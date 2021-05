Mới đây, NewstarHomes - thành viên thuộc NewstarGroup vừa có buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Xuân Phú Hải với vai trò là đơn vị tư vấn phát triển, quản lý marketing và quản lý bán hàng cho dự án Grand Mercure Hoi An.

Theo đó, NewstarHomes sẽ là đơn vị tư vấn chiến lược, quản lý việc triển khai marketing, đồng thời là đơn vị quản lý bán hàng của dự án Grand Mercure Hoi An.

NewstarHomes ra đời và được điều hành bởi đội ngũ nhân sự cấp cao, với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối BĐS đã mang lại cho NewstarHomes mạng lưới nhân sự và mạng lưới các đơn vị hợp tác trong lĩnh vực BĐS.

Trong quy trình đưa một dự án BĐS ra thị trường, việc nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, lên chiến lược tiếp thị và bán hàng là công đoạn quan trọng, bởi đánh giá và lựa chọn các chiến lược tiếp thị phù hợp đến thị trường sẽ giải quyết các vấn đề của một sản phẩm. Trong khi đó, chính sách, giá bán lại hướng đến mục đích không chỉ tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NewstarGroup tại lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án Grand Mercure Hoi An

Chia sẻ trong buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược, bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NewstarGroup cho biết: “Với những giá trị di sản văn hoá - lịch sử hấp dẫn, du lịch sôi động, môi trường cuộc sống lành mạnh và an toàn, Hội An đã tạo hấp lực mạnh mẽ cho các du khách đến tham quan, các nhà khoa học đến nghiên cứu, các nhà đầu tư tìm đến...

Trong quá trình tìm hiểu về dự án và thị trường nghỉ dưỡng tại Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung, NewstarHomes càng củng cố niềm tin về một dự án hội tụ đủ những yếu tố thiên thời địa lợi như Grand Mercure Hội An sẽ là dự án đánh dấu sự trở lại của BĐS nghỉ dưỡng sau thời gian dài ngủ đông”.

Grand Mercure Hoi An là tổ hợp dự án tiêu chuẩn 5 sao bao gồm villas, căn hộ dịch vụ và khách sạn được đầu tư xây dựng với các tiêu chí khắt khe từ ý tưởng thiết kế cho đến vận hành, dự án tọa lạc tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, sở hữu vị trí đắt giá, nằm tại cửa ngõ Hội An với kết nối giao thông thuận tiện.

Đây cũng là dự án liền kề biển hữu hạn tại bãi biển An Bàng - bãi biển được bình chọn top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á (2018) do website du lịch TripAdvisor bình chọn, (An Bàng đứng vị trí thứ 16) và từng được CNNGo bình chọn là 1 trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới (2011).

Phối cảnh dự án Grand Mercure Hoi An

Với mong muốn kiến tạo nên một dự án xứng tầm, những kiến trúc sư tài hoa đã dành trọn tâm huyết kiến tạo không gian nghỉ dưỡng sang trọng mang đậm chất Hội An với khu “làng” của các villas, khu “phố” của căn hộ dịch vụ và khu “sông” của hệ thống bể bơi trải dài hơn 350m nối từ đầu dự đến ra đến biển cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp.

Từng hạng mục của khu nghỉ dưỡng Grand Mercure Hoi An đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa đáp ứng chuẩn không gian nghỉ dưỡng 5 sao, vừa giữ trọn hơi thở và tinh hoa văn hoá của mảnh đất Quảng.

Theo thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn Accor sẽ là đơn vị quản lý vận hành toàn bộ dự án 118 căn villa, 392 phòng khách sạn và 393 căn hộ du lịch. Dự kiến tổ hợp nghỉ dưỡng sẽ đi vào vận hành vào quý I/2023.

Được biết, trước khi hợp tác với Chủ đầu tư Xuân Phú Hải, NewstarHomes đã hợp tác với các chủ đầu tư lớn khác như: An Lạc, Hà Đô, KDI Holdings... trong vai trò tổng đại lý và đã gặt hái được những thành công nhất định.

Lê Hương