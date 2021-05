Với quy mô 32.000ha, Dự án Khu kinh tế Long An sẽ là một trong những khu kinh tế lớn nhất khu vực Nam Bộ, đây sẽ là động lực phát triển cho thị trường BĐS Cần Giuộc trong thời gian tới.

BĐS Cần Giuộc tiếp tục hưởng lợi (Nguồn: Internet)

Kết nối kinh tế khu vực Đông - Tây

Long An tọa lạc tại vị trí chiến lược đầy tiềm năng khi nằm ngay cửa ngõ giữa 2 khu vực Đông và Tây Nam Bộ. Trong thời gian qua, Long An đã đẩy mạnh tập trung vào hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nhằm thu hút sự đổ bộ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, phát triển kinh tế địa phương. Tính đến tháng 3/2021, Long An là địa phương dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3,2 tỷ USD.

Theo nhận định của các chuyên gia, sở dĩ địa phương này dần trở thành điểm đến được các nhà đầu tư ngoại lựa chọn, bởi bên cạnh vị thế đắc địa, gần với các cảng biển của TP.HCM như: Cát Lái cảng Sài Gòn, cảng Hiệp Phước; hệ thống giao thông kết nối giữa Long An đi các địa phương khác như tỉnh lộ 830, quốc lộ 50, cao tốc Trung Lương - TP.HCM, quốc lộ 1, sắp tới là tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành… chính là những điểm cộng giúp địa phương gia tăng lợi thế, thu hút nguồn vốn FDI.

Bên cạnh đó, ngày 19/4/2021 đã diễn ra tọa đàm về “Định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao”. Ban quản lý Khu kinh tế Long An đã đưa ra đề xuất về việc hình thành khu siêu kinh tế với quy mô rộng 32.000ha.

Dự án gồm 7 khu chức năng, gồm khu đô thị vệ tinh 1 (Cần Giuộc); khu đô thị vệ tinh 2 (Cần Đước); khu đô thị giáo dục, y tế, thể dục thể thao; khu đô thị phụ trợ; khu công nghiệp - cảng biển quốc tế; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu đô thị sinh thái…

Dự kiến khi đề xuất được thông qua, Long An sẽ trở thành điểm nối quan trọng với các khu vực kinh tế khác Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ hay các thành phố du lịch như TP.HCM, Vũng Tàu, Phnom Penh (Campuchia).

Có thể nói, với những chủ trương tháo gỡ “điểm nghẽn” cùng quỹ đất sạch dồi dào, giới chuyên môn cho rằng, trong năm 2021 và cả những năm tiếp theo, Long An sẽ là điểm sáng của các dự án BĐS công nghiệp, đặc biệt là nhóm logistics hậu cần kho bãi.

Đẩy mạnh phát triển đô thị vệ tinh

Hưởng lợi từ đòn bẩy hạ tầng, cùng với đó là sự hình thành của các khu - cụm công nghiệp đang ngày một phát triển trên địa bàn tỉnh. Nhiều “ông lớn” BĐS đã đồng loạt triển khai các dự án đô thị vệ tinh về Long An, đón đầu xu hướng giãn dân của thành phố, cũng như chào đón sự gia tăng dân số cơ học về địa phương trong tương lai.

Dự án Elite Life

Tiêu biểu trong số đó phải kể đến dự án Elite Life phân phối bởi Công ty CP Đất Xanh Nam Bộ. Dự án tọa lạc ngay vị trí liền kề Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), trên mặt tiền đường ĐT 826E (Long Hậu, Cần Giuộc, Long An) - địa phương đang nằm trong chính sách quy hoạch trở thành khu siêu kinh tế trọng điểm của tỉnh. Dự án vừa ra mắt vào tháng 3/2021 và đang thu sự chú ý của đông đảo giới đầu tư lẫn người có nhu cầu ở thực.

Elite Life được quy hoạch bài bản theo mô hình khu khu đô thị xanh khép kín với quy mô 53.843m2 - 310 sản phẩm nhà phố xây sẵn. Song song đó, dự án còn tích hợp 25 tiện ích nội khu của một đô thị sinh thái kiểu mẫu với công viên bờ sông, quảng trường xanh, khu thể thao, trung tâm thương mại...

Dự án được chủ đầu tư - Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân Thái Thịnh định hướng mang tới không gian sống xanh cũng những chuẩn mực sống mới tại Nam Sài thành. Với thiết kế hiện đại và năng động, Elite Life hứa hẹn là nơi đáp ứng nhu cầu nhà ở dành cho cư dân và chuyên gia trong bối cảnh địa phương này đang ghi nhận sự xuất hiện ngày một tăng của các cụm, khu BĐS Công nghiệp quy mô lớn trong thời gian tới đây.

Tố Uyên