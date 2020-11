Những dự án pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng sớm hoàn thiện ở các vùng ven TP.HCM đang là lựa chọn lý tưởng của các nhà đầu tư. Nổi bật trong số đó là dự án nhà phố thương mại Champaca Garden tại TP. Dĩ An, Bình Dương.

Pháp lý hoàn chỉnh

Gần đây, thị trường BĐS ven khu vực TP.HCM đang ngày càng trở nên nhộn nhịp. Trong bối cảnh quỹ đất tại trung tâm nội đô khan hiếm, nhiều doanh nghiệp địa ốc bắt đầu thu mua quỹ đất trên diện rộng, kéo theo đó là dòng tiền của nhiều nhà đầu tư ồ ạt đổ về.

Không nằm ngoài xu hướng, Công ty TNHH BĐS Đức Huy đã giới thiệu dự án Champaca Garden tại trung tâm TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngay khi vừa được công bố, Champaca Garden Dĩ An đã nhận được những tín hiệu tích cực từ phía khách hàng và giới đầu tư nhờ lợi thế là đô thị “vệ tinh” của TP.HCM, tiếp giáp nhiều quận sầm uất, nhiều khu công nghiệp và hạ tầng giao thông kết nối - tiện ích đồng bộ, đặc biệt nhất là nhờ hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh.

Dự án nhà phố thương mại Champaca Garden Dĩ An

Các chuyên gia BĐS cho rằng, tính pháp lý là một trong những ưu tiên hàng đầu được các nhà đầu tư cân nhắc trước khi quyết định xuống tiền. Đây là minh chứng rõ ràng cho khách hàng bởi dù mua dự án nào, thuộc phân loại BĐS nào thì tính pháp lý vẫn là ưu tiên quan trọng, vì nó quyết định quyền sở hữu, quyền sử dụng của người mua.

Theo đại diện chủ đầu tư, là dự án có pháp lý rõ ràng, Champaca Garden Dĩ An càng thu hút khách hàng khi đã có quy hoạch chi tiết trên nền đất tổng diện tích 2.6ha cùng giấy phép xây dựng đầy đủ, sổ hồng cho từng nền đất.

Hoàn thiện hạ tầng

Bên cạnh lợi thế về hồ sơ pháp lý hoàn thiện, một trong những điểm mạnh của Champaca Garden Dĩ An là hạ tầng. Theo đại diện dự án, hiện tại hạ tầng dự án Champaca Garden Dĩ An gần như đã hoàn thiện với hơn 90%, đường nội bộ được trải nhựa, hoàn thiện hệ thống đèn điện, viễn thông, hệ thống cấp thoát nước, cảnh quan xây canh. Các căn hộ đã được hoàn thiện cơ bản.

Công viên dự án Champaca Garden Dĩ An

Dự án Champaca Garden Dĩ An bao gồm 173 căn nhà phố thương mại có thiết kế đa năng gồm nhiều tầng, 1 trệt + 1 tầng hoặc 1 trệt + 2 tầng. Tầng trệt có thể sử dụng cho hoạt động kinh doanh, các tầng lầu tận dụng để sinh sống. Mỗi căn được thiết kế theo tiêu chuẩn hộ gia đình có 2 - 4 phòng ngủ, tương đương diện tích từ 60 - 110m2/căn.

Đặc biệt, mặt tiền của nhà phố thương mại Champaca Garden Dĩ An được tính toán thiết kế phục vụ tối đa cho mục đích thương mại. Chiều ngang rộng 4 - 5m cộng thêm phần diện tích vỉa hè tối ưu.

Là dự án khu dân cư compound, nhà phố thương mại Champaca Garden Dĩ An có hạ tầng giao thông kết nối hiện đại và quy hoạch đồng bộ, an ninh khép kín. Đồng thời, nhà phố thương mại Champaca Garden Dĩ An cũng có lợi thế cạnh tranh nhờ luồng giao thông nhộn nhịp và tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Dĩ An, cạnh khu dân cư sầm uất.

Champaca Garden Dĩ An nằm ngay cạnh Làng ĐH Thủ Đức. Từ dự án, cư dân chỉ mất từ 10 - 15 phút để di chuyển tới trung tâm TP.HCM, chưa đến 5 phút để di chuyển đến các tiện ích ngoại khu như: siêu thị BigC, khu du lịch Suối Tiên, BV Ung Bướu 2, trạm Metro số 1, trung tâm hành chính, sân vận động Dĩ An và trường học các cấp…

Dự án nhà phố thương mại Champaca Garden Dĩ An

Là dự án nhà phố thương mại sở hữu nhiều ưu thế, Champaca Garden không chỉ mang lại không gian sống lý tưởng mà còn là một kênh đầu tư sinh lời tiềm năng.

Mọi thông tin dự án, liên hệ Công ty CP BĐS Hunter Land - Phân phối độc quyền dự án Champaca Garden. Chi tiết dự án: http://www.novahome.org/champaca-garden Fanpage: https://www.facebook.com/champacagarden.1609/ Hotline : 0877 772 508

(Nguồn: Công ty TNHH bất động sản Đức Huy)