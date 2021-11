“Dự án” Khu nghỉ dưỡng Sun Valley Bảo Lộc được giới thiệu, quảng cáo trên nhiều trang mạng do Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS Khải Hưng phát triển. Theo UBND huyện Bảo Lâm, các khu đất được đặt tên theo tiếng nước ngoài do các hộ gia đình, cá nhân đứng tên, ủy quyền cho các đơn vị bán hàng. Việc các khu vực đất này tô vẽ thêm tiện ích, hồ bơi, sân bóng, công viên giống như một dự án bất động sản là do các đơn vị bán hàng trên các trang mạng tự tô vẽ thêm để bán hàng là không đúng quy định (Ảnh: Văn Long/ Dân Việt)