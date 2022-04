Nỗi lo lạm phát, đô thị hóa cao, quỹ đất thu hẹp…là một trong những nguyên nhân khiến giá nhà đất Thuận An dự báo tiếp tục tăng mạnh trong năm nay và tăng trưởng ổn định trong dài hạn.

Nhiều áp lực tăng giá lên nhà đất trong ngắn hạn

Theo cục thống kê, lạm phát bình quân 2 tháng đầu năm tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước. Thời điểm này, giá xăng tăng mạnh kéo theo giá hàng hóa tăng. Thép tăng gấp 3 lần so với đầu tháng 3 bồi cộng vào giá BĐS.

Theo chuyên gia Trần Khánh Quang, thị trường đang xuất hiện làn sóng các nhà đầu tư lâu năm với lợi thế vốn lớn giữ tài sản có giá trị cao trong khi người ít tiền "chạy" về vùng ven mua nhà đất chống trượt giá. Đầu tư kinh doanh sản xuất sẽ bị lép vế so với đầu cơ tài sản. Lạm phát sẽ càng đẩy giá nhà đất tăng thêm.

Cùng với nhịp tăng trưởng chung của thị trường do áp lực lạm phát, một điểm khiến giá đất nền Thuận An tăng so với khu vực khác là do quỹ đất TP.HCM cạn kiệt, giá bán neo cao. Giá đất nền tại vùng giáp ranh Thuận An trong hẻm ghi nhận ở mức 70-80 triệu mỗi m2, thậm chí vọt lên 100 triệu/m2. Trong khi đó, dịch chuyển vài bước chân về phía Thuận An giá này thấp hơn 1 nửa. Điều đó đã tạo ra điểm lệch để nhà đầu tư dồn về thị trường tìm cơ hội.

Tuy nhiên ghi nhận 2 năm qua, Thuận An phát triển mạnh dòng căn hộ với giá bán trung bình 40,8 triệu/m2 (theo Savill) và đạt đỉnh 49,1 triệu/m2 (theo DKRA). Trong khi nguồn cung đất nền gần như vắng bóng.

Tương tự như TP.HCM, việc không có dự án đất nền mới đã khiến giá BĐS phân khúc này tăng cao. Theo dữ liệu từ batdongsan.com.vn, giá đất nền Bình Dương giai đoạn 2018-2020 đã tăng 98% trong khi căn hộ ghi nhận tỷ lệ tăng 68%. Còn theo Savill sức hấp dẫn của nhà liền thổ của Bình Dương cũng đã vượt TP.HCM khi năm qua, lượng giao dịch phân khúc này nhỉnh hơn 2%.

Dư địa màu mỡ trong trung và dài hạn

Về trung và dài hạn, sức cầu vẫn rất dồi dào, do đó kể cả khi lạm phát qua đi, đất nền vẫn giữ nhịp tăng trưởng tốt. Nguyên nhân được cho là việc quỹ đất nền Thuận An đã cạn, không có đột phá nguồn cung trong tương lai, căn hộ vẫn tiếp tục là phân khúc dẫn dắt thị trường khiến người mua hạn chế sự lựa chọn.

Trong khi đó, Bình Dương có tốc độ đô thị hóa cao (84% năm 2020 theo Savill), gia tăng dân số cao, dân nhập cư chiếm trên 50%. Chưa kể, Bình Dương tiếp tục nằm trong Top đầu cả nước về thu hút FDI. Chỉ trong quý I/2022, tỉnh đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đa số nguồn vốn này đều tập trung ở các khu vực Thuận An và xung quanh Thuận An khiến lượng cư dân đổ về an cư ngày càng gia tăng, từ đó tạo ra áp lực nhà ở rất lớn.

Một cú hích lớn trong trung hạn cho khu vực là việc đẩy nhanh tiến trình lên đô thị loại 1 trước năm 2025. Hiện tại, Thuận An đã đủ tiêu chí đô thị loại 2, là trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị lớn của Bình Dương, là thủ phủ công nghiệp. Với sức bật lên đô thị loại 1, Thuận An hướng đến trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính sầm uất của Bình Dương, tương tự vai trò của quận 1, TP.HCM. Từ đó, giá trị BĐS của khu vực thương mại dịch vụ, nơi tập trung cao ốc văn phòng, mặt bằng kinh doanh sẽ cao hơn nhiều lần so với các vị trí còn lại. Điều này được minh chứng từ sự chênh lệch giá BĐS của auận trung tâm so với các quận còn lại tại TP.HCM.

Bệ phóng lên đô thị loại 1 cũng giúp nơi đây thu hút đầu tư công với nhiều công trình huyết mạch như mở rộng Quốc lộ 13 lên 8 làn xe mở cánh cửa kết nối với TP.HCM cùng nhiều công trình trọng điểm kết nối liên tỉnh.

Bên cạnh đó, chất lượng sống tại Thuận An đang nâng cao khi tập trung hàng loạt bệnh viên, trường học quốc tế, trung tâm thương mại, siêu thị Aeon Mall,… tạo nên diện mạo sầm uất. Điều này cũng thu hút người có thu nhập cao, đội ngũ chuyên gia sinh sống thay vì phải di chuyển về TP.HCM để tận hưởng các tiện ích như trước.

Theo đó việc chọn lựa đất nền xây dựng nhà phố trong lõi trung tâm theo sở thích, phong cách riêng của gia chủ trở thành nhu cầu lớn. Cùng với xu hướng sinh lời đất nền cao hơn căn hộ, không khó để lý giải khi xuất hiện nguồn cung đất nền, đây sẽ là sản phẩm được nhiều nhà đầu tư săn đón.

Khảo sát thị trường 2 năm qua, Thuận An hiếm quỹ đất lớn để triển khai khu đô thị hàng trăm nền. Do đó, sự xuất hiện của Khu dân cư - thương mại An Residence với nguồn cung 171 nền đất, 26 shophouse, có sổ đỏ, hạ tầng hoàn thiện, quy hoạch bài bản nhanh chóng hút lượng quan tâm tại thị trường Bình Dương.

Đáng chú ý, An Residence nằm lõi trung tâm sầm uất trên mặt tiền đường 22/212 - Thuận An Hòa, liền kề với 2 tuyến giao thông huyết mạch là Quốc lộ 13 và Cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn, từ đó kết nối thuận tiện với TP. Thủ Dầu Một, Dĩ An hay đi về TP.HCM. Bao quanh dự án là loạt khu công nghiệp trọng điểm lớn của miền Nam như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An, Sóng Thần với hàng trăm nghìn chuyên gia, kỹ sư và người lao động đến sinh sống và làm việc. Dự án cung cấp ra thị trường nhiều loại hình sản phẩm đa dạng với shophouse, nhà phố. Nhờ nằm trong lõi trung tâm, việc cho thuê, kinh doanh, ở đều rất thích hợp.

Dự án có mức giá bán được công bố chỉ từ 36 triệu/m2 (đã VAT), được quy hoạch đồng bộ với tuyến đường nội bộ rộng rãi, cây xanh thoáng mát theo chuẩn mực khu dân cư kiểu mẫu. Theo chủ đầu tư, khách hàng sẽ được nhận gói hỗ trợ tài chính từ ngân hàng lên đến 80% giá trị sản phẩm trong kỳ hạn vay kéo dài tới 30 năm.

Giữa bối cảnh nhà đất Thuận An dự báo tăng mạnh trong cả ngắn, trung và dài hạn thì việc chọn lựa sản phẩm pháp lý vững vàng, đúng khẩu vị và nguồn cung hiếm như An Residence là cơ hội đầu tư đắt giá.

Doãn Phong