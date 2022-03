Lựa chọn địa điểm du lịch an toàn cho gia đình trong mùa dịch, nhiều du khách đến với “vùng xanh” Phú Quốc. Khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort với vẻ đẹp nên thơ là trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến đảo Ngọc.

“Thiên đường nghỉ dưỡng” trên đảo xanh

Nhìn trên cao xuống, khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort như một bức tranh thiên nhiên với hàng trăm mái lá xen lẫn dưới những tán lá dừa. Làn nước trong xanh của hệ thống hồ bơi như mặt gương lấp lánh nắng vàng. Xa xa là Bãi Khem với từng dãi cát trắng trải dài theo bờ biển xanh rì rào sóng vỗ.

New World Phu Quoc Resort là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao với 375 căn biệt thự 3 - 4 phòng ngủ có hồi bơi riêng, trên diện tích 60ha. New World Phu Quoc Resort mang phong cách mộc mạc, gần gũi đậm chất Việt Nam với hình ảnh mái lá quen thuộc cùng những nếp nhà 3 gian truyền thống. Tất cả tạo nên một không gian thanh lịch và gần gũi, ấm cúng.

Nằm ngay Bãi Khem - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, nơi đây mang đến hệ thống tiện ích đẳng cấp như: nhà hàng, quán bar, bể bơi, phòng tập gym, lounge đẳng cấp, dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe, Kid Clubs… Bên cạnh đó, trải nghiệm bể bơi vô cực dài đến 120m và hướng Bãi Khem của New World Phu Quoc Resort sẽ cho du khách cảm giác như bơi lội giữa đất trời bao la.

Nơi đây có Nhà hàng Lửa - Grill and Bar với phong cách dân dã, gần gũi mang đến cho du khách món hải sản tươi ngon đậm đà hương vị của đại dương. Một buổi tiệc nướng BBQ bên bờ biển ấm áp cùng gia đình và bạn bè cũng là một lựa chọn thú vị khi đến với New World Phu Quoc Resort. Nhà hàng The Bay Kitchen có nhiền món ẩm thực Á - Âu giữa không gian nhiệt đới rộng mở. The Lounge tại sảnh và quầy bar bể bơi với cocktail và đồ uống tinh tế mang đến không gian thư giãn hoàn hảo.

New World Phu Quoc Resort hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời, giữa thiên đường trong không gian xanh mát với hơn 8.000 cây dừa, đặc biệt phù hợp với các đoàn khách MICE, gia đình, nhóm bạn…

Mỗi căn biệt thự ở đây đều sở hữu không gian mở thoáng đãng, hồ bơi riêng và khoảng sân vườn rộng rãi. Thiết kế ấn tượng với nội thất làm từ mây, tre mang gam màu trung tính, cùng những hình ảnh làng chài truyền thống tạo cảm giác gần gũi, thảnh thơi.

Điểm cộng cho New World Phu Quoc Resort là việc tận dụng tối đa yếu tố thiên nhiên, giúp không gian trở nên thư giãn cho những giấc ngủ sâu và thoải mái.

Đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách

New World Phu Quoc Resort là một khu nghỉ dưỡng đúng nghĩa, nơi du khách được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng những phút giây thư giãn bên gia đình và người thân. Chính thức khai trương vào tháng 5/2021, New World Phú Quốc là khu nghỉ dưỡng thuộc quần thể sinh thái nghỉ dưỡng của tập đoàn Sun Group tại Nam Đảo Ngọc.

Với các biệt thư độc lập, riêng tư trải dài trên một diện tích lớn, New World Phú Quốc mang đến không gian rộng lớn cho du khách, đảm bảo những yêu cầu cần thiết về khoảng cách cho du khách trong thời gian dịch bệnh. Ngoài ra, những du khách trước khi về villa đều được test nhanh, đảm bảo an toàn phòng dịch cho những du khách đang nghỉ dưỡng.

Anh Thanh Tùng (TP.HCM) là du khách đang lưu trú tại New World Phú Quốc Resort chia sẻ: “Đây là chuyến nghỉ dưỡng đầu tiên của của cả gia đình sau gần 3 năm lo lắng và mệt mỏi đương đầu với dịch Covid-19. Các thành viên trong gia đình tôi đều đã tiêm đầy đủ 3 liều vắc xin nên cũng phần nào an tâm cho chuyến đi du lịch xa”.

Điều trên hết khiến gia đình anh Tùng quyết định đến đây đó là sự an toàn cho cả gia đình.

“Về đây được bình yên hít thở khí trời, ngắm biển bao la, ngắm rừng xanh thẳm… Được gần gũi thiên nhiên, ai cũng thấy tâm hồn thư thái hơn”, anh Tùng chia sẻ. Với những du khách như gia đình anh Tùng, nơi đây là điểm đến an toàn, không những phong cảnh đẹp mà chất lượng dịch vụ được đảm bảo bởi tập đoànquản lý danh tiếng như Rosewood.

Hiện New World Phu Quoc Resort vừa trang bị thêm các trang thiết bị bảo hộ, dụng cụ vệ sinh chuyên dụng theo hướng dẫn của đơn vị quản lý Rosewood nhằm đảm bảo an toàn mùa dịch.

Vĩnh Phú