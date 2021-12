Ngày 19/12/2021, UBND tỉnh Long An và Công ty CP Phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa Idico-Conac (IDTT) đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 818, đoạn từ Quốc lộ 1A đến thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa.

Đây là là công trình trọng điểm, nhằm giảm ùn tắc giao thông tại nút giao ngã ba Bình Ảnh đoạn cổng chào Thủ Thừa với QL1A, được UBND tỉnh Long An giao cho IDTT làm chủ đầu tư theo văn bản số 2804/UBND-KT ngày 05/7/2018.

Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 818 đoạn từ QL1A đến Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Được khởi công vào ngày 19/6/2019, dự án thuộc nhóm B với công trình đường phố chính đô thị thứ yếu có chiều dài tuyến đường 3.431m; lộ giới 20m. Trong đó, mặt đường rộng 15m, dải phân cách cứng giữa rộng 0,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 2,25m; hệ thống thoát nước; hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 154 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 48 tỷ đồng do ngân sách tỉnh chi trả, chi phí xây dựng và chi phí khác là 106 tỷ đồng do IDTT tài trợ.

Công trình đưa vào sử dụng sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên trục đường huyết mạch của huyện Thủ Thừa, giúp người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến được an toàn, thông suốt. Đồng thời khánh thành tuyến đường còn tạo mỹ quan đô thị, nâng cao đời sống người dân khu vực, thúc đẩy giao thương.

Cắt băng khánh thành tuyến đường 818 tại Thủ Thừa, Long An

Kết hợp cùng các chủ trương phát triển khu công nghiệp quy mô lớn tại thị trấn Thủ Thừa, các hoạt động phát triển giao thông, chỉnh trang đô thị sẽ giúp kinh tế Thủ Thừa - Long An phát triển vượt bậc, trở thành điểm đến của các chuyên gia định cư làm việc, thu hút dòng tiền đầu tư trong và ngoài nước, từ đó kéo theo sự phát triển BĐS ở đa dạng loại hình, đặc biệt là phân khúc nhà đất.

Ngoài nhiệm vụ được giao là chủ đầu tư xây dựng dự án đường tỉnh 818, hiện IDTT đang nỗ lực triển khai một số dự án trên địa bàn huyện Thủ Thừa, trong đó có Khu nhà vườn bên sông - Garden Riverside rộng 26,2ha.

Garden Riverside - khu đô thị sinh thái ven sông liền kề TP.HCM

Garden Riverside là dự án khu đô thị nằm giữa thủ phủ khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa Long An. Đi cùng xu hướng đang lên của BĐS Long An, dòng tiền nhà đầu tư đang săn đón BĐS khu vực này và quan tâm đặc biệt vào phân khúc nhà đất. Ba lý do chính khiến nhà đất luôn được ưu ái là: khả năng dễ sở hữu và đa dạng về giá trị; tính thanh khoản cao, dễ dàng chuyển nhượng; tỷ suất lợi nhuận cao hơn những loại hình khác.

Hạ tầng dự án Garden Riverside (Ảnh: IDTT)

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Garden Riverside là dự án kiểu mẫu tại Long An, với hệ thống hạ tầng đồng bộ. Garden Riverside - khu dân cư giữa lòng thủ phủ công nghiệp hứa hẹn là điểm đến của dòng tiền đầu tư vùng ven TP.HCM”.

Doãn Phong