Ninh, ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn AMDI Group - Chủ đầu tư AMDI Green City cho biết: “Bắc Ninh không chỉ được mệnh danh là vùng đất “địa linh nhân kiệt” với nền văn hóa lâu đời mà còn luôn có sức hút lớn đối với các dự án bất động sản; là “địa chỉ đỏ” thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp. Đây cũng là tỉnh duy nhất có lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Theo đó, Tiên Du cũng sẽ trở thành Thị xã theo lộ trình phấn đấu giai đoạn 2020 - 2025. Như vậy, lựa chọn vị trí địa lý tại Tiên Du để đặt nền móng, AMDI Green City đã nắm giữ một khởi đầu vững chắc.”

Phối cảnh tổng thể dự án AMDI Green City. Ảnh: AMDI Group

Bên cạnh đó, Bắc Ninh còn là tỉnh được biết đến với những cơ chế chính sách linh hoạt nhằm giữ chân và tạo niềm tin với nhà đầu tư trên địa bàn như “2 ít 3 cao”, “5 sẵn sàng”, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư cũng như các nhà đầu tư bất động sản. Theo ông Nguyễn Quang Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho biết, địa phương đã chủ động thực hiện "5 sẵn sàng": sẵn sàng mặt bằng, nhân lực, cải cách, hỗ trợ và chống dịch. Cùng với đó là tích cực cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh tiến bộ xây dựng công trình dự án trọng điểm, có tính chất liên kết phát triển vùng; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng khu, cụm công nghiệp tạo mặt bằng cho nhà đầu tư.

Tiến độ dự án AMDI Green City được đảm bảo thuận lợi một phần nhờ các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh

Sở hữu vị trí chiến lược, được ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng để hỗ trợ chức năng cho thành phố; Tiên Du trở thành tâm điểm của các đầu mối giao thương quan trọng. AMDI Green City cũng trở thành mắt xích kết nối vùng, là nút giao của hệ thống các tuyến đường huyết mạch trong huyện Tiên Du nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Phía Nam dự án giáp Tỉnh lộ 287, phía Tây là tuyến đường Việt Đoàn - Nghĩa Chỉ, cách cầu Đại Đồng Thành chỉ 1km. Hơn nữa, từ AMDI Green City, chỉ mất 15 phút để vào trung tâm thành phố Bắc Ninh, 5 phút qua khu du lịch tâm linh Chùa Phật Tích, hay chỉ 30 phút để đến Thủ đô Hà Nội.

Ảnh thực tế dự án từ trên cao, AMDI Green City nổi bật giữa vùng đất phong thủy hữu tình. Ảnh: AMDI Group

Sức hút của bất động sản thấp tầng

So với vàng, tiết kiệm, chứng khoán, bất động sản được đánh giá là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh hiện tại, đặc biệt là phân khúc liền kề, biệt thự, shophouse. Theo các chuyên gia, sự tăng giá ở phân khúc bất động sản thấp tầng sẽ còn diễn ra tới cuối năm 2022 do nguồn cung khan hiếm.

Nắm bắt xu hướng thị trường, cũng như nhu cầu bất động sản “sức khỏe” lên ngôi, AMDI Green City tập trung vào các sản phẩm bất động sản chủ lực gồm: shophouse, liền kề và biệt thự, được quy hoạch mở với không gian thoáng đãng, bám sát tiêu chí “cuộc sống xanh” mà chủ đầu tư AMDI Group hướng tới.

Không gian xanh cùng hệ thống tiện ích được chủ đầu tư chăm chút. Ảnh phối cảnh: AMDI Group

Theo chủ đầu tư dự án, với hệ thống tiện ích đa dạng, đồng bộ, vừa riêng tư nhưng lại mang bản sắc riêng - kết nối cộng đồng: công viên, hồ điều hòa, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại, trường học, bãi đỗ xe, nhà văn hóa, sân khấu tổ chức sự kiện ngoài trời…AMDI Green City hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành điểm đến lý tưởng cho an cư và đầu tư.

Phối cảnh phân khu Trung tâm thương mại AMDI Mall. Ảnh: AMDI Group

Hiện tại, dự án đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật giai đoạn I, cộng hưởng cùng định hướng phát triển chiến lược của địa phương, AMDI Green City hứa hẹn tạo nên những cú hích mạnh mang đến khả năng sinh lời cao so với kỳ vọng của các nhà đầu tư.

