Trong 2 năm trở lại đây, giá BĐS khu vực Bình Dương tăng chóng mặt, thiết lập một “cuộc đua” giá với thị trường địa ốc TP.HCM và lân cận.

Cung hiếm, giá liên tục tăng

Trong các khu vực vùng ven TP.HCM, Bình Dương đang là địa phương có thị trường BĐS phát triển sôi động. Bình Dương hiện đang thu hút hàng loạt “ông lớn” BĐS tìm đến triển khai dự án. Riêng phân khúc đất nền và nhà phố xây sẵn cũng trở nên “nóng bỏng”, hàng loạt dự án quy mô lớn vừa được chủ đầu tư công bố đã gây sự chú ý trên thị trường.

Mới đây, Công ty Cổ phần Asia New Time đã “bắt tay” với Công ty CP Công nghiệp Đông Hưng trở thành nhà phát triển và phân phối dự án Nhà phố liền kề Cité D’amour.

Theo đại diện Asia New Time, dự án nằm ngay mặt tiền đường Đông Tác (TP Dĩ An), có quy mô hơn 9ha với 77 căn nhà phố liền kề, dự định công bố giá từ 4,5 - 5 tỷ đồng/căn.

Dự án Nhà phố liền kề Cité D’amour

Ông Dương Minh Tiến, Tổng Giám đốc Asia New Time cho biết, mặc dù mới công bố ra thị trường, nhưng Cité D’amour đã thu hút sự quan tâm. Điều này cũng không hoàn toàn bất ngờ bởi trước Cité D’amour, từ cuối năm 2020 đến nay, nhiều dự án đất nền, nhà phố mở bán tại Bình Dương đều trong tình trạng “cháy hàng”.

Theo ghi nhận, nhiều dự án nhà phố tại Bình Dương có biên độ tăng giá chóng mặt, thậm chí nhanh hơn cả TP.HCM. Biến động mạnh nhất là tại 2 thành phố mới thành lập là Thuận An và Dĩ An với mức giá giao dịch có dấu hiệu vượt qua một số khu vực ngoài rìa trung tâm của TP.HCM.

Tại Dĩ An, cách đây 3 năm, một dự án nhà phố được rao bán với giá khoảng 20 triệu đồng/m2, đến năm 2019 đã lên 35 - 40 triệu đồng/m2. Sau khi địa phương này chính thức được chuyển lên thành phố từ tháng 2/2020, giá giao dịch lập tức tăng lên hơn 45 - 50 triệu đồng/m2. Tại khu Trung tâm hành chính Dĩ An 5 năm trước, giá cũng chỉ dao động từ 16 - 18 triệu đồng/m2, hiện nay đã tăng lên mức 60 - 70 triệu đồng/m2.

Giá BĐS Bình Dương có thể sẽ tiếp tục tăng

Theo ông Dương Minh Tiến, không phải ngẫu nhiên khi thị trường BĐS Dĩ An, Thuận An thời gian qua chứng kiến làn "sóng ngầm" về tăng giá đất.

Xét ở khía cạnh khách quan về tiềm năng phát triển, Bình Dương đang có nhiều dư địa tăng trưởng cả về kinh tế và dân số cơ học, riêng TP Dĩ An là khu vực tập trung nhiều khu chế xuất, với 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động là Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, KCN Tân Bình, Cụm công nghiệp may mặc Bình An.

Bên cạnh đó, Bình Dương là tỉnh giáp ranh với TP Thủ Đức, được hoạch định là vùng tiếp nhận giãn dân từ TP.HCM, vì vậy thị trường BĐS tại Bình Dương được dịp “ăn theo".

“Dù thị trường Bình Dương tăng nhanh nhưng so với TP.HCM thì giá vẫn còn dễ chịu, vậy nên, người mua nhà không thể tiếp cận thị trường TP.HCM sẽ chọn cách dịch chuyển về đây định cư. Nhu cầu mua tăng đồng nghĩa với giá trị BĐS sẽ tăng theo, 2 yếu tố này đang bổ trợ nhau khiến giá BĐS sản Bình Dương lập đỉnh”, ông Tiến nhận định.

Về xu hướng tăng giá nhanh và cao của Bình Dương gây ảnh hưởng ra sao đến thanh khoản chung, ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho rằng, điều này phụ thuộc vào sự chấp nhận của thị trường. Cho đến nay, nhiều dự án tại Bình Dương đang chào bán với giá cao vẫn được hấp thụ tốt.

Về lâu dài khó để phán đoán, nhưng với nhu cầu nhà ở cùng sự phát triển của tỉnh Bình Dương, xu hướng giãn dân của TP.HCM, tác động từ việc hình thành TP Thủ Đức, sân bay Long Thành… thị trường BĐS khu Đông khó có chuyện đứng yên và Bình Dương vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Theo ông Kiệt, giá thị trường BĐS Bình Dương có thể sẽ tiếp tục tăng và và đạt đến mốc 50 - 60 đồng triệu/m2 với những dự án cao cấp

Tiến Anh