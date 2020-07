Nửa cuối 2020, Mũi Kê Gà bứt phá đón cú hích hạ tầng và dòng vốn đầu tư mới. Giá BĐS vẫn nằm ở vùng “trũng”, du lịch phát triển cùng sự đổ bộ của nhiều ông lớn đang là nguyên nhân khiến BĐS Kê Gà “dậy sóng” từng ngày.

Bệ phóng của Kê Gà

Theo đánh giá của các nhà đầu tư, thị trường bất động sản nhiều khu vực ven biển Bình Thuận (trải dài từ Kê Gà - Hòn Lan đến Mũi Né) hiện tại đang phản chiếu hình ảnh của Phú Quốc cách đây 6 năm. Trước khi có sân bay Phú Quốc là vùng đất hoang sơ nhưng sau khi sân bay xuất hiện, thị trường này đã lột xác.

Điển hình từ năm 2015, khi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được khánh thành, giá đất Long Thành (Đồng Nai) tăng từ 20 - 40% so với giai đoạn 2012 - 2013, thậm chí có nơi tăng trên 60% cùng với thông tin quy hoạch sân bay quốc tế Long Thành. Còn Bình Thuận cũng thống kê được mức tăng lượng du khách mỗi năm gần như gấp đôi so với thời điểm trước khi có cao tốc.

Ngày 8/7/2020 Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khởi công tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết vào cuối tháng 8/2020. Như vậy, không còn là những bản vẽ trên giấy, sau nhiều năm chờ đợi, đại công trình được chờ đón nhất phía Nam cũng lộ diện ngày thực hiện. Điều này tạo ra niềm tin cho nhà đầu tư rót vốn vào những khu vực hưởng lợi nhiều như Kê Gà hay Phan Thiết. Trong đó, án ngữ ngay cửa ngõ du lịch Bình Thuận, Kê Gà được đánh giá là vùng đất chiếm nhiều ưu thế.

Án ngữ ngay cửa ngõ du lịch Bình Thuận, Kê Gà được đánh giá là vùng đất chiếm nhiều ưu thế

Bởi lẽ, một khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hoàn thành, từ TP.HCM, du khách chỉ mất khoảng 2h di chuyển để đến Kê Gà và gần 3 giờ để đến Phan Thiết. Theo kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới, thủ phủ du lịch nổi tiếng thường cách các trung tâm kinh tế khoảng 2-3 giờ lái xe, rất thuận tiện để đón một lượng đông đảo người dân đến nghỉ dưỡng mỗi dịp cuối tuần.

Không dừng lại ở đó, Kê Gà đang đón các dự án hạ tầng quan trọng như làm đường Hàm Kiệm - Tiến Thành hơn 460 tỷ (dài 10,2km) điểm đầu kết nối cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết (ở đoạn QL1A), điểm cuối kết nối với ĐT 719B. Riêng làm mới đường ĐT.719B gần 1.000 tỷ đồng và nâng cấp, mở rộng 32km đường ĐT719 hiện hữu khoảng 600 tỷ đồng. Khi hoàn thành, ĐT719B và Hàm Kiệm - Tân Thành sẽ tạo ra mạch nối thông suốt từ TP.HCM đến Kê Gà. Còn ĐT719 sẽ trở thành cung đường ven biển Quốc gia đẹp hàng đầu Việt Nam, kết nối liền mạch từ Xuyên Mộc (Vũng Tàu) qua Kê Gà đến tận Mũi Né.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng “all-in-one” tái sinh “thủ phủ du lịch”

Theo khảo sát, khu vực Kê Gà có dưới 100 khách sạn, chủ yếu từ 1 - 2 sao và khoảng 30 Resort nằm rải rác chủ yếu phục vụ nhu cầu lưu trú của du khách.

“Vài năm nữa với tốc độ phát triển du lịch mạnh mẽ, Kê Gà sẽ là một thủ phủ resort đích thực song để khai thác triệt để nguồn tài nguyên du lịch vô hạn, viết tên Kê Gà lên bản đồ du lịch thế giới, nơi này vẫn cần những dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp, tích hợp trọn vẹn hệ sinh thái nghỉ dưỡng. The Farosea ra đời là mảnh ghép vừa vặn để giải quyết bài toán này”, ông Trần Minh Toàn, Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty CP Du Lịch Nhà Bè Bình Thuận, chủ đầu tư khu phức hợp Tropical Ocean Resort (đã hoạt động năm 2015) chia sẻ.

Những dự án tích hợp hệ sinh thái nghỉ dưỡng “all - in- one” như The Faorsea được xem là giải pháp nâng tầm du lịch Kê Gà

Tọa lạc trên cung đường ven biển ĐT 719 đẹp nhất Việt Nam, ngay cửa ngõ thủ phủ resort Kê Gà - Bình Thuận, The Farosea nhanh chóng bắt kịp trào lưu nghỉ dưỡng thời thượng đang được ưa chuộng. Dự án ôm trọn bãi tắm cát trắng tuyệt đẹp dài hơn 500m. Đây là nơi lý tưởng để tổ chức các trò chơi bãi biển thú vị như team buiding, bóng chuyền bãi biển, lướt ván buồm, dù lượn, chèo thuyền kayak hay BBQ trên biển.

Bên cạnh đó, The Farosea còn kiến tạo 20 tiện ích đẳng cấp hàng đầu Kê Gà - Bình Thuận như hồ bơi tràn, khu vui chơi trẻ em, vườn treo trên không, sân tennis, gym&spa, phòng hội nghị đẳng cấp,… Điểm nhấn tạo nên nét độc đáo riêng của dự án chính là với tổ hợp skybar 360 độ ngự trị trên tầng thượng. Nơi đây mang đến những trải nghiệm “mạnh” nhất với góc nhìn panorama, bắt trọn từng khoảnh khắc đẹp nhất tại Kê Gà.

100% căn hộ tại The Farosea có góc nhìn trọn ra biến

Đến với The Farosea, du khách thỏa sức chiêm ngưỡng ánh bình minh đẹp nhất Việt Nam. Chỉ thêm 5 phút để đến làng chài kế bên mang về mớ cá tôm, con cua tươi xanh mặn mòi vị biển, tự tay vào bếp chế biển và cùng cả gia đình thưởng thức….

Cũng chẳng cần quá xa, du khách đã có thể dễ dàng tham quan ngọn hải đăng mũi Kê Gà hơn 100 tuổi, thăm thú dinh Thầy Thím nổi tiếng ở La Gi hay khám phá núi Tà Cú với chùa Linh Sơn Trường Thọ và tượng Phật nằm dài nhất Đông Nam Á… Nếu muốn vào TP. Phan Thiết, chỉ cần thêm gần 30 phút dịch chuyển. Mọi thứ vừa đủ đầy cho một kỳ nghỉ vẹn tròn cảm xúc.

Theo chia sẻ của ông Toàn, do nằm trong khu phức hợp nghỉ dưỡng Tropical Ocean Resort nên The Farosea được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích sẵn có cùng lượng data khách hàng lớn trong nhiều năm qua. Hiện khu nghỉ dưỡng Tropical Ocean Resort có công suất khai thác phòng trung bình 60-70%/năm. Các ngày cuối tuần thường “full” công suất, du khách phải đặt phòng từ trước. Kết hợp với năng lực quản lý từ Welham - đơn vị quản lý vận hành khách sạn hàng đầu thế giới, trụ sở chính tại Hong Kong, chủ nhân hoàn toàn an tâm với hiệu suất khai thác phòng tại đây.

