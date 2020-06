Việc tập trung phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn đang dần biến Bình Dương thành 'thủ phủ' sản xuất của Việt Nam, kéo theo sự phát triển của các ngành thương mại - dịch vụ, bất động sản...

Tiếp sau Thuận An, Dĩ An, hiện nay kinh tế của các địa phương như Bến Cát , Bàu Bàng, thị xã Tân Uyên cũng đang thay đổi nhanh chóng.

Lợi thế của Bến Cát, Bàu Bàng…

Năm 2019, Bình Dương tiếp tục đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI với tổng vốn đạt hơn 3,073 tỉ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2018. Dòng vốn FDI đổ về Bình Dương không chỉ tập trung vào lĩnh vực sản xuất mà xuất hiện nhiều dự án lớn về các lĩnh vực xây dựng, công nghệ, thương mại - dịch vụ và bất động sản.

Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 13.500 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 80%. Theo quy hoạch đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 33 khu công nghiệp với tổng diện tích 14.790 ha.

Trong đó, nổi bật là việc xây dựng cảng cạn ICD và khu công nghệ cao 900ha tại Bàu Bàng, khu đô thị - công nghiệp VSIP III 1.000 ha tại thị xã Tân Uyên. Bên cạnh đó, Bình Dương đang đẩy mạnh chiến lược xây dựng thành phố thông minh, đầu tư cơ sở hạ tầng mà điển hình là việc tiến hành xây dựng Trung tâm Thương mại Thế giới lớn nhất Việt Nam.

Đây là những điều kiện thuận lợi để Bình Dương tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, không phải ngẫu nhiên mà các nhà đầu tư trong ngoài nước đẩy mạnh "rót vốn" vào các khu công nghiệp của Bình Dương. Bên cạnh việc sở hữu vị trí chiến lược kết nối thuận lợi với TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chính sách "trải thảm đỏ" thu hút doanh nghiệp đầu tư, Bình Dương có quy hoạch tốt và đã phát triển được hệ thống hạ tầng tương đối hoàn chỉnh.

Trong tương lai gần, với việc đầu tư thêm các dự án như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Đức Hòa - Chơn Thành, cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, metro Thủ Dầu Một - Mỹ Phước - Bàu Bàng - Long Nguyên,…, Bình Dương hứa hẹn sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ.

Đặc biệt, khu vực phía Bắc của tỉnh gồm Bến Cát, Bàu Bàng, Tân Uyên…sẽ được hưởng lợi lớn.

Khu đô thị Ngũ Tượng Khải Hoàn được quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ hậu cần cho các khu công nghiệp tại Bến Cát, Bàu Bàng

Mũi nhọn bất động sản

Thực tế cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp tại Bình Dương đã kéo theo dân số tăng nhanh và một lượng lớn lao động nhập cư, chuyên gia trong và nước ngoài đến sinh sống, làm việc, kéo theo sự phát triển của thị trường bất động sản.

Điều này có thể thấy rõ qua các giai đoạn phát triển của thị xã Dĩ An, Thuận An. Năm 2007, dân số của Dĩ An chỉ hơn 200.000 người nhưng với sự hình thành của các khu công nghiệp Sóng Thần 2, Tân Đông Hiệp, Tân Bình, Bình An… năm 2015 dân số đã tăng lên 300.000 người, năm 2019 gần 500.000 người.

Giới kinh doanh bất động sản nhận định, sắp tới bất động sản Bến Cát, Bàu Bàng, Tân Uyên cũng sẽ lặp lại tương tự như với Thuận An, Dĩ An. Đó là nguyên nhân khá nhiều nhà đầu tư đang tìm đến Bến Cát, Bàu Bàng mua nhà, đất đón đầu cơ hội.

Khu đô thị thương mại Ngũ Tượng Khải Hoàn nằm trong khu vực phát triển sôi động với các tiện ích như Đại học Quốc tế Việt Đức, Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bến Cát, Bệnh viện Mỹ Phước 3, khu đô thị - công nghiệp Bàu Bàng 900ha, VSIP 2, Protrade Singapore, Rạch Bắp, An Điền,… có cơ hội gia tăng giá trị lớn.

Mặt bằng tổng thể khu đô thị Ngũ Tượng Khải Hoàn

Với lợi thế nằm cận kề khu Công nghiệp Đô thị Dịch vụ Mỹ Phước 1 đã lấp đầy từ nhiều năm nay hiện đang rất sôi động và sầm uất. Rất nhiều nhà đầu tư đang mong muốn mở rộng quy mô sản xuất và mở rộng các dịch vụ tiện ích khác,... nhưng hiện nay quỹ đất đã không còn.

Từ cơ hội vàng đó, dòng người bao gồm cán bộ, công nhân viên tại khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 1 sẽ tràn sang khu dân cư mới tại Dự án Khu đô thị thương mại Ngũ Tượng Khải Hoàn để sinh sống và kinh doanh. Không mất nhiều thời gian, các tuyến đường của dự án sẽ phát triển thành các dãy phố thương mại sầm uất bậc nhất thị xã Bến Cát.

(Nguồn: An Khang Real)