Theo Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Long An chưa thực hiện đấu thầu dịch vụ công ích theo quy định, quy định chưa đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đấu thầu và các luật chuyên ngành vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây khó khăn cho nhà thầu...

Quy định chưa đồng bộ gây khó khăn cho nhà thầu

Theo báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020 vừa được KTNN gửi Quốc hội, qua kiểm toán công tác quản lý đất đai tại một số dự án giao đất, cho thuê đất, KTNN phát hiện nhiều tồn tại như giao đất cho dự án có xây dựng nhà ở thương mại nhưng không thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Cần Thơ và Kiên Giang.

Giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án khi chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) theo quy định Luật đất đai 2013 tại Hải Phòng.

KTNN đề nghị Long An tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh các hạn chế, sai sót về lập dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu, lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế...

Một số dự án như giai đoạn 2 của dự án đầu tư xây dựng khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (TP Hải Phòng); khu dân cư Cái Sơn Hàng Bàng mở rộng và khu dân cư 91B giai đoạn 3 (TP Cần Thơ); và 2 dự án phát triển nhà ở thương mại tại TP Rạch Giá (Kiên Giang) không bố trí đủ 20% diện tích đất xây nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở theo quy định.

Tại Long An, KTNN chỉ ra việc phê duyệt chủ trương đầu tư khi dự án chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, giãn tiến độ đầu tư cho các dự án trên 24 tháng chưa phù hợp, không thẩm định về điều kiện giao đất, cho thuê đất tại một số dự án, văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất thiếu các nội dung theo quy định.

Theo kết luận của cơ quan kiểm toán, tỉnh Long An đã điều chỉnh mục tiêu, chủ trương đầu tư một số dự án tái định cư sang khu dân cư, tái định cư khi chưa có quyết định của cơ quan thẩm quyền, giao đất, cho thuê đất theo tiến độ bồi thường GPMB chưa phù hợp với tiến độ đầu tư đã được duyệt.

Ngoài ra Long An còn xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án chưa phù hợp quy định.

Báo cáo về việc chấp hành pháp luật đấu thầu, KTNN cho biết, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một số gói thầu của các dự án ở Long An có tình trạng quy định chưa đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đấu thầu và các luật chuyên ngành vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây khó khăn cho nhà thầu trong quá trình thực hiện.

Theo Bộ Xây dựng, việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án KCN Nam Tân Tập phải tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật (Ảnh: Khu đất được quy hoạch để xây dựng khu công nghiệp Nam Tân Lập)

Long An còn xảy ra tình trạng, đất đã cho thuê lại theo hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê trước ngày 1/7/2014; chưa thực hiện kê khai đầy đủ, kịp thời tiền thuê đất phải nộp một lần.

Ngoài ra, Long An chưa thực hiện đấu thầu dịch vụ công ích theo quy định.

Kiểm điểm, chấn chỉnh việc lựa chọn nhà thầu

KTNN cũng chỉ ra rằng, tại Long An, công tác quản lý thu tại một số cơ quan thuế còn tình trạng không hoàn thành kế hoạch thanh tra, một số cuộc thanh tra, kiểm tra xử lý kết quả thanh, kiểm tra không phù hợp quy định, chậm lập biên bản kiểm tra, thanh tra.

Kết quả kiểm toán về dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2019 của Long An cho thấy, tỉnh này giao dự toán chi chưa phù hợp với định mức phân bổ của HĐND tỉnh.

Trong điều kiện hụt thu ngân sách tỉnh hoặc ngân sách huyện, Long An là 1 trong 22 địa phương bị Kiểm toán Nhà nước chỉ ra, đã sử dụng sai 209 tỷ đồng. Đến hết năm 2019, Long An chưa hoàn trả ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và các chương trình mục tiêu quốc gia là 105,4 tỷ đồng.

Nêu tại phần kiến nghị của KTNN về xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến các sai phạm được phát hiện từ kết quả kiểm toán năm 2020, đối với tỉnh Long An, KTNN đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Ban quản lý dự án tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh các hạn chế, sai sót về lập dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu, lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, quản lý chất lượng công trình, quản lý tiến độ dự án, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dự án.

Đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh đối với các cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án không chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư; chậm gửi báo quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Cục Thuế tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các trường hợp đã được thanh tra thuế nhưng xác định không đúng nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo kết quả tăng thu NSNN của KTNN.

Liên quan đến việc thực hiện Luật Đấu thầu tại Long An, thời gian qua việc lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Tập (huyện Cần Giuộc) có diện tích sử dụng đất 244,74ha, vốn đầu tư khoảng 2.590 tỷ đồng cũng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Tại dự án này, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An tiếp nhận văn bản xin chủ trương đầu tư của 5 nhà đầu tư, gồm: Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát; Liên danh Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn và Công ty CP Khu Công nghiệp Sài Gòn-Hải Phòng; Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn; Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc; Liên danh Công ty CP Đầu tư An Kiến Phát và Công ty TNHH Hải Sơn.

Thay vì thành lập Hội đồng xét chọn để chọn chủ đầu tư, UBND tỉnh Long An đã thống nhất chọn nhà đầu tư trên cơ sở khảo sát thực tế và xem xét năng lực của các nhà đầu tư dự định đầu tư vào tỉnh Long An. Lý do chỉ định nhà đầu tư được đưa ra "do việc xét chọn nhà đầu tư sẽ mất nhiều thời gian, làm chậm trễ trong việc triển khai các dự án, mất cơ hội đầu tư phát triển của tỉnh".

Thời gian qua, Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Long An đã có văn bản lấy ý kiến 7 bộ Công thương, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Giao thông vận tải, NN&PTNT trước khi trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư KCN Nam Tân Tập.

Trong văn bản nêu ý kiến về việc thẩm định quyết định chủ trương đầu tư của dự án KCN Nam Tân Tập mới đây, Bộ Xây dựng lưu ý, hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư của dự án cần bổ sung phương án phát triển nhà ở, công trình xã hội, văn hoá, thể thao cho người lao động làm việc trong KCN theo quy định tại Nghị định số 82/2018 của Chính phủ.

Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án, Bộ Xây dựng nhấn mạnh: “Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật”.

Huỳnh Anh