Khi nhu cầu thị trường thay đổi, những dự án BĐS nhanh nhạy trong việc “bắt gu” sẽ có lợi thế, nổi bật trong đó có phân khu The Sakura phong cách Nhật Bản tại đại đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Các chuyên gia đánh giá bất động sản là kênh đầu tư an toàn, bền vững. Ảnh: Vinhomes. Ảnh phối cảnh dự án

Nhu cầu tìm kiếm một chốn an cư thanh bình, gần gũi thiên nhiên

Theo báo cáo Year in Search 2021 do Cốc Cốc công bố, xu hướng tìm kiếm thông tin của người Việt về ngành bất động sản của người dân tăng gần 50% so với năm 2020. Số liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB) cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng tầng lớp trung lưu ở Việt Nam thuộc hàng cao nhất châu Á, với 1,4 triệu người tăng thêm mỗi năm. Chỉ trong 25 năm tới, sẽ có một nửa dân số Việt Nam gia nhập tầng lớp này.

Khi chất lượng sống được cải thiện, nhu cầu và “gu” tìm kiếm về chốn an cư của người dân cũng thay đổi theo. Theo các chuyên gia, người dân đang có xu hướng quay trở lại những giá trị cốt lõi về nhà ở như gần gũi với thiên nhiên, có gu thẩm mỹ cao. Nếu trước đây khi chọn nhà, vị trí trung tâm được ưu tiên số một, bất chấp việc sống chật chội thì nay đã có sự chuyển dịch về các khu vực có nhiều tiện ích giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cùng với đó, nhờ điều kiện kinh tế sẵn có, người dân sẵn sàng chi trả để được tận hưởng trong khu đô thị mang màu sắc, cá tính riêng của chính mình. Đồng thời, yếu tố về môi trường như đa dạng văn hóa, nhiều giới tinh hoa hội tụ cũng là yếu tố quan trọng được người dân xem xét.

Phong cách Nhật giữa một đại đô thị quốc tế đa sắc màu

Được biết đến như mảnh ghép mang đậm phong cách Nhật đầu tiên tại phía Tây Hà Nội, The Sakura nhanh chóng trở thành phân khu tâm điểm giữa một đại đô thị có nhịp sống quốc tế đa sắc thú vị. Sở hữu những tiện ích sống đẳng cấp, The Sakura mang lại một cuộc sống “chuẩn Nhật” mà nhiều khách hàng kiếm tìm bấy lâu.

The Sakura là sản phẩm bất động sản được kết hợp giữa hai thương hiệu uy tín là Vinhomes và SAMTY Corporation (Nhật Bản). Lựa chọn dự án này, khách hàng không chỉ đơn giản là lựa chọn “nơi đi, chốn về” mà còn là sự lựa chọn phong cách sống phù hợp với đẳng cấp của mình.

The Sakura sở hữu hệ thống tiện ích hoàn thiện chuẩn Nhật, đem lại trải nghiệm sống độc nhất. Ảnh phối cảnh dự án

Mảnh ghép đặc biệt của The Sakura còn nằm ở các dịch vụ chất lượng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup như: Trung tâm Thương mại Vincom, Bệnh viện Vinmec, hệ thống trường học Vinschool, hệ thống xe điện Vinbus cùng tiêu chuẩn vận hành đẳng cấp của Vinhomes.

Ngọc Minh